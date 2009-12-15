Черная икра снова в продаже «Черная икра вновь поступает в разрешенную продажу, контролируемую должным образом. Этот факт, естественно, не сделает ее блюдом для всех, но, быть может, снизит высочайший, доходящий до смешного, уровень нынешних цен, доступных лишь сверхбогатым эксгибиционистам, а не настоящим гурманам. И это с учетом того, что вам подадут действительно настоящую икру, а не икру рыб того же семейства...