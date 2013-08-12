вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Верят ли жители КНДР в пропаганду?
Книга недели
Верят ли жители КНДР в пропаганду?Отрывок из гида «по самой зловещей стране планеты»
0
Верят ли жители КНДР в пропаганду?
Книга недели

Верят ли жители КНДР в пропаганду? Отрывок из гида «по самой зловещей стране планеты»

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана
Утро в мире
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда ШиранаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
0
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана
Утро в мире

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Утро в мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип ОксимиронаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
1
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Утро в мире

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Письмо Серебренникова, «Игра престолов» для геймеров и реакция на испытания КНДР
Утро в мире
Письмо Серебренникова, «Игра престолов» для геймеров и реакция на испытания КНДРКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
0
Письмо Серебренникова, «Игра престолов» для геймеров и реакция на испытания КНДР
Утро в мире

Письмо Серебренникова, «Игра престолов» для геймеров и реакция на испытания КНДР Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Новости

«Первое официальное турагентство КНДР» оказалось обычной туристической компанией

Помимо лицензии на туризм, никаких связей с северокорейскими госорганами у компании нет

1
Новости

«Первое официальное турагентство КНДР» оказалось обычной туристической компанией Помимо лицензии на туризм, никаких связей с северокорейскими госорганами у компании нет

Новости

В России открылось первое официальное турагентство Северной Кореи

Об этом The Village сообщили в пресс-службе агентства

1
Новости

В России открылось первое официальное турагентство Северной Кореи Об этом The Village сообщили в пресс-службе агентства

Новости

США ввели новые санкции против России

На этот раз ограничения связаны с поддержкой ядерных программ КНДР

2
Новости

США ввели новые санкции против России На этот раз ограничения связаны с поддержкой ядерных программ КНДР

Новости

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах
Как это работает
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странахНаходим показательные примеры победы над административными нелепостями
6
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах
Как это работает

Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах Находим показательные примеры победы над административными нелепостями

Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и Пхеньяне
Дизайн-хак
Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и ПхеньянеЦерковь из синего стекла, стеклянный дом архитектора и несколько убедительных доводов побывать в Северной Корее
11
Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и Пхеньяне
Дизайн-хак

Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и Пхеньяне Церковь из синего стекла, стеклянный дом архитектора и несколько убедительных доводов побывать в Северной Корее

10 городов-призраков, куда больше не ступает нога человека
Архитектура
10 городов-призраков, куда больше не ступает нога человекаThe Village разобрался, как и почему люди покидают города по всему миру
8
10 городов-призраков, куда больше не ступает нога человека
Архитектура

10 городов-призраков, куда больше не ступает нога человека The Village разобрался, как и почему люди покидают города по всему миру

Ситуация
Как Северная Корея превратила комедию «Интервью» в фильм годаРедактор The Village Настя Черникова объясняет, как эффект Стрейзанд подвёл тоталитарное государство
5
Ситуация

Как Северная Корея превратила комедию «Интервью» в фильм года Редактор The Village Настя Черникова объясняет, как эффект Стрейзанд подвёл тоталитарное государство

Новости

Россия и КНДР начнут расчёты в рублях в июне

Уже открыты первые счета в российских банках

2
Новости

Россия и КНДР начнут расчёты в рублях в июне Уже открыты первые счета в российских банках

Новости

Moneyhorse Games выпустит шутер с Ким Чен Ыном

Ему предстоит сразиться с армией США

1
Новости

Moneyhorse Games выпустит шутер с Ким Чен Ыном Ему предстоит сразиться с армией США

Золотые хамелеоны: Как северокорейский бизнес притворяется государственным
Как это работает
Золотые хамелеоны: Как северокорейский бизнес притворяется государственнымH&F продолжает рассказывать, как ведут дела бизнесмены в КНДР. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков открывает секрет предпринимателей, маскирующих свои компании под госструктуры.
2
Золотые хамелеоны: Как северокорейский бизнес притворяется государственным
Как это работает

Золотые хамелеоны: Как северокорейский бизнес притворяется государственным H&F продолжает рассказывать, как ведут дела бизнесмены в КНДР. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков открывает секрет предпринимателей, маскирующих свои компании под госструктуры.

Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее
Как это работает
Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной КорееH&F продолжает рассказывать, как сочетается капитализм и закручивание гаек. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков написал нам, почему большинство успешных предпринимателей КНДР — женщины.
1
Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее
Как это работает

Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее H&F продолжает рассказывать, как сочетается капитализм и закручивание гаек. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков написал нам, почему большинство успешных предпринимателей КНДР — женщины.

Новости

Северная Корея обзавелась армией из троллей и хакеров

Всего в интернет-войне с Южной Кореей участвует примерно 30 000 человек

0
Новости

Северная Корея обзавелась армией из троллей и хакеров Всего в интернет-войне с Южной Кореей участвует примерно 30 000 человек

Успех дня
Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песниГаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу
0
Успех дня

Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песни Гаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу