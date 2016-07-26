«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора
И системой распознавания лиц
Возле Внукова откроется аутлет с премиум-бутиками и ресторанами
Сдача объекта за 650 миллионов рублей назначена на 2020 год
В торговом центре Columbus открылся первый «Леруа Мерлен» городского формата
В отдельных зонах покупатели могут спланировать и рассчитать проекты с помощью консультантов
Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью
Фастфуд представлен в 37 крупнейших городах России
Экс-глава «Русской Фитнес Группы» откроет на «Белорусской» фитнес-клуб британской сети TRIB3
Фитнес-клуб откроется в бизнец-центре White Stone
Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса
Речь идет об улицах Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и других
На Кутузовском проспекте пустует рекордное число магазинов
Сейчас на Кутузовском не заняты более 30 % торговых площадей