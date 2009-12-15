Школа креативного мышления «Икра» запустит образовательный курс за 1 рубль
По итогам конкурса для участия отберут 40 человек
Школа креативного мышления «Икра» запустит образовательный курс за 1 рубль По итогам конкурса для участия отберут 40 человек
Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек»
Блины с черной икрой стоят 2 222 рубля
Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек» Блины с черной икрой стоят 2 222 рубля
Лучшие и худшие бренды красной икры
В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения
Лучшие и худшие бренды красной икры В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения
Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру
Это связано с рекордным уловом лососевых
Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру Это связано с рекордным уловом лососевых
В России введут добровольную маркировку черной икры
Маркировка необходима для борьбы с браконьерами
В России введут добровольную маркировку черной икры Маркировка необходима для борьбы с браконьерами
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры
На что обратить внимание в магазине, чтобы избежать подделок
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры На что обратить внимание в магазине, чтобы избежать подделок
В России резко выросли цены на красную икру
Эксперты считают, что для роста цен нет никаких причин
В России резко выросли цены на красную икру Эксперты считают, что для роста цен нет никаких причин
Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего столаПовар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей
Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола Повар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей
Как отличить настоящую икру от подделки? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
В Clumba Club открылся икорный бар
В торгово-деловом центре «Новинский» заработал «Московский икорный бар», где можно попробовать несколько десятков видов икры морских и пресноводных рыб.