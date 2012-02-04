Ингредиенты:

для кексов:

2 1/4 чашки муки

1 столовая ложка разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

1 1/4 молока

4 яичных белка

1 1/2 стакана сахара

лимонная цедра двух лимонов

8 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры (около 140 г)

1 чайная ложка экстракта ванили



для малинового крема:

3/4 чашки малины

2 яичных белка

1/2 чашки сахара

10 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры (около 170 г)



Как:

кексы:

1. Смешайте муку, разрыхлитель и соль.

2. В другой миске взбейте молоко и яичные белки.

3. Смешать лимонную цедру и сахар, пока последний не станет влажным и ароматным. Добавить сливочное масло и взбивать на средней скорости около 3 минут.

4. Добавить экстракты ванили и лимона и третью часть муки, продолжать взбивать.

5. Продолжая взбивать, добавить половину молочно-яичной смеси, половину оставшихся сухих ингредиентов, вторую часть яичной смеси и оставшуюся сухую смесь.

6. Залить тесто в формочки и выпекать 18-20 минут при температуре 180 градусов.

крем:

1. Взбиваем белки с сахаром до мягких пиков.

2. Добавляем размягченное сливочное масло. Взбиваем до тех пор, пока крем не станет плотным.

3. Малину перемалываем в блендере и протираем, чтобы избавиться от косточек и добавляем в крем.

4. Кладем крем в кондитерский мешок и украшаем остывшие кексы.

Источник: http://allinway.com/



