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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве пройдёт фестиваль «Коктейльмания»

В 30 барах-участниках гостей будут угощать коктейлями, вдохновлёнными кино

В Москве пройдёт фестиваль «Коктейльмания»

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома

Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 2 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях

Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 2

Коктейль RIGHT CITRUS Яркий вкус апельсина, тысячи пузырьков и цитрусовая свежесть  – это летний взрывной коктейль RIGHT CITRUS. 

Коктейль RIGHT CITRUS

Клубничная вкуснятина Простенький рецепт свежего клубничного коктейля!

Клубничная вкуснятина

От заката до рассвета: советы московских барменов
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов

От заката до рассвета: советы московских барменов
Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.

Мужской или женский коктейль? Я хотела бы поинтересоваться у вас:

Мужской или женский коктейль?

Красный Боярский Михаил Боярский – настоящий символ города Петербурга, не просто селебрити, а Герой, мушкетер, харизматичный усач, любящий отец и замечательный актер.

Красный Боярский