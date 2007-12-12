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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Экс-глава сети Kira Plastinina перезапустила бренд

Сама Пластинина в новом проекте не участвует

Экс-глава сети Kira Plastinina перезапустила бренд

Основатель Kira Plastinina запустит мультибрендовый интернет-магазин одежды

Пока у магазина нет бренда и логотипа

Основатель Kira Plastinina запустит мультибрендовый интернет-магазин одежды

Суд признал банкротом компанию «Кира Пластинина Стиль»

Она управляет брендами Kira Plastinina и Lublu

Суд признал банкротом компанию «Кира Пластинина Стиль»

Kira Plastinina задолжала партнёрам 46 миллионов рублей

С начала 2015 года компания получила десятки исков о просрочке по оплате аренды

Kira Plastinina задолжала партнёрам 46 миллионов рублей

Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 2)
Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 2) The Village поговорил с представителями самых известных российских марок масс-маркета и выяснил, где они отшивают вещи, кого считают своими конкурентами и что думают о моде в целом.
Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 2)

Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 2)
The Village поговорил с представителями самых известных российских марок масс-маркета и выяснил, где они отшивают вещи, кого считают своими конкурентами и что думают о моде в целом.

6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova The Village сделал подборку офисов брендов, в которых побывал за последние два года

6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova

Офис недели Офис марок одежды "Kira Plastinina" и "Lublu"

Офис недели

Словарь 2007 года от Большого Города
Словарь 2007 года от Большого Города Большой город решил продолжить традицию завершать год&nbsp;«Словарем» новых выражений и&nbsp;модных слов, появившихся и&nbsp;плотно использовавшихся в&nbsp;прошлом году. Свежий номер БГ&nbsp;содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».
Словарь 2007 года от Большого Города

Словарь 2007 года от Большого Города
Большой город решил продолжить традицию завершать год&nbsp;«Словарем» новых выражений и&nbsp;модных слов, появившихся и&nbsp;плотно использовавшихся в&nbsp;прошлом году. Свежий номер БГ&nbsp;содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».