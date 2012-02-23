«Я обожаю индийскую кухню и специи. Мне кажется, она слегка недооценена в Москве. Наш сэндвич, на мой взгляд, — это некая индоевропейская смесь, наполненная запоминающимся вкусом, как и вся индийская еда, но с европейской презентацией и в удобном формате, чтобы можно было взять с собой.

Карри мы делаем с куркумой, имбирем, яблоками, луком, растительным и кунжутным маслом и перцем чили. Кроме карри, в нашу питу кладем запеченную курицу, красный лук, жемчужный маринованный лук, рукколу (на самое дно) и томаты. А кинза — сверху, для украшения. Этот сэндвич есть как в „Булке“ на Большой Грузинской, так и в парке Горького».