Российским партнером Hard Candy стала сеть «Планета фитнес», дизайн интерьеров создал шведский архитектор Томас Сандел из бюро Sandellsandberg, а весь проект обошелся в 6 миллионов долларов. Помимо стандартных программ тренировок, в Hard Candy будут курсы, разработанные специально для Мадонны и при ее участии. Среди них студия йоги, профессиональная велостудия, пилатес и зона для функционального тренинга. Годовой абонемент в Hard Candy будет стоить от 120 до 160 тысяч рублей, в зависимости от выбранного курса. Сама Мадонна пока не посетила новый клуб, но уже известно, что третий центр сети откроется весной в Санкт-Петербурге. Возможно, к этому событию и будет приурочен ее визит в наступившем году, даты которого, впрочем, пока не раскрываются. Четвертый клуб Hard Candy откроется в этом году в Торонто.