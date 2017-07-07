В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов
Акция приурочена к Новому году
В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов Акция приурочена к Новому году
Матери тяжелобольных детей обратились к Путину из-за уголовного дела о заказе лекарств (обновлено)
Мать ребенка с эпилепсией задержали за приобретение «Фризиума»
Матери тяжелобольных детей обратились к Путину из-за уголовного дела о заказе лекарств (обновлено) Мать ребенка с эпилепсией задержали за приобретение «Фризиума»
Программист с ДЦП Иван Бакаидов попросил отдавать фондам столько, сколько он проедет на велосипеде
Его подписчики уже начали жертвовать деньги хоспису «Дом с маяком»
Программист с ДЦП Иван Бакаидов попросил отдавать фондам столько, сколько он проедет на велосипеде Его подписчики уже начали жертвовать деньги хоспису «Дом с маяком»
«Я ухаживаю за людьми перед смертью»Медсестра паллиативной помощи — о психологической поддержке умирающих и эмоциональной устойчивости
«Я ухаживаю за людьми перед смертью» Медсестра паллиативной помощи — о психологической поддержке умирающих и эмоциональной устойчивости
Футболка с принтом от Лены Шейдлиной за подписку на благотворительность
Благотворительная акция приурочена к #ЩедромуВторнику
Футболка с принтом от Лены Шейдлиной за подписку на благотворительность Благотворительная акция приурочена к #ЩедромуВторнику
Портал для родных и друзей пациентов со смертельным диагнозом
Сервис создан фондом помощи хосписам «Вера»
Портал для родных и друзей пациентов со смертельным диагнозом Сервис создан фондом помощи хосписам «Вера»
Благотворительные фонды попросили вывести лекарства из-под закона о контрсанкциях
В новой редакции он позволит применять ограничения к любым товарам, список которых определит правительство
Благотворительные фонды попросили вывести лекарства из-под закона о контрсанкциях В новой редакции он позволит применять ограничения к любым товарам, список которых определит правительство
В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых
Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»