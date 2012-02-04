Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом
Ингредиенты:
для кексов:
2 1/4 чашки муки
1 столовая ложка разрыхлителя
1/2 чайной ложки соли
1 1/4 молока
4 яичных белка
1 1/2 стакана сахара
лимонная цедра двух лимонов
8 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры (около 140 г)
1 чайная ложка экстракта ванили
для малинового крема:
3/4 чашки малины
2 яичных белка
1/2 чашки сахара
10 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры (около 170 г)
Как:
кексы:
1. Смешайте муку, разрыхлитель и соль.
2. В другой миске взбейте молоко и яичные белки.
3. Смешать лимонную цедру и сахар, пока последний не станет влажным и ароматным. Добавить сливочное масло и взбивать на средней скорости около 3 минут.
4. Добавить экстракты ванили и лимона и третью часть муки, продолжать взбивать.
5. Продолжая взбивать, добавить половину молочно-яичной смеси, половину оставшихся сухих ингредиентов, вторую часть яичной смеси и оставшуюся сухую смесь.
6. Залить тесто в формочки и выпекать 18-20 минут при температуре 180 градусов.
крем:
1. Взбиваем белки с сахаром до мягких пиков.
2. Добавляем размягченное сливочное масло. Взбиваем до тех пор, пока крем не станет плотным.
3. Малину перемалываем в блендере и протираем, чтобы избавиться от косточек и добавляем в крем.
4. Кладем крем в кондитерский мешок и украшаем остывшие кексы.
Источник: http://allinway.com/
Комментарии
Мне, как любителю, намного легче изъясняться в чашках, чем в граммах. Ну и мою чашку можно смело назвать стаканом, так как объем достаточно стандартный. 1 чашка - 200 г муки или 250 г сахара.
Извините, что не сразу заметила ваш комментарий.
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