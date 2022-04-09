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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Франция отказалась возвращать в Россию две картины
9 апреля 2022

Франция отказалась возвращать в Россию две картины

Картину Виктора Цоя продали с аукциона за 2,5 миллиона рублей
22 ноября 2021

Картину Виктора Цоя продали с аукциона за 2,5 миллиона рублей

Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом
обновлено23 ноября 2021

Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом

Коллекция Vans x MoMa с картинами знаменитых художников
Товар дня
16 сентября 2020

Коллекция Vans x MoMa с картинами знаменитых художников

Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow

Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»

Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow

Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom

На них можно попасть бесплатно

Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

В бистро-баре «Ладо» покажут выставку «Возвращение к бессознательному»

Лейтмотивом экспозиции станут простота, лаконичность и незапятнанность

В бистро-баре «Ладо» покажут выставку «Возвращение к бессознательному»

В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia

Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность

В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia

Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи

В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи

Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи

Painty запустили новые вечеринки с абстрактными рисунками

Первое мероприятие уже завтра

Painty запустили новые вечеринки с абстрактными рисунками

Суд арестовал имущество основателя ИРРИ, в том числе картины из собрания музея

Само здание сайчас закрыто на ремонт — там протекла крыша

Суд арестовал имущество основателя ИРРИ, в том числе картины из собрания музея

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве
От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов

Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии

Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия

Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии

Завтра в «Манеже» откроется ярмарка Russian Art & Antique Fair

Гостям покажут антиквариат, драгоценности и редкие работы Малевича, Рериха, Кустодиева и Кандинского

Завтра в «Манеже» откроется ярмарка Russian Art & Antique Fair

В Гостином дворе покажут работы участника Венецианской биеннале Зорикто Доржиева

Его новый проект посвящен миграциям

В Гостином дворе покажут работы участника Венецианской биеннале Зорикто Доржиева

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи

Грабитель снял полотно со стены на глазах у посетителей

Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи

Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея

Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»

Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея

С выставки Кабаковых в Третьяковке убрали самую дорогую картину

У музея закончился срок аренды на работу «Жук»

С выставки Кабаковых в Третьяковке убрали самую дорогую картину

В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art

Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября

В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art

В Noor Electro пройдет выставка-продажа работ Дэвида Линча

Гости смогут купить литографии режиссера

В Noor Electro пройдет выставка-продажа работ Дэвида Линча

Сколько стоит работа современного художника
Сколько стоит работа современного художника Угадайте, что сможет себе позволить горожанин со средним доходом
Сколько стоит работа современного художника

Сколько стоит работа современного художника
Угадайте, что сможет себе позволить горожанин со средним доходом

Петербургскую активистку оштрафовали на 160 тысяч рублей за картину с Путиным

Работу «Девять стадий разложений вождя» создали участники арт-группы «Родина»

Петербургскую активистку оштрафовали на 160 тысяч рублей за картину с Путиным

Картины каких художников чаще ищут в поиске

В топе только один современный художник

Картины каких художников чаще ищут в поиске

В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха

В экспозицию войдет около 190 произведений, привезенных в том числе из Нью-Йорка

В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха

В галерее «Триумф» состоится новогодний аукцион современного искусства Sample

Торги проходят уже в четвертый раз

В галерее «Триумф» состоится новогодний аукцион современного искусства Sample

В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого

Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года

В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого

В галерее на Солянке открылась художественная выставка о страхе

Российские и иностранные авторы предлагают рассмотреть понятие страха в мифологии и фольклоре

В галерее на Солянке открылась художественная выставка о страхе

Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно

Автор анонимного блога иронически переосмысляет связь порнографии и искусства

Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно

Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина

Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина
Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее

«Литфонд» выставит картины современных русских художников на торги в Лондоне

Аукцион пройдет в ноябре

«Литфонд» выставит картины современных русских художников на торги в Лондоне

2 октября. Главное в городе
2 октября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
2 октября. Главное в городе

2 октября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Картина Hioshi о баттле Oxxxymiron и Гнойного

Художник вывесил новую работу рядом с баром «1703»

Картина Hioshi о баттле Oxxxymiron и Гнойного

Работы Малевича покажут на ВДНХ

Выставка продлится до 25 февраля 2018 года

Работы Малевича покажут на ВДНХ

В ГМИИ Пушкина хотят приобрести картину Тициана через краудфандинг

Сейчас произведение экспонируется в музее

В ГМИИ Пушкина хотят приобрести картину Тициана через краудфандинг

В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение»

На это потратят 12,5 миллиона рублей

В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение»

