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Индия приостановит действие виз для всех туристов

Даты поездки перенесут

Индия приостановит действие виз для всех туристов
Даты поездки перенесут

Сколько стоит жизнь в Гоа
Сколько стоит жизнь в Гоа Комната без кондиционера и кровати, поездки в переполненном вагоне поезда и обед в пляжных кафе
Сколько стоит жизнь в Гоа

Сколько стоит жизнь в Гоа
Комната без кондиционера и кровати, поездки в переполненном вагоне поезда и обед в пляжных кафе

Россиян просят уточнять информацию о вылетах в Юго-Восточную Азию

Ограничения вызваны конфликтом между Индией и Пакистаном

Россиян просят уточнять информацию о вылетах в Юго-Восточную Азию
Ограничения вызваны конфликтом между Индией и Пакистаном

Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать

Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном

Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать
Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном

Российских туристов предупредили о вспышке лептоспироза в Индии

С 1 августа по 3 сентября от инфекции погибли 40 человек

Российских туристов предупредили о вспышке лептоспироза в Индии
С 1 августа по 3 сентября от инфекции погибли 40 человек

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре
Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии

От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек

Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии
От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек

Угроза Маску, злой Google и индийский мистик Грефа

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Угроза Маску, злой Google и индийский мистик Грефа
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Пассажиры из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации

Их вынудили лететь в Индию, хотя они должны были отправиться в Нью-Йорк

Пассажиры из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации
Их вынудили лететь в Индию, хотя они должны были отправиться в Нью-Йорк

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке — США

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году
На первой строчке — США

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году
Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

Самые популярные новогодние направления у российских туристов
Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России
Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности
Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии лихорадки денге в Индии

Основная причина заражения — укусы комаров

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии лихорадки денге в Индии
Основная причина заражения — укусы комаров

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Последствия бойкота Snapchat, противники офисов и «ОСь» от «Ростеха»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Последствия бойкота Snapchat, противники офисов и «ОСь» от «Ростеха»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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