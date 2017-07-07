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Новости

В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов

Акция приурочена к Новому году

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Новости

В машинах YouDrive установили боксы для подарков пациентам хосписов Акция приурочена к Новому году

Новости

Матери тяжелобольных детей обратились к Путину из-за уголовного дела о заказе лекарств (обновлено)

Мать ребенка с эпилепсией задержали за приобретение «Фризиума»

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Новости

Матери тяжелобольных детей обратились к Путину из-за уголовного дела о заказе лекарств (обновлено) Мать ребенка с эпилепсией задержали за приобретение «Фризиума»

Новости

Программист с ДЦП Иван Бакаидов попросил отдавать фондам столько, сколько он проедет на велосипеде

Его подписчики уже начали жертвовать деньги хоспису «Дом с маяком»

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Новости

Программист с ДЦП Иван Бакаидов попросил отдавать фондам столько, сколько он проедет на велосипеде Его подписчики уже начали жертвовать деньги хоспису «Дом с маяком»

«Я ухаживаю за людьми перед смертью»
Личный опыт

«Я ухаживаю за людьми перед смертью»Медсестра паллиативной помощи — о психологической поддержке умирающих и эмоциональной устойчивости

Личный опыт

«Я ухаживаю за людьми перед смертью» Медсестра паллиативной помощи — о психологической поддержке умирающих и эмоциональной устойчивости

Новости

Футболка с принтом от Лены Шейдлиной за подписку на благотворительность

Благотворительная акция приурочена к #ЩедромуВторнику

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Новости

Футболка с принтом от Лены Шейдлиной за подписку на благотворительность Благотворительная акция приурочена к #ЩедромуВторнику

Новости

Портал для родных и друзей пациентов со смертельным диагнозом

Сервис создан фондом помощи хосписам «Вера»

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Портал для родных и друзей пациентов со смертельным диагнозом Сервис создан фондом помощи хосписам «Вера»

Новости

Благотворительные фонды попросили вывести лекарства из-под закона о контрсанкциях

В новой редакции он позволит применять ограничения к любым товарам, список которых определит правительство

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Благотворительные фонды попросили вывести лекарства из-под закона о контрсанкциях В новой редакции он позволит применять ограничения к любым товарам, список которых определит правительство

Новости

В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых

Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»

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В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»

Новости

В Starbucks собирают вещи для детского хосписа

Благотворительная акция фонда Ройзмана проходит в «Гринвиче»

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В Starbucks собирают вещи для детского хосписа
Новости

В Starbucks собирают вещи для детского хосписа Благотворительная акция фонда Ройзмана проходит в «Гринвиче»