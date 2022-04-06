Сколько стоит жизнь в Гоа Комната без кондиционера и кровати, поездки в переполненном вагоне поезда и обед в пляжных кафе
Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов
Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории
В выходные на «Флаконе» пройдут индийский базар и Happy Market
Вход на оба мероприятия бесплатный
Россиян просят уточнять информацию о вылетах в Юго-Восточную Азию
Ограничения вызваны конфликтом между Индией и Пакистаном
Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать
Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном
Российских туристов предупредили о вспышке лептоспироза в Индии
С 1 августа по 3 сентября от инфекции погибли 40 человек
Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре
Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок
Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии
От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек
Угроза Маску, злой Google и индийский мистик Грефа
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Пассажиры из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации
Их вынудили лететь в Индию, хотя они должны были отправиться в Нью-Йорк
Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году
На первой строчке — США
Какие армии будут самыми сильными к 2030 году
Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом
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Самые популярные новогодние направления у российских туристов
Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд
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Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности
Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии лихорадки денге в Индии
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В «Сокольниках» пройдет День Индии
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Ростуризм советует проверять достоверность виз в Индию
Ведомство обнаружило сайты, которые оформляли поддельные визы в эту страну
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В посольстве Индии пройдёт ярмарка этнических товаров
На фестивале обещают индийскую музыку, танцы, детскую программу и занятия по йоге
Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном
Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза
Экс-акционеры ЮКОСа попробуют взыскать компенсацию с России в Индии
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Предоставить «Роснано» 89 миллиардов рублей из ФНБ
Госкорпорация пытается ускорить создание российско-индийского фонда на 2 миллиарда рублей
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МВФ ухудшил прогноз развития экономики России
Фонд пересмотрел оценку динамики изменения ВВП как развитых стран, так и государств с переходной экономикой
Гоа назвали небезопасным для российских туристов (обновлено)
В последнее время в индийском штате участились стычки между приезжими и местными жителями
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
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Теперь инвесторам предлагают вкладываться в более глобальный Фонд поддержки развивающихся рынков
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Можно ли самостоятельно кремировать умершего родственника? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни (и смерти), которыми задаются горожане
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Следующий саммит объединения состоится в Уфе в июле 2015 года
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