Книга недели
Верят ли жители КНДР в пропаганду? Отрывок из гида «по самой зловещей стране планеты»
Утро в мире
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда ШиранаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип ОксимиронаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Утро в мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Утро в мире
Письмо Серебренникова, «Игра престолов» для геймеров и реакция на испытания КНДРКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Утро в мире
Письмо Серебренникова, «Игра престолов» для геймеров и реакция на испытания КНДР Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Новости
«Первое официальное турагентство КНДР» оказалось обычной туристической компанией
Помимо лицензии на туризм, никаких связей с северокорейскими госорганами у компании нет
Новости
«Первое официальное турагентство КНДР» оказалось обычной туристической компанией Помимо лицензии на туризм, никаких связей с северокорейскими госорганами у компании нет
Новости
В России открылось первое официальное турагентство Северной Кореи
Об этом The Village сообщили в пресс-службе агентства
Новости
В России открылось первое официальное турагентство Северной Кореи Об этом The Village сообщили в пресс-службе агентства
Новости
США ввели новые санкции против России
На этот раз ограничения связаны с поддержкой ядерных программ КНДР
Новости
США ввели новые санкции против России На этот раз ограничения связаны с поддержкой ядерных программ КНДР
Новости
Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как это работает
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странахНаходим показательные примеры победы над административными нелепостями
Как это работает
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах Находим показательные примеры победы над административными нелепостями
Дизайн-хак
Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и ПхеньянеЦерковь из синего стекла, стеклянный дом архитектора и несколько убедительных доводов побывать в Северной Корее
Дизайн-хак
Что смотреть любителям дизайна в Берлине, Порту, Чикаго, Рейкьявике и Пхеньяне Церковь из синего стекла, стеклянный дом архитектора и несколько убедительных доводов побывать в Северной Корее
Архитектура
10 городов-призраков, куда больше не ступает нога человекаThe Village разобрался, как и почему люди покидают города по всему миру
Архитектура
10 городов-призраков, куда больше не ступает нога человека The Village разобрался, как и почему люди покидают города по всему миру
Ситуация
Как Северная Корея превратила комедию «Интервью» в фильм годаРедактор The Village Настя Черникова объясняет, как эффект Стрейзанд подвёл тоталитарное государство
Ситуация
Как Северная Корея превратила комедию «Интервью» в фильм года Редактор The Village Настя Черникова объясняет, как эффект Стрейзанд подвёл тоталитарное государство
Новости
Россия и КНДР начнут расчёты в рублях в июне Уже открыты первые счета в российских банках
Новости
Moneyhorse Games выпустит шутер с Ким Чен Ыном Ему предстоит сразиться с армией США
Как это работает
Золотые хамелеоны: Как северокорейский бизнес притворяется государственнымH&F продолжает рассказывать, как ведут дела бизнесмены в КНДР. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков открывает секрет предпринимателей, маскирующих свои компании под госструктуры.
Как это работает
Золотые хамелеоны: Как северокорейский бизнес притворяется государственным H&F продолжает рассказывать, как ведут дела бизнесмены в КНДР. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков открывает секрет предпринимателей, маскирующих свои компании под госструктуры.
Как это работает
Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной КорееH&F продолжает рассказывать, как сочетается капитализм и закручивание гаек. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков написал нам, почему большинство успешных предпринимателей КНДР — женщины.
Как это работает
Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее H&F продолжает рассказывать, как сочетается капитализм и закручивание гаек. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков написал нам, почему большинство успешных предпринимателей КНДР — женщины.
Новости
Северная Корея обзавелась армией из троллей и хакеров
Всего в интернет-войне с Южной Кореей участвует примерно 30 000 человек
Новости