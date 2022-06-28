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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Комментировать ситуацию мы не можем»: Сеть кинотеатров «Каро» отменила прокат фильма Ренаты Литвиновой

«Комментировать ситуацию мы не можем»: Сеть кинотеатров «Каро» отменила прокат фильма Ренаты Литвиновой

Сборы кинотеатров «Каро» упали на 30 % за полгода

Сборы кинотеатров «Каро» упали на 30 % за полгода

Кинотеатр «Каро» будет показывать фильмы за один рубль
28 июня 2022

Кинотеатр «Каро» будет показывать фильмы за один рубль

15 марта 2021

Сеть кинотеатров «Каро» предложила геймерам арендовать кинозалы

1 декабря 2020

«Каро» запустила услугу «Ключи от зала». Любой желающий может забронировать целый кинозал

В кинотеатрах «Каро» появятся продукты от «Вкусвилла»
30 сентября 2020

В кинотеатрах «Каро» появятся продукты от «Вкусвилла»

17 сентября 2020

«Каро» откроет вместе с ADG Group 29 кинотеатров в Москве

Сеть «Каро» откроет свои кинотеатры в центрах «Саларис» и «Ангара»
1 сентября 2020

Сеть «Каро» откроет свои кинотеатры в центрах «Саларис» и «Ангара»

30 июля 2020

«Каро» в саду «Эрмитаж» объявил программу

«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом

Программу откроет «Гертруда» Дрейера

«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом

«Каро» откроет автокинотеатр на территории «Крокус Сити»

Премьерный показ уже завтра

«Каро» откроет автокинотеатр на территории «Крокус Сити»

«Каро» запустила киноплатформу с культовыми фильмами и выступлениями критиков

Первое время сервис работает бесплатно

«Каро» запустила киноплатформу с культовыми фильмами и выступлениями критиков

Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы
Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы Сколько можно на этом заработать и почему на альтернативных показах не пользуются телефонами
Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы

Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы
Сколько можно на этом заработать и почему на альтернативных показах не пользуются телефонами

«Ведомости»: Корейская CGV откажется от развития кинотеатров в районных центрах ADG Group

Одна из крупнейших в мире киносетей может уйти из России

«Ведомости»: Корейская CGV откажется от развития кинотеатров в районных центрах ADG Group

«Соловей» переедет в кинотеатры «Каро»

Специальную программу из репертуара киноцентра сеть запустит уже в январе

«Соловей» переедет в кинотеатры «Каро»

«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры

Отреставрированный фильм покажут в 70 городах России

«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры

В «Октябре» покажут «Город без евреев» — один из самых скандальных фильмов ХХ века

Российскую премьеру картины 1924 года сопроводит живая музыка

В «Октябре» покажут «Город без евреев» — один из самых скандальных фильмов ХХ века

«Матрица» спустя 20 лет выйдет в российский прокат. Премьера пройдет в «Октябре»

Картину покажут в высоком качестве, ее представит Антон Долин

«Матрица» спустя 20 лет выйдет в российский прокат. Премьера пройдет в «Октябре»

При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз

Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»

При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз

В сети кинотеатров «Каро» покажут «Годовщину революции» Дзиги Вертова

Восстановленная копия картины выйдет в ограниченный прокат 12 сентября

В сети кинотеатров «Каро» покажут «Годовщину революции» Дзиги Вертова

«Каро» предложила специальные цены на билеты в премиум-залы Black

До 4 сентября купленный попкорн будет безлимитным

«Каро» предложила специальные цены на билеты в премиум-залы Black

В день памяти Виктора Цоя «Каро» покажет отреставрированную версию «Иглы»

Показ пройдет 15 августа, картину представит режиссер Рашид Нугманов

В день памяти Виктора Цоя «Каро» покажет отреставрированную версию «Иглы»

В «Каро» покажут спектакль-перформанс «Мазэраша»

Показы пройдут 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге

В «Каро» покажут спектакль-перформанс «Мазэраша»

Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры

Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»

Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры

В «Каро» покажут новинки венгерского кино

Фестиваль Cifra пройдет с 27 по 31 марта

В «Каро» покажут новинки венгерского кино

«Каро» покажет первую серию финального сезона «Игры престолов» во всех кинотеатрах

С субтитрами серию можно будет посмотреть только в Москве и Петербурге

«Каро» покажет первую серию финального сезона «Игры престолов» во всех кинотеатрах

В Москве откроется третий фестиваль индийского кино

Показы Bollywood Film Festival также пройдут в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

