Новости
ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время
На этот раз — на 8 миллионов рублей
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ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время На этот раз — на 8 миллионов рублей
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ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей. В инстаграме фонда не было отметки «иностранный агент»
Ранее на организацию и ее директора составили шесть протоколов за нарушение закона об иноагентах
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ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей. В инстаграме фонда не было отметки «иностранный агент» Ранее на организацию и ее директора составили шесть протоколов за нарушение закона об иноагентах
Прямая речь
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей«Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
Прямая речь
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей «Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
Новости
В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова
Его считают причастным к организации митинга «Он нам не царь»
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В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова Его считают причастным к организации митинга «Он нам не царь»
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Суд отказался рассмотреть иск Навального к Путину (обновлено)
ФБК намерен обжаловать отказ суда
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