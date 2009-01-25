8 новых кафе с необычной шавермой в Петербурге Ржаная пита с салом, врап с курицей и инжиром, берлинский кебаб и сладкая шаверма с бананом
8 новых кафе с необычной шавермой в Петербурге Ржаная пита с салом, врап с курицей и инжиром, берлинский кебаб и сладкая шаверма с бананом
Пафф с имбирём и чёрной смородиной в Puff Point
В кафе обновили меню, появилось несколько новых сладких паффов
Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».
Полезный и вкусный имбирный чай! Увидела как - то у знакомой на фотографии стакан с золотисто - розоватым напитком и подпись к фото: "Имбирный чай". Решила попробовать сварить. Искала рецепты в интернете сначала, но там всё либо сложно, либо наоборот убого просто, поэтому импровизация пошла ;) получилось вкусно. Так что ловите рецепт.
Имбирный чай Ингредиенты: 10 см тонко нарезанного свежего имбиря (очищенного)1 л воды2 ст л меда или коричневого сахарадольки лимона для украшения
Имбирный напиток Всвязи с повальными простудами и гриппами решил поделится рецептом замечательного напитка из имбиря. Мало того что это вкусно, имбирь тонизирует организм, повышает иммунитет и аппетит)
Faster, better, ginger. ginger cookies Самый легкий способ приготовления имбирного печенья (для нас,лентяев))