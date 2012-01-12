Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб Москва стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.
Официальная церемония открытия Hardy Candy состоялась еще до праздников, 27 декабря, но в полную силу клуб, разместившийся на четырех этажах в самом центре Москвы, заработал только сейчас. На площади свыше 3 500 кв. метров расположены больше 100 тренажеров, 25-метровый бассейн, зоны для занятия боксом и йогой. Отдохнуть посетители смогут в баре Juice Bar/Café.
Российским партнером Hard Candy стала сеть «Планета фитнес», дизайн интерьеров создал шведский архитектор Томас Сандел из бюро Sandellsandberg, а весь проект обошелся в 6 миллионов долларов. Помимо стандартных программ тренировок, в Hard Candy будут курсы, разработанные специально для Мадонны и при ее участии. Среди них студия йоги, профессиональная велостудия, пилатес и зона для функционального тренинга. Годовой абонемент в Hard Candy будет стоить от 120 до 160 тысяч рублей, в зависимости от выбранного курса.
Сама Мадонна пока не посетила новый клуб, но уже известно, что третий центр сети откроется весной в Санкт-Петербурге. Возможно, к этому событию и будет приурочен ее визит в наступившем году, даты которого, впрочем, пока не раскрываются. Четвертый клуб Hard Candy откроется в этом году в Торонто.
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Комментарии
1) Душ починили.
2) Я хожу заниматься, а не мыться.
Мне, кажется, остальное можно было и не читать :)
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