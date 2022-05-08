Толоконникова впервые назвала четвертую участницу акции в храме Христа Спасителя
Уголовное дело ей уже не грозит
Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)
Благоустроенная территория станет продолжением проекта ГЭС-2
Сколько власти Москвы тратят на содержание храма Христа Спасителя
«Открытые медиа» рассказали, кто ведет бизнес в здании
Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено)
Всего поступило 16 сообщений о минировании по разным адресам
Время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя превысило пять часов
Очередь к мощам святителя Спиридона заканчивается около Центрального дома художника
У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу
До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ
Сколько человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве
Рекордное количество верующих посетили святыню 10 июля — почти 64 тысячи человек
Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца достигло 10 часов
В связи с этим в храме Христа Спасителя решили ввести новый режим доступа к святыне
Из-за наплыва паломников у храма Христа Спасителя ограничили пешеходное движение
Ограничения также коснулись работы станции метро «Кропоткинская»
В Мосгордуме предложили улучшить условия пребывания в очереди к мощам
С таким предложением выступил депутат Антон Палеев
Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах Кто организовывает привозы и как устроен черный рынок мощей
Святые угодники: Кто и как зарабатывает на мощах
Кто организовывает привозы и как устроен черный рынок мощей
В РПЦ объяснили необходимость отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца
В церкви сочли это паломничеством
Для стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца открыли полевые кухни
Они расположились напротив домов № 1 и 17 на Пречистенской набережной
Очередь к мощам Николая Чудотворца
По данным СМИ, очередь в храм Христа Спасителя растянулась на 1,5 километра
В храме Христа Спасителя 9 мая в три раза повысится цена билета на смотровую площадку
Она составит 750 рублей
У храма Христа Спасителя появятся фонтаны и скульптуры
Площадь благоустройства составит полгектара
На Воробьёвых горах поставят бесплатные бинокли для туристов
Так можно будет детально рассмотреть Лужнецкую набережную, Большую спортивную арену, а также Бережковский мост, Андреевский монастырь и «Москва-Сити»
В Москве откроют четыре центра для туристов с бесплатным Wi-Fi
Из них три будут постоянными и ещё один — временным
На установку бюстов патриархов хотят потратить 50 миллионов рублей
Бюсты 16 патриархов появятся на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя
Зимний велопарад в Москве состоится 9 января
Организаторы обещают провести его при любой погоде
Храм Христа Спасителя отреставрируют
Во время реконструкции отрестарируют стилобатную часть с балюстрадой
На улицах Москвы могут нарисовать красную линию маршрута по главным достопримечательностям
В маршрут планируют включить Красную площадь, храм Христа Спасителя, музей имени Пушкина и другие городские объекты
Берсеневская и Болотная набережные станут пешеходными по выходным
Болотная и Берсеневская набережные станут пешеходными по выходным и праздничным дням с 26 апреля
Бензоколонку напротив храма Христа Спасителя снесут
Старинную московскую бензоколонку напротив храма Христа Спасителя ждёт снос
На Берсеневской набережной появится пешеходная зона
На Берсеневской набережной создадут пешеходную зону, соединяющую «Красный Октябрь», Крымскую набережную и «Музеон»
Очередь к Дарам волхвов в снимках Instagram Православные самострелы, новая шуба, молитвенники как средство от скуки и очередь в 30 тысяч человек — The Village посмотрел, чем занимаются люди в очереди к Дарам волхвов.
Цифра дня: Сколько паломников стоят в очереди в храм Христа Спасителя
Число паломников, желающих увидеть христианскую святыню Дары волхвов, достигло пятизначных значений.
Цифра дня: Скорость поклонения Андреевскому кресту
За день кресту Андрея Первозванного смогут поклониться до 35 тысяч верующих.
Прокуратуру попросили проверить расходование денег на храм Христа Спасителя
Общество защиты прав потребителей просит прокуратуру проверить факты нецелевого использования помещений и средств, выделяемых Фонду храма Христа Спасителя.
Храм Христа Спасителя обвинили в нарушении прав потребителей
Общество защиты прав потребителей утверждает, что на территории храма Христа Спасителя «фактически действует бизнес-центр» без необходимых по закону опознавательных знаков.