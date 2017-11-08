вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время

На этот раз — на 8 миллионов рублей

0
Новости

ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время На этот раз — на 8 миллионов рублей

Новости

ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей. В инстаграме фонда не было отметки «иностранный агент»

Ранее на организацию и ее директора составили шесть протоколов за нарушение закона об иноагентах

0
Новости

ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей. В инстаграме фонда не было отметки «иностранный агент» Ранее на организацию и ее директора составили шесть протоколов за нарушение закона об иноагентах

Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей
Прямая речь
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей«Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
22
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей
Прямая речь

Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей «Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»

Новости

В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

Его считают причастным к организации митинга «Он нам не царь»

0
Новости

В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова Его считают причастным к организации митинга «Он нам не царь»

Новости

Суд отказался рассмотреть иск Навального к Путину (обновлено)

ФБК намерен обжаловать отказ суда

0
Новости

Суд отказался рассмотреть иск Навального к Путину (обновлено) ФБК намерен обжаловать отказ суда