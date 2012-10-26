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Новости

В «Стрелке» бесплатно покажут две премьеры Каннского кинофестиваля

Зрителям представят картины Джима Джармуша и Пона Чжун Хо

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Новости

В «Стрелке» бесплатно покажут две премьеры Каннского кинофестиваля Зрителям представят картины Джима Джармуша и Пона Чжун Хо

Новости

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил приз Каннского фестиваля

Победителем стал фильм «Паразиты» режиссера Пон Чун Хо

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Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил приз Каннского фестиваля Победителем стал фильм «Паразиты» режиссера Пон Чун Хо

Новости

В кинотеатре Дома журналиста пройдет фестиваль избранных фильмов из Канн

Кинопоказы будут идти весь май

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Новости

В кинотеатре Дома журналиста пройдет фестиваль избранных фильмов из Канн Кинопоказы будут идти весь май

Новости

Короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля

Фильм сняла студентка из Петербурга Олеся Яковлева

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Новости

Короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля Фильм сняла студентка из Петербурга Олеся Яковлева

Новости

«Стрелка» объявила программу Strelka Film Festival by Okko

На мероприятии представят картины участников Каннского кинофестиваля, Берлинале, «Санденса» и «Кинотавра»

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«Стрелка» объявила программу Strelka Film Festival by Okko На мероприятии представят картины участников Каннского кинофестиваля, Берлинале, «Санденса» и «Кинотавра»

Главные фильмы этого лета
Планы на сезон
Главные фильмы этого летаПостапокалиптика от Джеймса Франко «Мир будущего», «Лето» Кирилла Серебренникова про отечественный рок 80-х и еще 19 премьер сезона
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Главные фильмы этого лета
Планы на сезон

Главные фильмы этого лета Постапокалиптика от Джеймса Франко «Мир будущего», «Лето» Кирилла Серебренникова про отечественный рок 80-х и еще 19 премьер сезона

Новости

Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето»

Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников

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Новости

Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето» Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников

Новости

Фильм Серебренникова о Цое вошел в программу Каннского фестиваля

Он состоится в мае 2018 года

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Фильм Серебренникова о Цое вошел в программу Каннского фестиваля Он состоится в мае 2018 года

Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook
Утро в мире
Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями FacebookКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook
Утро в мире

Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда
Кинопремьеры
Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» ЭстлундаАлександра Хазина — о лауреате «Золотой пальмовой ветви» этого года
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Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда
Кинопремьеры

Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда Александра Хазина — о лауреате «Золотой пальмовой ветви» этого года

Новости

«КиноПоиск» организует показ фильмов Каннского фестиваля в Москве

Фестиваль «„Кинопоиск“ показывает» откроется предпремьерным показом фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

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Новости

«КиноПоиск» организует показ фильмов Каннского фестиваля в Москве Фестиваль «„Кинопоиск“ показывает» откроется предпремьерным показом фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

Новости парков

В летнем кинотеатре ВДНХ стартовали «Каннские недели»

С 19 июля по 9 августа посетителям будут показывать картины 69-го Каннского кинофестиваля

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Новости парков

В летнем кинотеатре ВДНХ стартовали «Каннские недели» С 19 июля по 9 августа посетителям будут показывать картины 69-го Каннского кинофестиваля

Фильмы недели: «Несносный дед», «Внутри Льюина Дэвиса», «Я, Франкенштейн»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Несносный дед», «Внутри Льюина Дэвиса», «Я, Франкенштейн»Новые братья Коэны, похабные похождения игривого пенсионера, горгульи против демонов — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
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Фильмы недели: «Несносный дед», «Внутри Льюина Дэвиса», «Я, Франкенштейн»
Фильмы недели

Фильмы недели: «Несносный дед», «Внутри Льюина Дэвиса», «Я, Франкенштейн» Новые братья Коэны, похабные похождения игривого пенсионера, горгульи против демонов — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Планы на зиму: 30 фильмов
Weekend
Планы на зиму: 30 фильмовДжон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
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Планы на зиму: 30 фильмов
Weekend

Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.

Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной»Каннский хит о юной шлюхе, задорная хоррор-сатира и история убийцы-семьянина — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
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Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной»
Фильмы недели

Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной» Каннский хит о юной шлюхе, задорная хоррор-сатира и история убийцы-семьянина — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Планы на осень: 32 фильма
Weekend
Планы на осень: 32 фильмаНовые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
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Планы на осень: 32 фильма
Weekend

Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.

Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов
Weekend
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмовГондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
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Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов
Weekend

Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.

Фильмы недели: «Самозванец», «Мой парень — псих», «Грязная кампания за честные выборы»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Самозванец», «Мой парень — псих», «Грязная кампания за честные выборы»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
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Фильмы недели: «Самозванец», «Мой парень — псих», «Грязная кампания за честные выборы»
Фильмы недели

Фильмы недели: «Самозванец», «Мой парень — псих», «Грязная кампания за честные выборы» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.

Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2»
Фильмы недели
Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
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Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2»
Фильмы недели

Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.