В Москве пройдёт фестиваль «Коктейльмания»
В 30 барах-участниках гостей будут угощать коктейлями, вдохновлёнными кино
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 2 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях
Коктейль RIGHT CITRUS Яркий вкус апельсина, тысячи пузырьков и цитрусовая свежесть – это летний взрывной коктейль RIGHT CITRUS.
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
Красный Боярский Михаил Боярский – настоящий символ города Петербурга, не просто селебрити, а Герой, мушкетер, харизматичный усач, любящий отец и замечательный актер.