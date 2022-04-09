Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow
Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»
На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)
Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
В бистро-баре «Ладо» покажут выставку «Возвращение к бессознательному»
Лейтмотивом экспозиции станут простота, лаконичность и незапятнанность
В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia
Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность
Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи
В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи
Суд арестовал имущество основателя ИРРИ, в том числе картины из собрания музея
Само здание сайчас закрыто на ремонт — там протекла крыша
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии
Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия
Завтра в «Манеже» откроется ярмарка Russian Art & Antique Fair
Гостям покажут антиквариат, драгоценности и редкие работы Малевича, Рериха, Кустодиева и Кандинского
В Гостином дворе покажут работы участника Венецианской биеннале Зорикто Доржиева
Его новый проект посвящен миграциям
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
Грабитель снял полотно со стены на глазах у посетителей
Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея
Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»
С выставки Кабаковых в Третьяковке убрали самую дорогую картину
У музея закончился срок аренды на работу «Жук»
В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art
Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября
В Noor Electro пройдет выставка-продажа работ Дэвида Линча
Гости смогут купить литографии режиссера
Сколько стоит работа современного художника Угадайте, что сможет себе позволить горожанин со средним доходом
Петербургскую активистку оштрафовали на 160 тысяч рублей за картину с Путиным
Работу «Девять стадий разложений вождя» создали участники арт-группы «Родина»
В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха
В экспозицию войдет около 190 произведений, привезенных в том числе из Нью-Йорка
В галерее «Триумф» состоится новогодний аукцион современного искусства Sample
Торги проходят уже в четвертый раз
В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого
Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года
В галерее на Солянке открылась художественная выставка о страхе
Российские и иностранные авторы предлагают рассмотреть понятие страха в мифологии и фольклоре
Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно
Автор анонимного блога иронически переосмысляет связь порнографии и искусства
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее
«Литфонд» выставит картины современных русских художников на торги в Лондоне
Аукцион пройдет в ноябре
Картина Hioshi о баттле Oxxxymiron и Гнойного
Художник вывесил новую работу рядом с баром «1703»
В ГМИИ Пушкина хотят приобрести картину Тициана через краудфандинг
Сейчас произведение экспонируется в музее
В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение»
На это потратят 12,5 миллиона рублей
Вход в музей-галерею Евгения Евтушенко будет бесплатным 15 и 16 июля
Там представлены произведения живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений
Вход в галерею художника Ильи Глазунова 11 июля будет бесплатным
Посетители выставки смогут оставить запись в книге памяти о художнике
В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи
Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций
В Москве пройдет пятый фестиваль современного искусства DOCA-2017
В программе — встреча с Олегом Куликом, спецпроект Валерия Чтака и лекция Алисы Таёжной
В Пушкинском музее покажут картины из Нукусского музея
В экспозицию войдут около 200 произведений живописи
Продажа билетов на выставку Рафаэля и Караваджо возобновится 12 января
Покупателям на руки будут выдаваться не более четырех билетов
В Третьяковке продлят до полуночи работу выставки Айвазовского
Экспозицию можно будет посетить до 20 ноября
В Третьяковке стартовала продажа билетов на выставку произведений Ватиканской пинакотеки
Экспозиция откроется 25 ноября
Третьяковская галерея продлит часы работы по вторникам
Это связано с большим количеством посетителей, желающих попасть на выставку Ивана Айвазовского
В Москве пройдет выставка китайского художника Цуй Жучжо
Выставка будет работать в «Новом Манеже» с 7 по 28 октября
В Пушкинском музее пройдет выставка работ Франсиско Гойи
Показ произведений испанского художника запланирован на 2018 год
Пушкинский музей введёт 45-минутные сеансы для посещения выставки Рафаэля
Выставка будет проходить с 13 сентября по 11 декабря
Картины на строительных заборах в Москве
Активисты развесили картины на ограждениях в районе станции метро «Таганская»
В «Гараже» пройдёт выставка работ Эйзенштейна, Гойи и Лонго
Экспозиция будет открыта с 30 сентября 2016 года по 5 февраля 2017 года
Google выложила в открытый доступ 50 полотен русских реалистов
Для проекта Google Arts & Culture оцифровали картины из собрания Института русского реалистического искусства
В «Гараже» пройдёт цикл встреч с художниками
Среди участников — Павел Пепперштейн, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов и другие
Минкультуры уличили в пособничестве незаконному вывозу культурных ценностей
Ведомство закрывало глаза на заниженные в сотни раз оценки стоимости произведений искусства
На ВДНХ откроется выставка художников XX–XXI веков
Выставка «Всегда современное. Искусство XX–XXI веков» будет работать с 22 апреля по 18 сентября
Последние дни выставка Серова будет работать до последнего посетителя
Такое обещание дал в Twitter министр культуры Владимир Мединский
Очередь на выставку Валентина Серова
Из-за повышенного интереса Третьяковская галерея продлила работу выставки до 24 января