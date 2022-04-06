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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Авиакомпания Air India отменила рейсы в Россию
6 апреля 2022

Авиакомпания Air India отменила рейсы в Россию

В Подольске 27 граждан Индии выгнали на улицу, не выплатив им деньги
25 августа 2020

В Подольске 27 граждан Индии выгнали на улицу, не выплатив им деньги

Индия приостановит действие виз для всех туристов

Даты поездки перенесут

Индия приостановит действие виз для всех туристов

Сколько стоит жизнь в Гоа
Сколько стоит жизнь в Гоа Комната без кондиционера и кровати, поездки в переполненном вагоне поезда и обед в пляжных кафе
Сколько стоит жизнь в Гоа

Сколько стоит жизнь в Гоа
Комната без кондиционера и кровати, поездки в переполненном вагоне поезда и обед в пляжных кафе

Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов

Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории

Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов

В выходные на «Флаконе» пройдут индийский базар и Happy Market

Вход на оба мероприятия бесплатный

В выходные на «Флаконе» пройдут индийский базар и Happy Market

Россиян просят уточнять информацию о вылетах в Юго-Восточную Азию

Ограничения вызваны конфликтом между Индией и Пакистаном

Россиян просят уточнять информацию о вылетах в Юго-Восточную Азию

Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать

Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном

Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать

Российских туристов предупредили о вспышке лептоспироза в Индии

С 1 августа по 3 сентября от инфекции погибли 40 человек

Российских туристов предупредили о вспышке лептоспироза в Индии

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии

От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек

Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии

Угроза Маску, злой Google и индийский мистик Грефа

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Угроза Маску, злой Google и индийский мистик Грефа

Пассажиры из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации

Их вынудили лететь в Индию, хотя они должны были отправиться в Нью-Йорк

Пассажиры из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке — США

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

На Даниловском рынке пройдет индийский базар

Дни Индии пройдут с 13 по 15 декабря

На Даниловском рынке пройдет индийский базар

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии лихорадки денге в Индии

Основная причина заражения — укусы комаров

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии лихорадки денге в Индии

В «Сокольниках» пройдет День Индии

В программе — мастер-классы для взрослых и детей, кинопоказы и индийская еда

В «Сокольниках» пройдет День Индии

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп

Последствия бойкота Snapchat, противники офисов и «ОСь» от «Ростеха»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Последствия бойкота Snapchat, противники офисов и «ОСь» от «Ростеха»

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Как я стала актрисой индийского кино
Как я стала актрисой индийского кино Как бесплатно путешествовать по Индии и зарабатывать по 6 тысяч рублей в день
Как я стала актрисой индийского кино

Как я стала актрисой индийского кино
Как бесплатно путешествовать по Индии и зарабатывать по 6 тысяч рублей в день

Ростуризм советует проверять достоверность виз в Индию

Ведомство обнаружило сайты, которые оформляли поддельные визы в эту страну

Ростуризм советует проверять достоверность виз в Индию

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно 10 стран для тех, кто может уехать от зимы
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
10 стран для тех, кто может уехать от зимы

Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира»

Успех AirPods, чтение мыслей в Facebook и запретные ковры на Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех AirPods, чтение мыслей в Facebook и запретные ковры на Amazon

Новости в Twitter, похмельный костюм от Ford и нейросеть-офтальмолог

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости в Twitter, похмельный костюм от Ford и нейросеть-офтальмолог

Шоу от Facebook, утечка в Yahoo! и киборги-космонавты

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Шоу от Facebook, утечка в Yahoo! и киборги-космонавты

Вычисляющая преступников нейросеть, смартфоны Star Wars и скандал в Forbes

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Вычисляющая преступников нейросеть, смартфоны Star Wars и скандал в Forbes

Работа над iPhone 8, бесплатный Wi-Fi от Google и конец эпохи BlackBerry

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Работа над iPhone 8, бесплатный Wi-Fi от Google и конец эпохи BlackBerry

Первое такси на автопилоте, запрет рекламы на пиратских сайтах и экономия россиян на контенте

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Первое такси на автопилоте, запрет рекламы на пиратских сайтах и экономия россиян на контенте

Развитие «Яндекс.Дзена», игры от Mail.Ru Group и патенты Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие «Яндекс.Дзена», игры от Mail.Ru Group и патенты Yahoo!

