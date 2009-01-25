Полезный и вкусный имбирный чай! Увидела как - то у знакомой на фотографии стакан с золотисто - розоватым напитком и подпись к фото: "Имбирный чай". Решила попробовать сварить. Искала рецепты в интернете сначала, но там всё либо сложно, либо наоборот убого просто, поэтому импровизация пошла ;) получилось вкусно. Так что ловите рецепт.