Рай для книжного червя

Во время отпуска настоящий книголюб не будет круглые сутки лежать на пляже, потягивая мохито. Наверняка он захочет найти локальные "места силы". Чтобы ему помочь в этом, вниманию предоставляется маленький путеводитель по книжным уголкам мира.