В посольстве Индии пройдёт ярмарка этнических товаров

На фестивале обещают индийскую музыку, танцы, детскую программу и занятия по йоге

В посольстве Индии пройдёт ярмарка этнических товаров

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном

Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном

Экс-акционеры ЮКОСа попробуют взыскать компенсацию с России в Индии

Они уже подали соответствующее ходатайство в один из местных судов

Экс-акционеры ЮКОСа попробуют взыскать компенсацию с России в Индии

Умный автомобиль Alibaba, лейбл для уличных музыкантов и VR-порно

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Умный автомобиль Alibaba, лейбл для уличных музыкантов и VR-порно

Предоставить «Роснано» 89 миллиардов рублей из ФНБ

Госкорпорация пытается ускорить создание российско-индийского фонда на 2 миллиарда рублей

Предоставить «Роснано» 89 миллиардов рублей из ФНБ

Эволюция Lifenews, необычная реклама Nissan и конкуренция с роботами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Эволюция Lifenews, необычная реклама Nissan и конкуренция с роботами

МВФ ухудшил прогноз развития экономики России

Фонд пересмотрел оценку динамики изменения ВВП как развитых стран, так и государств с переходной экономикой

МВФ ухудшил прогноз развития экономики России

Гоа назвали небезопасным для российских туристов (обновлено)

В последнее время в индийском штате участились стычки между приезжими и местными жителями

Гоа назвали небезопасным для российских туристов (обновлено)

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

Goldman Sachs закрыл фонд для инвестиций в БРИК

Теперь инвесторам предлагают вкладываться в более глобальный Фонд поддержки развивающихся рынков

Goldman Sachs закрыл фонд для инвестиций в БРИК

Забастовка в Uber, интерес «Яндекс.Денег» к биткоинам и IPO Ferrari

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Забастовка в Uber, интерес «Яндекс.Денег» к биткоинам и IPO Ferrari

Можно ли самостоятельно кремировать умершего родственника?
Можно ли самостоятельно кремировать умершего родственника? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни (и смерти), которыми задаются горожане
Можно ли самостоятельно кремировать умершего родственника?

Можно ли самостоятельно кремировать умершего родственника?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни (и смерти), которыми задаются горожане

История Google+, борьба с дейтингом в Индии и развлекательная генетика

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

История Google+, борьба с дейтингом в Индии и развлекательная генетика

Финансы «Дождя», новые очки Google и взлом системы слежки за гражданами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Финансы «Дождя», новые очки Google и взлом системы слежки за гражданами

Экспансия HeadHunter, новая покупка Microsoft и монастырь для миллионера

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Экспансия HeadHunter, новая покупка Microsoft и монастырь для миллионера

В посольстве Индии пройдёт ярмарка этнических товаров

На базаре можно будет купить этническую одежду, украшения и сувениры ручной работы

В посольстве Индии пройдёт ярмарка этнических товаров

Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке

Также в список приоритетных направлений для нового подразделения студии попали Индия, Китай и Бразилия

Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке

Слухи о продаже Twitter, критика Минтруда и возвращение мегабургера

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Слухи о продаже Twitter, критика Минтруда и возвращение мегабургера

Россия стала председателем БРИКС

Следующий саммит объединения состоится в Уфе в июле 2015 года

Россия стала председателем БРИКС

Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony

Взрывной рост Telegram, атака Apple и грузовики-принтеры от Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Взрывной рост Telegram, атака Apple и грузовики-принтеры от Amazon

Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr

Сикхи — о жизни в Москве
Сикхи — о жизни в Москве Посетители культурного центра сикхов рассказали The Village об обоюдоострых кинжалах, отрезанных руках и неудобстве прописки в Калуге
Сикхи — о жизни в Москве

Сикхи — о жизни в Москве
Посетители культурного центра сикхов рассказали The Village об обоюдоострых кинжалах, отрезанных руках и неудобстве прописки в Калуге

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