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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ирландия заморозила российские активы на 1,72 миллиарда евро
22 июня 2022

Ирландия заморозила российские активы на 1,72 миллиарда евро

В Библиотеке иностранной литературы пройдет «Неделя Ирландии»
23 октября 2021

В Библиотеке иностранной литературы пройдет «Неделя Ирландии»

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

В марте в Москве и Петербурге пройдет фестиваль ирландского кино

Гости увидят лучшие новые фильмы Ирландии и познакомятся с их режиссерами и актерами

В марте в Москве и Петербурге пройдет фестиваль ирландского кино

В России участились случаи подделки ирландского виски

На это обратили внимание в Ирландской ассоциации производителей виски

В России участились случаи подделки ирландского виски

Ирландия присоединилась к высылке российских дипломатов

Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»

Ирландия присоединилась к высылке российских дипломатов

Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood

На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья

Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood

В рамках Irish Week в Москве пройдет очередной фестиваль ирландского кино

Помимо кинопоказов, гостей ждут встречи с актерами и режиссерами картин

В рамках Irish Week в Москве пройдет очередной фестиваль ирландского кино

В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week

В его программу войдут кинопоказы, концерты и лекторий

В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week

В «Октябре» в марте пройдет Фестиваль ирландского кино

Фильмом открытия станет музыкальная комедия «Синг Стрит», номинированная на «Золотой глобус — 2017»

В «Октябре» в марте пройдет Фестиваль ирландского кино

Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей

Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

Игровой движок Amazon, продажа Yota Devices и иск против Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Игровой движок Amazon, продажа Yota Devices и иск против Apple

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.

Россияне смогут улететь в Дублин на самолётах компании Ryanair

Первые рейсы компании запланированы на конец марта 2014 года

Россияне смогут улететь в Дублин на самолётах компании Ryanair

Ирландия оказалась самой привлекательной европейской страной для венчурных инвестиций

На каждого ирландца здесь приходится около $278 инвестиций, что в 650 раз больше, чем, например, в Болгарии

Ирландия оказалась самой привлекательной европейской страной для венчурных инвестиций

Рекламодатели бойкотируют сервис анонимных вопросов Ask.fm из-за самоубийств среди подростков

За последнее время из-за анонимных оскорблений на сайте четыре подростка из Великобритании и Ирландии свели счёты с жизнью

Рекламодатели бойкотируют сервис анонимных вопросов Ask.fm из-за самоубийств среди подростков

Глава крупнейшего хостинг-провайдера анонимной сети Tor арестован за распространение детского порно

Теперь власти США добиваются его экстрадиции: по предварительным прогнозам, Маркесу грозит до 30 лет тюремного заключения

Глава крупнейшего хостинг-провайдера анонимной сети Tor арестован за распространение детского порно

Ryanair будет летать в Россию

Крупнейший лоукостер Европы, авиакомпания Ryanair, хочет осуществлять перелёты межу Ирландией и Россией. С такой просьбой в Минтранс России обратилось Министерство иностранных дел Ирландии.

Ryanair будет летать в Россию

Москвичи все чаще превращаются в ирландцев В столице растет число ксенопатриотов - латентных иностранцев

Москвичи все чаще превращаются в ирландцев

Фотоклиника: экстремальные пейзажи Каких только не существует мест на нашей планете! Необычной формы скалы, лунные пейзажи, серные источники, уникальные шоколадные холмы, - есть множество мест, не поддающихся описанию словами, порой от их вида просто захватывает дух. Впрочем, смотрите сами.

Фотоклиника: экстремальные пейзажи

Поцелуй Камня В пяти милях на северо-запад от маленького ирландского городка Cork находится деревня Blarney. А недалево от деревни стоит высотой почти в 90 футов замок Blarney с его всемирно известным Blarney Stone (камень Бларни). Каждый год более 300 тысяч людей приходят, чтобы поцеловать камень, в надежде приобрести дар красноречия. Только неизветно как долго практикуется этот обычай и как он...

Поцелуй Камня

На баржах по Европе: начало В век повсеместного ускорения нарочитая неспешность туристических барж, курсирующих по водоемам Европы со скоростью 4-7 км/, только поднимается в цене. В отличие от больших круизных судов, их можно брать в аренду на произвольный срок, плавать по произвольным маршрутам, с произвольными остановками и в угодной душе компании. Баржи — самый верный способ получать удовольствие не от факта...

На баржах по Европе: начало

5 пасхальных идей для семейного отпуска Шоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.

5 пасхальных идей для семейного отпуска

Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес Такая история, как, например, история Алисы в стране чудес, напоминает нам о том, что иногда нужно забыть о повседневности и посетить такие места, которые заставят нас чувствовать, будто мы падаем в кроличью нору. Такие места, где нас не удивит ни Чеширский Кот, ни Шляпник.В связи с премьерой нового фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного рассказа Льюиса...

Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес

Не спи моряк – проспишь маяк! МАЯКИ –  крайне романтичные сооружения в виде башни. Служат видимым ориентиром днем и испускают световые вспышки ночью, предупреждая моряков об опасности. Если ты моряк, то уже знаешь, что на сегодняшний день маяки полностью переведены на автоматическое обслуживание. В то время как раньше на них жили смотрители.И даже если ты моряк, тебе будет интересно, что маяки сегодня – это еще...

Не спи моряк – проспишь маяк!

Тропа Великана в Ирландии Многие из исторических мифов Ирландии основаны на темах борьбы с Англией, Уэльсом и Шотландией. Не исключение и легенда о Тропе великана, в которой говорится, что некий великан Финн МакКул соорудил для себя дорогу, чтобы ходить по ней из Северной Ирландии драться со своим заклятым врагом — Шотландией. Есть версия, что война для великана сразу не задалась, и он сбежал, разрушая за собой...

Тропа Великана в Ирландии

Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II Продолжаем рассказ о путешествиях, фотографиях и тех, кто знает толк и в том, и в другом: travel-фотоблоги, часть вторая!.

Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II

День святого Патрика добрался до Москвы Москва уже не первый год, как и многие другие страны мира, празднует День святого Патрика. Накануне этого праздника в Москве повсюду весят афиши с приглашениями присоединиться к отмечанию этого события. Праздник проходит как в клубах, но и как положено, – гуляние проходит на улицах города. В нашей столице я ни раз уже видела одетых в традиционные для этого Дня костюмы. Так что же это...

День святого Патрика добрался до Москвы

Болтингласс: Guinness, друиды, цистерцианцы В крошечном ирландском городке Болтингласс есть всё, что можно связывают с этой страной – море зелёных оттенков, плющ, овцы, каменные постройки, монастыри,&nbsp; хоть и не действующие, хендж, дух друидов, героическое прошлое, рыжие прохожие, галльский язык, пабы, Guinness… Только не называйте Гиннесс пивом – обидятся)) Это стаут. Пинта здесь стоит почти в 2 раза дешевле,чем в столице –...

Болтингласс: Guinness, друиды, цистерцианцы