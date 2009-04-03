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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как банановые пудинги спасли бренд Bakery By Men
Как банановые пудинги спасли бренд Bakery By Men И как он стал делать конфеты в форме соцветий конопли
Как банановые пудинги спасли бренд Bakery By Men

Как банановые пудинги спасли бренд Bakery By Men
И как он стал делать конфеты в форме соцветий конопли

В «Меге Теплый Стан» открылся Upside Down Cake

В заведении будет стандартное меню

В «Меге Теплый Стан» открылся Upside Down Cake

На Новом Арбате открылась кондитерская Cupcake Story

В меню кондитерской около 50 позиций

На Новом Арбате открылась кондитерская Cupcake Story

В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery

Все пекарни сети перестали работать с 1 июля

В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

Первый день работы Magnolia Bakery

Фотограф The Village Михаил Лоскутов побывал в заведении в день его открытия

Первый день работы Magnolia Bakery

Летом в Москве откроют пекарню Magnolia Bakery

В кафе можно будет купить те же виды сладостей, что и в американских заведениях сети

Летом в Москве откроют пекарню Magnolia Bakery

Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co
Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co Основательница онлайн-магазина Ready-to-wear.ru рассказала The Village о том, что ей нравится в американском подходе к еде и где его можно встретить в Москве
Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co

Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co
Основательница онлайн-магазина Ready-to-wear.ru рассказала The Village о том, что ей нравится в американском подходе к еде и где его можно встретить в Москве

Подарки: Зимние десерты
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты

Подарки: Зимние десерты
Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.

Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве

Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве
The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.

Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом

Лимонно-малиновые капкейки

Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос

Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос
The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.

В Месте: Upside Down Cake Company
В Месте: Upside Down Cake Company Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о кондитерской Upside Down Cake Company.
В Месте: Upside Down Cake Company

В Месте: Upside Down Cake Company
Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о кондитерской Upside Down Cake Company.

Новое место: Кондитерская I Love Cake
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Новое место: Кондитерская I Love Cake

Новое место: Кондитерская I Love Cake
Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.

Маркетология: 8 ярмарок выходного дня The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.

Маркетология: 8 ярмарок выходного дня

Hello Naomi. Эстетически-гастрономическое удовольствие Hello Naomi создает необычные дизайнерские капкейки (от англ. cupcake - маленький кекс размером с чашку).

Hello Naomi. Эстетически-гастрономическое удовольствие