Леониду Волкову и Ивану Жданову предъявили новое обвинение (такое же, как вчера Навальному)
Глава ФБК Иван Жданов сообщил об аресте своего 66-летнего отца по уголовному делу. Он останется под стражей до 21 мая
ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время
На этот раз — на 8 миллионов рублей
Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию
Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова
ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей. В инстаграме фонда не было отметки «иностранный агент»
Ранее на организацию и ее директора составили шесть протоколов за нарушение закона об иноагентах
Соболь, Жданова и Галямину снова оштрафовали за летние акции
На общую сумму более 350 тысяч рублей
Директора ФБК Ивана Жданова отправили под арест на восемь суток (обновлено)
Суд решил, что оппозиционер не отбыл в спецприемнике часть ранее назначенного срока
На Ивана Жданова завели уголовное дело — он не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон»
Ему вменяют злостное неисполнение решения суда
У независимых кандидатов в Мосгордуму проходят обыски
Некоторых оппозиционеров вызвали на допрос в СКР
Директора ФБК Ивана Жданова задержали за пикет против недопуска до выборов в Мосгордуму
Активист призывают пикетировать мэрию всю неделю
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей «Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму
Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»
В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова
Его считают причастным к организации митинга «Он нам не царь»
Суд отказался рассмотреть иск Навального к Путину (обновлено)
ФБК намерен обжаловать отказ суда
Организатора согласованного митинга на проспекте Сахарова арестовали на 10 суток
Суд признал директора ФБК виновным в неповиновении сотруднику полиции
На главного юриста ФБК завели уголовное дело
Иван Жданов, который подал иски против Юрия Чайки, участвует в выборах в Барвихе
Сенатор Саблин отсудил у Навального 408 тысяч рублей
Дмитрий Саблин и его жена Алла подавали к оппозиционеру иск о защите чести и достоинства