Составные части23 февраля 2012
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».
Пита
Запеченная курица
Карри
Красный лук
Жемчужный маринованный лук
Томаты
Руккола
АННА ШУМАЙЛОВА
Шеф-кондитер и совладелица кафе «Булка»
«Я обожаю индийскую кухню и специи. Мне кажется, она слегка недооценена в Москве. Наш сэндвич, на мой взгляд, — это некая индоевропейская смесь, наполненная запоминающимся вкусом, как и вся индийская еда, но с европейской презентацией и в удобном формате, чтобы можно было взять с собой.
Карри мы делаем с куркумой, имбирем, яблоками, луком, растительным и кунжутным маслом и перцем чили. Кроме карри, в нашу питу кладем запеченную курицу, красный лук, жемчужный маринованный лук, рукколу (на самое дно) и томаты. А кинза — сверху, для украшения. Этот сэндвич есть как в „Булке“ на Большой Грузинской, так и в парке Горького».
В прошлых выпусках:
СЭНДВИЧ С РОСТБИФОМ
СЭНДВИЧ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
CЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ И БЕКОНОМ
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