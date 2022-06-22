В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
Можно оценить киноискусство сразу пяти стран
В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал
Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта
В марте в Москве и Петербурге пройдет фестиваль ирландского кино
Гости увидят лучшие новые фильмы Ирландии и познакомятся с их режиссерами и актерами
В России участились случаи подделки ирландского виски
На это обратили внимание в Ирландской ассоциации производителей виски
Ирландия присоединилась к высылке российских дипломатов
Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»
Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood
На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья
В рамках Irish Week в Москве пройдет очередной фестиваль ирландского кино
Помимо кинопоказов, гостей ждут встречи с актерами и режиссерами картин
В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week
В его программу войдут кинопоказы, концерты и лекторий
В «Октябре» в марте пройдет Фестиваль ирландского кино
Фильмом открытия станет музыкальная комедия «Синг Стрит», номинированная на «Золотой глобус — 2017»
Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика
Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей
Игровой движок Amazon, продажа Yota Devices и иск против Apple
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Россияне смогут улететь в Дублин на самолётах компании Ryanair
Первые рейсы компании запланированы на конец марта 2014 года
Ирландия оказалась самой привлекательной европейской страной для венчурных инвестиций
На каждого ирландца здесь приходится около $278 инвестиций, что в 650 раз больше, чем, например, в Болгарии
Рекламодатели бойкотируют сервис анонимных вопросов Ask.fm из-за самоубийств среди подростков
За последнее время из-за анонимных оскорблений на сайте четыре подростка из Великобритании и Ирландии свели счёты с жизнью
Глава крупнейшего хостинг-провайдера анонимной сети Tor арестован за распространение детского порно
Теперь власти США добиваются его экстрадиции: по предварительным прогнозам, Маркесу грозит до 30 лет тюремного заключения
Ryanair будет летать в Россию
Крупнейший лоукостер Европы, авиакомпания Ryanair, хочет осуществлять перелёты межу Ирландией и Россией. С такой просьбой в Минтранс России обратилось Министерство иностранных дел Ирландии.