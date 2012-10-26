В «Стрелке» бесплатно покажут две премьеры Каннского кинофестиваля
Зрителям представят картины Джима Джармуша и Пона Чжун Хо
В «Стрелке» бесплатно покажут две премьеры Каннского кинофестиваля Зрителям представят картины Джима Джармуша и Пона Чжун Хо
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил приз Каннского фестиваля
Победителем стал фильм «Паразиты» режиссера Пон Чун Хо
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил приз Каннского фестиваля Победителем стал фильм «Паразиты» режиссера Пон Чун Хо
В кинотеатре Дома журналиста пройдет фестиваль избранных фильмов из Канн
Кинопоказы будут идти весь май
В кинотеатре Дома журналиста пройдет фестиваль избранных фильмов из Канн Кинопоказы будут идти весь май
Короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля
Фильм сняла студентка из Петербурга Олеся Яковлева
Короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля Фильм сняла студентка из Петербурга Олеся Яковлева
«Стрелка» объявила программу Strelka Film Festival by Okko
На мероприятии представят картины участников Каннского кинофестиваля, Берлинале, «Санденса» и «Кинотавра»
«Стрелка» объявила программу Strelka Film Festival by Okko На мероприятии представят картины участников Каннского кинофестиваля, Берлинале, «Санденса» и «Кинотавра»
Главные фильмы этого лета Постапокалиптика от Джеймса Франко «Мир будущего», «Лето» Кирилла Серебренникова про отечественный рок 80-х и еще 19 премьер сезона
Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето»
Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников
Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето» Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников
Фильм Серебренникова о Цое вошел в программу Каннского фестиваля Он состоится в мае 2018 года
Пожар в Кемерове, протесты в Испании и слежка за пользователями Facebook Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда Александра Хазина — о лауреате «Золотой пальмовой ветви» этого года
«КиноПоиск» организует показ фильмов Каннского фестиваля в Москве
Фестиваль «„Кинопоиск“ показывает» откроется предпремьерным показом фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
«КиноПоиск» организует показ фильмов Каннского фестиваля в Москве Фестиваль «„Кинопоиск“ показывает» откроется предпремьерным показом фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
В летнем кинотеатре ВДНХ стартовали «Каннские недели»
С 19 июля по 9 августа посетителям будут показывать картины 69-го Каннского кинофестиваля