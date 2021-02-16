Сеть книжных «Республика» решила объявить себя банкротом. Из-за пандемии она не может заплатить поставщикам
В Москве закроется один из старейших книжных — «Академкнига» на Вавилова
Он работал с 1958 года
В Москве закроется один из старейших книжных — «Академкнига» на Вавилова Он работал с 1958 года
Независимые книжные магазины России
Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»
Независимые книжные магазины России Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»
Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь» Марафон фильмов Бертолуччи, диджей-сет «СБПЧ» и другие события
В интернете запустят курсы об открытии баров, мастерских и книжных магазинов
Проект представлен образовательной платформой «Мастера России»
В интернете запустят курсы об открытии баров, мастерских и книжных магазинов Проект представлен образовательной платформой «Мастера России»
В России выросло число читающих людей
За последние пять лет число читающих россиян увеличилось на 20 %
В России выросло число читающих людей За последние пять лет число читающих россиян увеличилось на 20 %
Самые продаваемые книги 2017 года по версии Forbes
В рейтинг вошли зарубежные и отечественные писатели
Самые продаваемые книги 2017 года по версии Forbes В рейтинг вошли зарубежные и отечественные писатели
Собянин хочет освободить книжные магазины от торгового сбора
Документ может вступить в силу 1 января 2017 года
Собянин хочет освободить книжные магазины от торгового сбора Документ может вступить в силу 1 января 2017 года
В Москве запустили серию книг о малоизвестных памятниках авангарда
Книги этой серии также можно приобрести в Санкт-Петербурге
В Москве запустили серию книг о малоизвестных памятниках авангарда Книги этой серии также можно приобрести в Санкт-Петербурге
Какую литературу чаще всего покупают москвичи
Книги по культуре и искусству покупают только 2 % горожан
Какую литературу чаще всего покупают москвичи Книги по культуре и искусству покупают только 2 % горожан
Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой
Комикс больше не продают в некоторых магазинах сетей «Московский дом книги» и «Республика»
Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой Комикс больше не продают в некоторых магазинах сетей «Московский дом книги» и «Республика»
6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве Руководители шести маленьких московских книжных магазинов рассказали The Village о секретах выживания в условиях смертоносных арендных ставок и составили инструкцию для начинающих книготорговцев
На «Севастопольской» открылся книжный Dodo
Пятый по счёту книжный магазин сети появился в торговом центре «Азовский».
На «Севастопольской» открылся книжный Dodo Пятый по счёту книжный магазин сети появился в торговом центре «Азовский».
«Республика» откроет магазины предметов интерьера
Сеть магазинов «Республика» бизнесмена Вадима Дымова запустит магазины «Республика Home».
«Республика» откроет магазины предметов интерьера Сеть магазинов «Республика» бизнесмена Вадима Дымова запустит магазины «Республика Home».
Книжный Dodo открыл две новые площадки в Москве
Книжная сеть Dodo Magic Bookroom запустила две новые точки — на Солянке и в ТРЦ «Филион».
Книжный Dodo открыл две новые площадки в Москве Книжная сеть Dodo Magic Bookroom запустила две новые точки — на Солянке и в ТРЦ «Филион».
В «Ударнике» открылся книжный магазин
Временный книжный магазин от сети Mmoma Art Book Shop открылся в кинотеатре «Ударник».
В «Ударнике» открылся книжный магазин Временный книжный магазин от сети Mmoma Art Book Shop открылся в кинотеатре «Ударник».
В ЦДХ открылся книжный фестиваль
Международный открытый книжный фестиваль пройдёт в Москве в восьмой раз.
В ЦДХ открылся книжный фестиваль Международный открытый книжный фестиваль пройдёт в Москве в восьмой раз.
В КЦ «ЗИЛ» откроется книжный магазин «Додо»
В «ЗИЛе» открывается магазин «Додо/ЗИЛ», где будут продавать книги для мастер-классов.