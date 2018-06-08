Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow
Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»
Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»
Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom На них можно попасть бесплатно
На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)
Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено) Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
В бистро-баре «Ладо» покажут выставку «Возвращение к бессознательному»
Лейтмотивом экспозиции станут простота, лаконичность и незапятнанность
В бистро-баре «Ладо» покажут выставку «Возвращение к бессознательному» Лейтмотивом экспозиции станут простота, лаконичность и незапятнанность
В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia
Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность
В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность
Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи
В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи
Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи
Painty запустили новые вечеринки с абстрактными рисунками Первое мероприятие уже завтра
Суд арестовал имущество основателя ИРРИ, в том числе картины из собрания музея
Само здание сайчас закрыто на ремонт — там протекла крыша
Суд арестовал имущество основателя ИРРИ, в том числе картины из собрания музея Само здание сайчас закрыто на ремонт — там протекла крыша
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии
Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия
Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия
Завтра в «Манеже» откроется ярмарка Russian Art & Antique Fair
Гостям покажут антиквариат, драгоценности и редкие работы Малевича, Рериха, Кустодиева и Кандинского
Завтра в «Манеже» откроется ярмарка Russian Art & Antique Fair Гостям покажут антиквариат, драгоценности и редкие работы Малевича, Рериха, Кустодиева и Кандинского
В Гостином дворе покажут работы участника Венецианской биеннале Зорикто Доржиева
Его новый проект посвящен миграциям
В Гостином дворе покажут работы участника Венецианской биеннале Зорикто Доржиева Его новый проект посвящен миграциям
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
Грабитель снял полотно со стены на глазах у посетителей
Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи Грабитель снял полотно со стены на глазах у посетителей
Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея
Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»
Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»
С выставки Кабаковых в Третьяковке убрали самую дорогую картину
У музея закончился срок аренды на работу «Жук»
С выставки Кабаковых в Третьяковке убрали самую дорогую картину У музея закончился срок аренды на работу «Жук»
В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art
Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября
В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября
В Noor Electro пройдет выставка-продажа работ Дэвида Линча
Гости смогут купить литографии режиссера
В Noor Electro пройдет выставка-продажа работ Дэвида Линча Гости смогут купить литографии режиссера
Сколько стоит работа современного художника Угадайте, что сможет себе позволить горожанин со средним доходом
Петербургскую активистку оштрафовали на 160 тысяч рублей за картину с Путиным
Работу «Девять стадий разложений вождя» создали участники арт-группы «Родина»