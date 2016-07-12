Эклерная, шампанерия, греческое кафе и еще шесть открытий ноября Вспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца
Эклерная, шампанерия, греческое кафе и еще шесть открытий ноября Вспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
Как работает новый стартап по аренде от «Местной еды» The Village узнал, как арендовать фуд-трак на месяц и избежать бумажной волокиты при оформлении документов