В Москве откроется третий фестиваль индийского кино

В «Каро» покажут премьеру нового сезона «Настоящего детектива»

После показа состоится обсуждение с кинокритиком Егором Москвитиным

В «Каро» покажут премьеру нового сезона «Настоящего детектива»

«Каро» запустила скидки для посетителей с детьми

Также киносеть представила адаптированные сеансы для зрителей с расстройствами аутистического спектра

«Каро» запустила скидки для посетителей с детьми

В Москве пройдет фестиваль японского кино

Почетным гостем фестиваля станет японский режиссер Киёси Куросава

В Москве пройдет фестиваль японского кино

В «Каро» пройдут первые показы российско-итальянского фестиваля RIFF 

Гости посмотрят две итальянские комедии на языке оригинала

В «Каро» пройдут первые показы российско-итальянского фестиваля RIFF 

«Каро» запускает программу кинопоказов о психологии

После фильмов зрители обсудят увиденное с психоаналитиками

«Каро» запускает программу кинопоказов о психологии

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино

Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино

На фестивале Subtitle в «Октябре» расскажут, как успешно пройти кастинг

Семинары проведут кастинг-директора из Европы

На фестивале Subtitle в «Октябре» расскажут, как успешно пройти кастинг

В саду «Эрмитаж» пройдет первый кинофестиваль о путешествиях The Way

На нем представят фильмы о поездках по Израилю, Индии и странам Средиземного моря

В саду «Эрмитаж» пройдет первый кинофестиваль о путешествиях The Way

Сборы российских кинотеатров за лето оказались худшими за пять лет

Причина — в нехватке иностранного контента, считают аналитики

Сборы российских кинотеатров за лето оказались худшими за пять лет

Путин подписал закон о новых правилах проведения кинофестивалей

Ранее участники рынка называли этот закон инструментом цензуры

Путин подписал закон о новых правилах проведения кинофестивалей

Кинодеятели попросили Путина не подписывать закон о прокатных удостоверениях для фестивалей

В открытом письме они выразили опасение, что под угрозой окажутся все независимые кинофестивали России

Кинодеятели попросили Путина не подписывать закон о прокатных удостоверениях для фестивалей

Крупнейшие российские киносети начали тестировать системы распознавания лиц

Технология позволит кинотеатрам увеличить средний чек и лояльность клиентов

Крупнейшие российские киносети начали тестировать системы распознавания лиц

Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката

Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов

Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката

В программу Beat Film Festival вошло музыкальное кино

Команда рассказала, какие музыкальные фильмы покажут на фестивале

В программу Beat Film Festival вошло музыкальное кино

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности

Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В кинотеатрах «Каро» в честь Хеллоуина покажут хоррор-сериалы

Зрителям представят новые серии «Американской истории ужасов» и «Изгоняющего дьявола»

В кинотеатрах «Каро» в честь Хеллоуина покажут хоррор-сериалы

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

В «Каро» состоится российская премьера фильма об уличных художниках

После показа картины пройдет встреча с режиссером

В «Каро» состоится российская премьера фильма об уличных художниках

Сеть кинотеатров «Каро» покажет фильмы молодых режиссеров

Кинокартины можно будет посмотреть с 9 октября

Сеть кинотеатров «Каро» покажет фильмы молодых режиссеров

Политех проведет очередной фестиваль кино о науке

Мероприятия состоятся с 20 по 29 октября

Политех проведет очередной фестиваль кино о науке

ЦДК и Музей Москвы проведут фестиваль документального кино о городской культуре

Мероприятие состоится на нескольких площадках Москвы и Санкт-Петербурга

ЦДК и Музей Москвы проведут фестиваль документального кино о городской культуре

Финал седьмого сезона «Игры престолов» покажут в кинотеатрах сети «Каро»

Показ состоится 28 августа

Финал седьмого сезона «Игры престолов» покажут в кинотеатрах сети «Каро»

Фильм «Мертвец» Джима Джармуша покажут на большом экране

Фильм будет идти на английском языке в формате DCP

Фильм «Мертвец» Джима Джармуша покажут на большом экране

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр

В «Каро Музеоне» будет проходить по одному сеансу каждый день до конца лета

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр

В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel

В рамках фестиваля можно будет снова увидеть пять фильмов Marvel

В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel

В Москве откроется кинозал для людей с расстройствами аутистического спектра

Во время открытия посетителям покажут новый фильм Disney и Pixar «В поисках Дори»

В Москве откроется кинозал для людей с расстройствами аутистического спектра