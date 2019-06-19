В «Стрелке» бесплатно покажут две премьеры Каннского кинофестиваля Зрителям представят картины Джима Джармуша и Пона Чжун Хо
Nike Off Script представит в институте «Стрелка» российские премьеры двух фильмов — участников Каннского кинофестиваля.
Завтра, 20 июня, в 22:30 начнется показ семейной трагикомедии «Паразиты», которая принесла ее режиссеру Пону Чжун Хо главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».
На следующий день в 22:00 зрителям покажут фильм открытия фестиваля — сатирический хоррор Джима Джармуша «Мертвые не умирают» с Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон и Игги Попом.
Чтобы попасть на сеансы, придется заранее зарегистрироваться. Регистрация на каждый показ открывается за день в 12:00.
Когда
20 и 21 июня
Где
«Стрелка»
Стоимость
бесплатно
О лучших фильмах прошедшего Каннского кинофестиваля читайте в гиде The Village.
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