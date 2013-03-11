The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы
Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам
The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам
Как платить налоги фрилансеру The Village узнал, как узаконить свой статус тем, кто работает внештатно
Затраты Дурова на Telegram, отмена ИП и продажа «Моего круга»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Затраты Дурова на Telegram, отмена ИП и продажа «Моего круга» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Белорусских предпринимателей хотят заставить продавать местные аналоги зарубежных товаров
В обмен на это ИП смогут нанимать на работу не только родственников
Белорусских предпринимателей хотят заставить продавать местные аналоги зарубежных товаров В обмен на это ИП смогут нанимать на работу не только родственников
Стоимость налоговых патентов для предпринимателей соотнесут с размерами городов
Сейчас эта система налогообложения зачастую оказывается невыгодной для жителей небольших населённых пунктов
Стоимость налоговых патентов для предпринимателей соотнесут с размерами городов Сейчас эта система налогообложения зачастую оказывается невыгодной для жителей небольших населённых пунктов
Цифра дня: 500 000 предпринимателей закрыли бизнес после налоговой реформы
По данным налоговой, только 26% из них действительно занимались развитием собственного дела
Цифра дня: 500 000 предпринимателей закрыли бизнес после налоговой реформы По данным налоговой, только 26% из них действительно занимались развитием собственного дела
Агентство по страхованию вкладов впервые выплатит компенсацию предпринимателям
Теперь в случае прекращения работы банка индивидуальные предприниматели смогут претендовать на возмещение до 700 000 рублей сразу же после физических лиц
Агентство по страхованию вкладов впервые выплатит компенсацию предпринимателям Теперь в случае прекращения работы банка индивидуальные предприниматели смогут претендовать на возмещение до 700 000 рублей сразу же после физических лиц
С 2014 года индивидуальных предпринимателей могут включить в систему страхования вкладов
Тогда они смогут претендовать на возмещение до 700 000 рублей, хранившихся в банке до наступления страхового случая, сразу после физических лиц
С 2014 года индивидуальных предпринимателей могут включить в систему страхования вкладов Тогда они смогут претендовать на возмещение до 700 000 рублей, хранившихся в банке до наступления страхового случая, сразу после физических лиц
Центробанк предлагает ограничить наличные расчёты для индивидуальных предпринимателей
Кроме того, в новом указании Центробанка уточняется, какие именно сделки должны осуществляться исключительно в безналичном расчёте
Центробанк предлагает ограничить наличные расчёты для индивидуальных предпринимателей Кроме того, в новом указании Центробанка уточняется, какие именно сделки должны осуществляться исключительно в безналичном расчёте
Бухгалтерский учёт для малого и среднего бизнеса вновь упростили
Из-за вступивших в начале этого года изменений к закону «О бухгалтерском учёте» многие предприниматели оказались обречены на ведение избыточной отчётности
Бухгалтерский учёт для малого и среднего бизнеса вновь упростили Из-за вступивших в начале этого года изменений к закону «О бухгалтерском учёте» многие предприниматели оказались обречены на ведение избыточной отчётности
Правительство отказалось от идеи введения налоговых каникул для предпринимателей-новичков
Предполагается, что чиновники испугались мошенников, которые стали бы перерегистрировать имеющийся у них бизнес, чтобы заполучить льготу
Правительство отказалось от идеи введения налоговых каникул для предпринимателей-новичков Предполагается, что чиновники испугались мошенников, которые стали бы перерегистрировать имеющийся у них бизнес, чтобы заполучить льготу
Минэкономразвития может снизить стоимость налоговых патентов для предпринимателей
Сейчас более чем в половине регионов России его стоимость достигает 600 000 рублей
Минэкономразвития может снизить стоимость налоговых патентов для предпринимателей Сейчас более чем в половине регионов России его стоимость достигает 600 000 рублей
Начинающих предпринимателей планируют освободить от налогов на два года
Сейчас министерства прорабатывают детальный план введения налоговых каникул уже со следующего года
Начинающих предпринимателей планируют освободить от налогов на два года Сейчас министерства прорабатывают детальный план введения налоговых каникул уже со следующего года
Принят закон о прогрессивном исчислении страховых взносов для ИП
Теперь размер страховых взносов в ПФР будет зависеть от получаемого дохода
Принят закон о прогрессивном исчислении страховых взносов для ИП Теперь размер страховых взносов в ПФР будет зависеть от получаемого дохода
Индивидуальным предпринимателям выдадут беспроцентный кредит на погашение страховых взносов
В субсидировании же расходов ИП на уплату страховых взносов из бюджета категорически отказано
Индивидуальным предпринимателям выдадут беспроцентный кредит на погашение страховых взносов В субсидировании же расходов ИП на уплату страховых взносов из бюджета категорически отказано
С 4 июля изменятся формы регистрации ИП и ООО
Заявления по старой форме приниматься больше не будут
С 4 июля изменятся формы регистрации ИП и ООО Заявления по старой форме приниматься больше не будут
Жерар Депардье зарегистрировался как ИП Актёр собирается открыть ресторан в Саранске
Правительство одобрило законопроект, снижающий страховые взносы для ИП
Чтобы получить льготы, предпринимателям придётся собрать массу бумаг для Пенсионного фонда