Вход в музей-галерею Евгения Евтушенко будет бесплатным 15 и 16 июля

Там представлены произведения живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений

Вход в музей-галерею Евгения Евтушенко будет бесплатным 15 и 16 июля

Вход в галерею художника Ильи Глазунова 11 июля будет бесплатным

Посетители выставки смогут оставить запись в книге памяти о художнике

Вход в галерею художника Ильи Глазунова 11 июля будет бесплатным

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи

Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи

В Москве пройдет пятый фестиваль современного искусства DOCA-2017

В программе — встреча с Олегом Куликом, спецпроект Валерия Чтака и лекция Алисы Таёжной

В Москве пройдет пятый фестиваль современного искусства DOCA-2017

В Пушкинском музее покажут картины из Нукусского музея

В экспозицию войдут около 200 произведений живописи

В Пушкинском музее покажут картины из Нукусского музея

Продажа билетов на выставку Рафаэля и Караваджо возобновится 12 января

Покупателям на руки будут выдаваться не более четырех билетов

Продажа билетов на выставку Рафаэля и Караваджо возобновится 12 января

В Третьяковке продлят до полуночи работу выставки Айвазовского

Экспозицию можно будет посетить до 20 ноября

В Третьяковке продлят до полуночи работу выставки Айвазовского

В Третьяковке стартовала продажа билетов на выставку произведений Ватиканской пинакотеки

Экспозиция откроется 25 ноября

В Третьяковке стартовала продажа билетов на выставку произведений Ватиканской пинакотеки

Третьяковская галерея продлит часы работы по вторникам

Это связано с большим количеством посетителей, желающих попасть на выставку Ивана Айвазовского

Третьяковская галерея продлит часы работы по вторникам

В Москве пройдет выставка китайского художника Цуй Жучжо

Выставка будет работать в «Новом Манеже» с 7 по 28 октября

В Москве пройдет выставка китайского художника Цуй Жучжо

В Пушкинском музее пройдет выставка художника Альбера Марке

На ней покажут 49 полотен живописца

В Пушкинском музее пройдет выставка художника Альбера Марке

В Пушкинском музее пройдет выставка работ Франсиско Гойи

Показ произведений испанского художника запланирован на 2018 год

В Пушкинском музее пройдет выставка работ Франсиско Гойи

В Artplay покажут мультимедиа-спектакль об Айвазовском

Премьера состоится 8 сентября

В Artplay покажут мультимедиа-спектакль об Айвазовском

Пушкинский музей введёт 45-минутные сеансы для посещения выставки Рафаэля

Выставка будет проходить с 13 сентября по 11 декабря

Пушкинский музей введёт 45-минутные сеансы для посещения выставки Рафаэля

Картины на строительных заборах в Москве

Активисты развесили картины на ограждениях в районе станции метро «Таганская»

Картины на строительных заборах в Москве

В «Гараже» пройдёт выставка работ Эйзенштейна, Гойи и Лонго

Экспозиция будет открыта с 30 сентября 2016 года по 5 февраля 2017 года

В «Гараже» пройдёт выставка работ Эйзенштейна, Гойи и Лонго

Google выложила в открытый доступ 50 полотен русских реалистов

Для проекта Google Arts & Culture оцифровали картины из собрания Института русского реалистического искусства

Google выложила в открытый доступ 50 полотен русских реалистов

В «Гараже» пройдёт цикл встреч с художниками

Среди участников — Павел Пепперштейн, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов и другие

В «Гараже» пройдёт цикл встреч с художниками

Минкультуры уличили в пособничестве незаконному вывозу культурных ценностей

Ведомство закрывало глаза на заниженные в сотни раз оценки стоимости произведений искусства

Минкультуры уличили в пособничестве незаконному вывозу культурных ценностей

На ВДНХ откроется выставка художников XX–XXI веков

Выставка «Всегда современное. Искусство XX–XXI веков» будет работать с 22 апреля по 18 сентября

На ВДНХ откроется выставка художников XX–XXI веков

Последние дни выставка Серова будет работать до последнего посетителя

Такое обещание дал в Twitter министр культуры Владимир Мединский

Последние дни выставка Серова будет работать до последнего посетителя

Очередь на выставку Валентина Серова

Из-за повышенного интереса Третьяковская галерея продлила работу выставки до 24 января

Очередь на выставку Валентина Серова

Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн
Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн The Village разобрался, можно ли украсить стены в доме чем-то необычным, не разориться и даже совершить доброе дело
Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн

Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн
The Village разобрался, можно ли украсить стены в доме чем-то необычным, не разориться и даже совершить доброе дело

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