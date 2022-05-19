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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Екатерину Гордееву, Ивана Жданова, Юлию Галямину и еще девять человек признали иноагентами

Екатерину Гордееву, Ивана Жданова, Юлию Галямину и еще девять человек признали иноагентами

Против ведущих программы «Популярная политика» возбудили дела о «фейках»

Против ведущих программы «Популярная политика» возбудили дела о «фейках»

19 мая 2022

Суд заочно арестовал Любовь Соболь, Вячеслава Гимади, Леонида Волкова и Ивана Жданова

обновлено17 февраля 2022

Отца экс-директора ФБК Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии

Леониду Волкову и Ивану Жданову предъявили новое обвинение (такое же, как вчера Навальному)
12 августа 2021

Леониду Волкову и Ивану Жданову предъявили новое обвинение (такое же, как вчера Навальному)

На Леонида Волкова и Ивана Жданова завели очередное уголовное дело
10 августа 2021

На Леонида Волкова и Ивана Жданова завели очередное уголовное дело

Турция передавала России данные о перелетах директора ФБК Ивана Жданова
обновлено30 июня 2021

Турция передавала России данные о перелетах директора ФБК Ивана Жданова

Глава ФБК Иван Жданов сообщил об аресте своего 66-летнего отца по уголовному делу. Он останется под стражей до 21 мая
обновлено7 апреля 2021

Глава ФБК Иван Жданов сообщил об аресте своего 66-летнего отца по уголовному делу. Он останется под стражей до 21 мая

ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время

На этот раз — на 8 миллионов рублей

ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время

Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию

Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова

Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию

ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей. В инстаграме фонда не было отметки «иностранный агент»

Ранее на организацию и ее директора составили шесть протоколов за нарушение закона об иноагентах

ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей. В инстаграме фонда не было отметки «иностранный агент»

Соболь, Жданова и Галямину снова оштрафовали за летние акции

На общую сумму более 350 тысяч рублей

Соболь, Жданова и Галямину снова оштрафовали за летние акции

Директора ФБК Ивана Жданова отправили под арест на восемь суток (обновлено)

Суд решил, что оппозиционер не отбыл в спецприемнике часть ранее назначенного срока

Директора ФБК Ивана Жданова отправили под арест на восемь суток (обновлено)

На Ивана Жданова завели уголовное дело — он не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон»

Ему вменяют злостное неисполнение решения суда

На Ивана Жданова завели уголовное дело — он не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон»

У независимых кандидатов в Мосгордуму проходят обыски

Некоторых оппозиционеров вызвали на допрос в СКР

У независимых кандидатов в Мосгордуму проходят обыски

Директора ФБК Ивана Жданова задержали за пикет против недопуска до выборов в Мосгордуму

Активист призывают пикетировать мэрию всю неделю

Директора ФБК Ивана Жданова задержали за пикет против недопуска до выборов в Мосгордуму

Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей «Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей

Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей
«Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»

Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму

Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»

Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму

Леонида Волкова выпустили из изолятора (обновлено)

Оппозиционер сообщил об этом в Twitter

Леонида Волкова выпустили из изолятора (обновлено)

В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

Задержание произошло у выхода из метро

В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

Его считают причастным к организации митинга «Он нам не царь»

В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

Суд отказался рассмотреть иск Навального к Путину (обновлено)

ФБК намерен обжаловать отказ суда

Суд отказался рассмотреть иск Навального к Путину (обновлено)

Организатора согласованного митинга на проспекте Сахарова арестовали на 10 суток

Суд признал директора ФБК виновным в неповиновении сотруднику полиции

Организатора согласованного митинга на проспекте Сахарова арестовали на 10 суток

У главного юриста ФБК прошли обыски

Обыски прошли сразу по трём адресам

У главного юриста ФБК прошли обыски

На главного юриста ФБК завели уголовное дело

Иван Жданов, который подал иски против Юрия Чайки, участвует в выборах в Барвихе

На главного юриста ФБК завели уголовное дело

Сенатор Саблин отсудил у Навального 408 тысяч рублей

Дмитрий Саблин и его жена Алла подавали к оппозиционеру иск о защите чести и достоинства

Сенатор Саблин отсудил у Навального 408 тысяч рублей