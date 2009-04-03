Как банановые пудинги спасли бренд Bakery By Men И как он стал делать конфеты в форме соцветий конопли
Как банановые пудинги спасли бренд Bakery By Men И как он стал делать конфеты в форме соцветий конопли
В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery
Все пекарни сети перестали работать с 1 июля
Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни
Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»
Первый день работы Magnolia Bakery
Фотограф The Village Михаил Лоскутов побывал в заведении в день его открытия
Летом в Москве откроют пекарню Magnolia Bakery
В кафе можно будет купить те же виды сладостей, что и в американских заведениях сети
Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co Основательница онлайн-магазина Ready-to-wear.ru рассказала The Village о том, что ей нравится в американском подходе к еде и где его можно встретить в Москве
Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co Основательница онлайн-магазина Ready-to-wear.ru рассказала The Village о том, что ей нравится в американском подходе к еде и где его можно встретить в Москве
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
В Месте: Upside Down Cake Company Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о кондитерской Upside Down Cake Company.
В Месте: Upside Down Cake Company Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о кондитерской Upside Down Cake Company.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Маркетология: 8 ярмарок выходного дня The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.
Hello Naomi. Эстетически-гастрономическое удовольствие Hello Naomi создает необычные дизайнерские капкейки (от англ. cupcake - маленький кекс размером с чашку).