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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Активистку, которая вышла на пикет у храма Христа Спасителя, снова задержали
обновлено8 мая 2022

Активистку, которая вышла на пикет у храма Христа Спасителя, снова задержали

обновлено17 ноября 2020

В районе набережной у храма Христа Спасителя машина упала в Москву-реку

Толоконникова впервые назвала четвертую участницу акции в храме Христа Спасителя

Уголовное дело ей уже не грозит

Толоконникова впервые назвала четвертую участницу акции в храме Христа Спасителя

Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)

Благоустроенная территория станет продолжением проекта ГЭС-2

Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)

Сколько власти Москвы тратят на содержание храма Христа Спасителя

«Открытые медиа» рассказали, кто ведет бизнес в здании

Сколько власти Москвы тратят на содержание храма Христа Спасителя

Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено)

Всего поступило 16 сообщений о минировании по разным адресам

Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено)

Время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя превысило пять часов

Очередь к мощам святителя Спиридона заканчивается около Центрального дома художника

Время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя превысило пять часов

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

Сколько человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

Рекордное количество верующих посетили святыню 10 июля — почти 64 тысячи человек

Сколько человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца достигло 10 часов

В связи с этим в храме Христа Спасителя решили ввести новый режим доступа к святыне

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца достигло 10 часов

Из-за наплыва паломников у храма Христа Спасителя ограничили пешеходное движение

Ограничения также коснулись работы станции метро «Кропоткинская»

Из-за наплыва паломников у храма Христа Спасителя ограничили пешеходное движение

В Мосгордуме предложили улучшить условия пребывания в очереди к мощам

С таким предложением выступил депутат Антон Палеев

В Мосгордуме предложили улучшить условия пребывания в очереди к мощам

Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах

Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах Кто организовывает привозы и как устроен черный рынок мощей

Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах

Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах
Кто организовывает привозы и как устроен черный рынок мощей

В РПЦ объяснили необходимость отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца

В церкви сочли это паломничеством

В РПЦ объяснили необходимость отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца

Для стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца открыли полевые кухни

Они расположились напротив домов № 1 и 17 на Пречистенской набережной

Для стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца открыли полевые кухни

Очередь к мощам Николая Чудотворца

По данным СМИ, очередь в храм Христа Спасителя растянулась на 1,5 километра

Очередь к мощам Николая Чудотворца

В храме Христа Спасителя 9 мая в три раза повысится цена билета на смотровую площадку

Она составит 750 рублей

В храме Христа Спасителя 9 мая в три раза повысится цена билета на смотровую площадку

У храма Христа Спасителя появятся фонтаны и скульптуры

Площадь благоустройства составит полгектара

У храма Христа Спасителя появятся фонтаны и скульптуры

На Воробьёвых горах поставят бесплатные бинокли для туристов

Так можно будет детально рассмотреть Лужнецкую набережную, Большую спортивную арену, а также Бережковский мост, Андреевский монастырь и «Москва-Сити»

На Воробьёвых горах поставят бесплатные бинокли для туристов

В Москве 16 июля состоится «Ночной забег»

Дистанция забега составит десять километров

В Москве 16 июля состоится «Ночной забег»

В Москве откроют четыре центра для туристов с бесплатным Wi-Fi

Из них три будут постоянными и ещё один — временным

В Москве откроют четыре центра для туристов с бесплатным Wi-Fi

На установку бюстов патриархов хотят потратить 50 миллионов рублей

Бюсты 16 патриархов появятся на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя

На установку бюстов патриархов хотят потратить 50 миллионов рублей

Зимний велопарад в Москве состоится 9 января

Организаторы обещают провести его при любой погоде

Зимний велопарад в Москве состоится 9 января

Храм Христа Спасителя отреставрируют

Во время реконструкции отрестарируют стилобатную часть с балюстрадой

Храм Христа Спасителя отреставрируют

На улицах Москвы могут нарисовать красную линию маршрута по главным достопримечательностям

В маршрут планируют включить Красную площадь, храм Христа Спасителя, музей имени Пушкина и другие городские объекты

На улицах Москвы могут нарисовать красную линию маршрута по главным достопримечательностям

Берсеневская и Болотная набережные станут пешеходными по выходным

Болотная и Берсеневская набережные станут пешеходными по выходным и праздничным дням с 26 апреля

Берсеневская и Болотная набережные станут пешеходными по выходным

Бензоколонку напротив храма Христа Спасителя снесут

Старинную московскую бензоколонку напротив храма Христа Спасителя ждёт снос

Бензоколонку напротив храма Христа Спасителя снесут

На Берсеневской набережной появится пешеходная зона

На Берсеневской набережной создадут пешеходную зону, соединяющую «Красный Октябрь», Крымскую набережную и «Музеон»

На Берсеневской набережной появится пешеходная зона

Очередь к Дарам волхвов в снимках Instagram
Очередь к Дарам волхвов в снимках Instagram Православные самострелы, новая шуба, молитвенники как средство от скуки и очередь в 30 тысяч человек — The Village посмотрел, чем занимаются люди в очереди к Дарам волхвов.
Очередь к Дарам волхвов в снимках Instagram

Очередь к Дарам волхвов в снимках Instagram
Православные самострелы, новая шуба, молитвенники как средство от скуки и очередь в 30 тысяч человек — The Village посмотрел, чем занимаются люди в очереди к Дарам волхвов.

Цифра дня: Сколько паломников стоят в очереди в храм Христа Спасителя

Число паломников, желающих увидеть христианскую святыню Дары волхвов, достигло пятизначных значений.

Цифра дня: Сколько паломников стоят в очереди в храм Христа Спасителя

Цифра дня: Скорость поклонения Андреевскому кресту

За день кресту Андрея Первозванного смогут поклониться до 35 тысяч верующих.

Цифра дня: Скорость поклонения Андреевскому кресту

Прокуратуру попросили проверить расходование денег на храм Христа Спасителя

Общество защиты прав потребителей просит прокуратуру проверить факты нецелевого использования помещений и средств, выделяемых Фонду храма Христа Спасителя.

Прокуратуру попросили проверить расходование денег на храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя обвинили в нарушении прав потребителей

Общество защиты прав потребителей утверждает, что на территории храма Христа Спасителя «фактически действует бизнес-центр» без необходимых по закону опознавательных знаков.

Храм Христа Спасителя обвинили в нарушении прав потребителей

Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы
Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы В Москву всего на неделю привезли важнейшую реликвию православного мира — пояс Пресвятой Богородицы. Вместе с тысячами верующих корреспондент The Village целый день отстоял в очереди.
Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы

Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы
В Москву всего на неделю привезли важнейшую реликвию православного мира — пояс Пресвятой Богородицы. Вместе с тысячами верующих корреспондент The Village целый день отстоял в очереди.

Храм Христа Спасителя застрахуют на 6 млрд рублей Департамент имущества Москвы решил застраховать Храма Христа Спасителя и парковку под ним на 6,1 миллиарда рублей

Храм Христа Спасителя застрахуют на 6 млрд рублей