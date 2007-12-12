Экс-глава сети Kira Plastinina перезапустила бренд
Сама Пластинина в новом проекте не участвует
Экс-глава сети Kira Plastinina перезапустила бренд Сама Пластинина в новом проекте не участвует
Основатель Kira Plastinina запустит мультибрендовый интернет-магазин одежды
Пока у магазина нет бренда и логотипа
Основатель Kira Plastinina запустит мультибрендовый интернет-магазин одежды Пока у магазина нет бренда и логотипа
Суд признал банкротом компанию «Кира Пластинина Стиль»
Она управляет брендами Kira Plastinina и Lublu
Суд признал банкротом компанию «Кира Пластинина Стиль» Она управляет брендами Kira Plastinina и Lublu
Kira Plastinina задолжала партнёрам 46 миллионов рублей
С начала 2015 года компания получила десятки исков о просрочке по оплате аренды
Kira Plastinina задолжала партнёрам 46 миллионов рублей С начала 2015 года компания получила десятки исков о просрочке по оплате аренды
Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 2) The Village поговорил с представителями самых известных российских марок масс-маркета и выяснил, где они отшивают вещи, кого считают своими конкурентами и что думают о моде в целом.
Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 2) The Village поговорил с представителями самых известных российских марок масс-маркета и выяснил, где они отшивают вещи, кого считают своими конкурентами и что думают о моде в целом.
6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova The Village сделал подборку офисов брендов, в которых побывал за последние два года
6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova The Village сделал подборку офисов брендов, в которых побывал за последние два года
Словарь 2007 года от Большого Города Большой город решил продолжить традицию завершать год «Словарем» новых выражений и модных слов, появившихся и плотно использовавшихся в прошлом году. Свежий номер БГ содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».