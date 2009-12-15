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Школа креативного мышления «Икра» запустит образовательный курс за 1 рубль

По итогам конкурса для участия отберут 40 человек

Школа креативного мышления «Икра» запустит образовательный курс за 1 рубль
По итогам конкурса для участия отберут 40 человек

Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек»

Блины с черной икрой стоят 2 222 рубля

Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек»
Блины с черной икрой стоят 2 222 рубля

Лучшие и худшие бренды красной икры

В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения

Лучшие и худшие бренды красной икры
В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения

Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру

Это связано с рекордным уловом лососевых

Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру
Это связано с рекордным уловом лососевых

В России введут добровольную маркировку черной икры

Маркировка необходима для борьбы с браконьерами

В России введут добровольную маркировку черной икры
Маркировка необходима для борьбы с браконьерами

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

На что обратить внимание в магазине, чтобы избежать подделок

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры
На что обратить внимание в магазине, чтобы избежать подделок

В России резко выросли цены на красную икру

Эксперты считают, что для роста цен нет никаких причин

В России резко выросли цены на красную икру
Эксперты считают, что для роста цен нет никаких причин

Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола

Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего столаПовар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей

Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола

Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола
Повар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей

Как отличить настоящую икру от подделки?
Как отличить настоящую икру от подделки? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Как отличить настоящую икру от подделки?

Как отличить настоящую икру от подделки?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

В Clumba Club открылся икорный бар

В торгово-деловом центре «Новинский» заработал «Московский икорный бар», где можно попробовать несколько десятков видов икры морских и пресноводных рыб.

В Clumba Club открылся икорный бар
В торгово-деловом центре «Новинский» заработал «Московский икорный бар», где можно попробовать несколько десятков видов икры морских и пресноводных рыб.

Клуб «Икра» закрылся Закрылся клуб «Икра». Клуб не дожил до своего пятилетнего юбилея несколько недель

Клуб «Икра» закрылся
Закрылся клуб «Икра». Клуб не дожил до своего пятилетнего юбилея несколько недель

Черная икра снова в продаже «Черная икра вновь поступает в разрешенную продажу, контролируемую должным образом. Этот факт, естественно, не сделает ее блюдом для всех, но, быть может, снизит высочайший, доходящий до смешного, уровень нынешних цен, доступных лишь сверхбогатым эксгибиционистам, а не настоящим гурманам. И это с учетом того, что вам подадут действительно настоящую икру, а не икру рыб того же семейства...

Черная икра снова в продаже
«Черная икра вновь поступает в разрешенную продажу, контролируемую должным образом. Этот факт, естественно, не сделает ее блюдом для всех, но, быть может, снизит высочайший, доходящий до смешного, уровень нынешних цен, доступных лишь сверхбогатым эксгибиционистам, а не настоящим гурманам. И это с учетом того, что вам подадут действительно настоящую икру, а не икру рыб того же семейства...

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.

Прогорели: Московские клубы закрывают
Прогорели: Московские клубы закрывают На Look At Me уже писали о том, что после пожара в пермском клубе, в Москве провели внеплановые проверки ночных заведений. Сегодня на сайте МЧС опубликовали список клубов, немногие из которых уже закрыты, а материалы по всем переданы в суд.
Прогорели: Московские клубы закрывают

Прогорели: Московские клубы закрывают
На Look At Me уже писали о том, что после пожара в пермском клубе, в Москве провели внеплановые проверки ночных заведений. Сегодня на сайте МЧС опубликовали список клубов, немногие из которых уже закрыты, а материалы по всем переданы в суд.