Nike Off Script представит в институте «Стрелка» российские премьеры двух фильмов — участников Каннского кинофестиваля.

Завтра, 20 июня, в 22:30 начнется показ семейной трагикомедии «Паразиты», которая принесла ее режиссеру Пону Чжун Хо главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».



На следующий день в 22:00 зрителям покажут фильм открытия фестиваля — сатирический хоррор Джима Джармуша «Мертвые не умирают» с Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон и Игги Попом.



Чтобы попасть на сеансы, придется заранее зарегистрироваться. Регистрация на каждый показ открывается за день в 12:00.