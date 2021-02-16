свободу эвану гершковичу
Подписка
Подписка
Купить рекламу
В Москве закрылся один из старейших книжных «Академкнига»
16 февраля 2021

В Москве закрылся один из старейших книжных «Академкнига»

обновлено19 ноября 2020

Сеть книжных «Республика» решила объявить себя банкротом. Из-за пандемии она не может заплатить поставщикам

В Москве закроется один из старейших книжных — «Академкнига» на Вавилова

Он работал с 1958 года

Новости

В Москве закроется один из старейших книжных — «Академкнига» на Вавилова
Он работал с 1958 года

Независимые книжные магазины России

Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»

Новости

Независимые книжные магазины России
Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»

Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь»
Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь» Марафон фильмов Бертолуччи, диджей-сет «СБПЧ» и другие события
Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь»
Гид The Village

Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь»
Марафон фильмов Бертолуччи, диджей-сет «СБПЧ» и другие события

В интернете запустят курсы об открытии баров, мастерских и книжных магазинов

Проект представлен образовательной платформой «Мастера России»

Новости

В интернете запустят курсы об открытии баров, мастерских и книжных магазинов
Проект представлен образовательной платформой «Мастера России»

В России выросло число читающих людей

За последние пять лет число читающих россиян увеличилось на 20 %

Новости

В России выросло число читающих людей
За последние пять лет число читающих россиян увеличилось на 20 %

Самые продаваемые книги 2017 года по версии Forbes

В рейтинг вошли зарубежные и отечественные писатели

Новости

Самые продаваемые книги 2017 года по версии Forbes
В рейтинг вошли зарубежные и отечественные писатели

Собянин хочет освободить книжные магазины от торгового сбора

Документ может вступить в силу 1 января 2017 года

Город

Собянин хочет освободить книжные магазины от торгового сбора
Документ может вступить в силу 1 января 2017 года

В Москве запустили серию книг о малоизвестных памятниках авангарда

Книги этой серии также можно приобрести в Санкт-Петербурге

Архитектура

В Москве запустили серию книг о малоизвестных памятниках авангарда
Книги этой серии также можно приобрести в Санкт-Петербурге

Какую литературу чаще всего покупают москвичи

Книги по культуре и искусству покупают только 2 % горожан

Город

Какую литературу чаще всего покупают москвичи
Книги по культуре и искусству покупают только 2 % горожан

Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой

Комикс больше не продают в некоторых магазинах сетей «Московский дом книги» и «Республика»

Ситуация

Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой
Комикс больше не продают в некоторых магазинах сетей «Московский дом книги» и «Республика»

6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве
6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве Руководители шести маленьких московских книжных магазинов рассказали The Village о секретах выживания в условиях смертоносных арендных ставок и составили инструкцию для начинающих книготорговцев
6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве
Weekend

6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве
Руководители шести маленьких московских книжных магазинов рассказали The Village о секретах выживания в условиях смертоносных арендных ставок и составили инструкцию для начинающих книготорговцев

На «Севастопольской» открылся книжный Dodo

Пятый по счёту книжный магазин сети появился в торговом центре «Азовский».

Услуги и покупки

На «Севастопольской» открылся книжный Dodo
Пятый по счёту книжный магазин сети появился в торговом центре «Азовский».

«Республика» откроет магазины предметов интерьера

Сеть магазинов «Республика» бизнесмена Вадима Дымова запустит магазины «Республика Home».

Магазины

«Республика» откроет магазины предметов интерьера
Сеть магазинов «Республика» бизнесмена Вадима Дымова запустит магазины «Республика Home».

Книжный Dodo открыл две новые площадки в Москве

Книжная сеть Dodo Magic Bookroom запустила две новые точки — на Солянке и в ТРЦ «Филион».

Город

Книжный Dodo открыл две новые площадки в Москве
Книжная сеть Dodo Magic Bookroom запустила две новые точки — на Солянке и в ТРЦ «Филион».

В «Ударнике» открылся книжный магазин

Временный книжный магазин от сети Mmoma Art Book Shop открылся в кинотеатре «Ударник».

Город

В «Ударнике» открылся книжный магазин
Временный книжный магазин от сети Mmoma Art Book Shop открылся в кинотеатре «Ударник».

В ЦДХ открылся книжный фестиваль

Международный открытый книжный фестиваль пройдёт в Москве в восьмой раз.

Город

В ЦДХ открылся книжный фестиваль
Международный открытый книжный фестиваль пройдёт в Москве в восьмой раз.

В КЦ «ЗИЛ» откроется книжный магазин «Додо»

В «ЗИЛе» открывается магазин «Додо/ЗИЛ», где будут продавать книги для мастер-классов.

Магазины

В КЦ «ЗИЛ» откроется книжный магазин «Додо»
В «ЗИЛе» открывается магазин «Додо/ЗИЛ», где будут продавать книги для мастер-классов.

Рай для книжного червя Во время отпуска настоящий книголюб не будет круглые сутки лежать на пляже, потягивая мохито. Наверняка он захочет найти локальные "места силы". Чтобы ему помочь в этом, вниманию предоставляется маленький путеводитель по книжным уголкам мира.
Путешествия читателей The Village

Рай для книжного червя
Во время отпуска настоящий книголюб не будет круглые сутки лежать на пляже, потягивая мохито. Наверняка он захочет найти локальные "места силы". Чтобы ему помочь в этом, вниманию предоставляется маленький путеводитель по книжным уголкам мира.