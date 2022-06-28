«Комментировать ситуацию мы не можем»: Сеть кинотеатров «Каро» отменила прокат фильма Ренаты Литвиновой
«Каро» запустила услугу «Ключи от зала». Любой желающий может забронировать целый кинозал
«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом
Программу откроет «Гертруда» Дрейера
«Каро» запустила киноплатформу с культовыми фильмами и выступлениями критиков
Первое время сервис работает бесплатно
Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы Сколько можно на этом заработать и почему на альтернативных показах не пользуются телефонами
«Ведомости»: Корейская CGV откажется от развития кинотеатров в районных центрах ADG Group
Одна из крупнейших в мире киносетей может уйти из России
«Соловей» переедет в кинотеатры «Каро»
Специальную программу из репертуара киноцентра сеть запустит уже в январе
«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры
Отреставрированный фильм покажут в 70 городах России
В «Октябре» покажут «Город без евреев» — один из самых скандальных фильмов ХХ века
Российскую премьеру картины 1924 года сопроводит живая музыка
«Матрица» спустя 20 лет выйдет в российский прокат. Премьера пройдет в «Октябре»
Картину покажут в высоком качестве, ее представит Антон Долин
При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз
Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»
В сети кинотеатров «Каро» покажут «Годовщину революции» Дзиги Вертова
Восстановленная копия картины выйдет в ограниченный прокат 12 сентября
«Каро» предложила специальные цены на билеты в премиум-залы Black
До 4 сентября купленный попкорн будет безлимитным
В день памяти Виктора Цоя «Каро» покажет отреставрированную версию «Иглы»
Показ пройдет 15 августа, картину представит режиссер Рашид Нугманов
В «Каро» покажут спектакль-перформанс «Мазэраша»
Показы пройдут 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге
Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры
Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»
«Каро» покажет первую серию финального сезона «Игры престолов» во всех кинотеатрах
С субтитрами серию можно будет посмотреть только в Москве и Петербурге
В Москве откроется третий фестиваль индийского кино
Показы Bollywood Film Festival также пройдут в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
В «Каро» покажут премьеру нового сезона «Настоящего детектива»
После показа состоится обсуждение с кинокритиком Егором Москвитиным
«Каро» запустила скидки для посетителей с детьми
Также киносеть представила адаптированные сеансы для зрителей с расстройствами аутистического спектра
В Москве пройдет фестиваль японского кино
Почетным гостем фестиваля станет японский режиссер Киёси Куросава
В «Каро» пройдут первые показы российско-итальянского фестиваля RIFF
Гости посмотрят две итальянские комедии на языке оригинала
«Каро» запускает программу кинопоказов о психологии
После фильмов зрители обсудят увиденное с психоаналитиками
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино
Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами
На фестивале Subtitle в «Октябре» расскажут, как успешно пройти кастинг
Семинары проведут кастинг-директора из Европы
В саду «Эрмитаж» пройдет первый кинофестиваль о путешествиях The Way
На нем представят фильмы о поездках по Израилю, Индии и странам Средиземного моря
Сборы российских кинотеатров за лето оказались худшими за пять лет
Причина — в нехватке иностранного контента, считают аналитики
Путин подписал закон о новых правилах проведения кинофестивалей
Ранее участники рынка называли этот закон инструментом цензуры
Кинодеятели попросили Путина не подписывать закон о прокатных удостоверениях для фестивалей
В открытом письме они выразили опасение, что под угрозой окажутся все независимые кинофестивали России
Крупнейшие российские киносети начали тестировать системы распознавания лиц
Технология позволит кинотеатрам увеличить средний чек и лояльность клиентов
Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката
Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов
В программу Beat Film Festival вошло музыкальное кино
Команда рассказала, какие музыкальные фильмы покажут на фестивале
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности
Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В кинотеатрах «Каро» в честь Хеллоуина покажут хоррор-сериалы
Зрителям представят новые серии «Американской истории ужасов» и «Изгоняющего дьявола»
Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В «Каро» состоится российская премьера фильма об уличных художниках
После показа картины пройдет встреча с режиссером
Сеть кинотеатров «Каро» покажет фильмы молодых режиссеров
Кинокартины можно будет посмотреть с 9 октября
ЦДК и Музей Москвы проведут фестиваль документального кино о городской культуре
Мероприятие состоится на нескольких площадках Москвы и Санкт-Петербурга
Финал седьмого сезона «Игры престолов» покажут в кинотеатрах сети «Каро»
Показ состоится 28 августа
Фильм «Мертвец» Джима Джармуша покажут на большом экране
Фильм будет идти на английском языке в формате DCP
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр
В «Каро Музеоне» будет проходить по одному сеансу каждый день до конца лета
В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel
В рамках фестиваля можно будет снова увидеть пять фильмов Marvel
В Москве откроется кинозал для людей с расстройствами аутистического спектра
Во время открытия посетителям покажут новый фильм Disney и Pixar «В поисках Дори»