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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Алексей Навальный в третий раз попал в штрафной изолятор

Алексей Навальный в третий раз попал в штрафной изолятор

Навальный получил предостережение за создание профсоюза в колонии

обновлено

Навальный получил предостережение за создание профсоюза в колонии

Навальный подал иск к колонии. Политику отказались назвать заказчика изделий, которые производят заключенные

Навальный подал иск к колонии. Политику отказались назвать заказчика изделий, которые производят заключенные

Минюст выпустил приказ, который должен улучшить условия в СИЗО и колониях

Минюст выпустил приказ, который должен улучшить условия в СИЗО и колониях

Алексею Навальному не дают позвонить родственникам

Алексею Навальному не дают позвонить родственникам

«Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось» — Алексей Навальный о сокамерниках
Цитата дня
23 июня 2022

«Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось» — Алексей Навальный о сокамерниках

Бывший министр Алексей Улюкаев вышел из колонии по УДО
12 мая 2022

Бывший министр Алексей Улюкаев вышел из колонии по УДО

Алексей Навальный сообщил, что его переведут в колонию строгого режима в Мелехово
4 мая 2022

Алексей Навальный сообщил, что его переведут в колонию строгого режима в Мелехово

28 апреля 2022

Петербуржцу грозит до 3 лет тюрьмы за комментарий «Деды воевали»

Суд заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы реальным сроком
21 апреля 2022

Суд заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы реальным сроком

обновлено22 марта 2022

Адвокатов Навального отпустили из ОВД

Суд над Навальным в Покрове. День пятый
обновлено25 февраля 2022

Суд над Навальным в Покрове. День пятый

Суд над Навальным в Покрове. День четвертый
обновлено24 февраля 2022

Суд над Навальным в Покрове. День четвертый

Суд над Навальным в Покрове: Самое важное
обновлено15 февраля 2022

Суд над Навальным в Покрове: Самое важное

24 января 2022

Восьмерых фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» приговорили к срокам от 11 до 18 лет колонии

Дневник девушки политзаключенного о том, как проходят свидания в колонии
Дневник девушки политзаключенного о том, как проходят свидания в колонии
Дневник девушки политзаключенного о том, как проходят свидания в колонии

Дневник девушки политзаключенного о том, как проходят свидания в колонии

Алексей Навальный снова подал иск к администрации колонии в Покрове
24 ноября 2021

Алексей Навальный снова подал иск к администрации колонии в Покрове

Навальный рассказал, что находится в колонии «Покров». До этого никто точно не знал, куда политика увезли из СИЗО
обновлено15 марта 2021

Навальный рассказал, что находится в колонии «Покров». До этого никто точно не знал, куда политика увезли из СИЗО

«Ярновости»: Навальный будет отбывать наказание во Владимирской области
обновлено27 февраля 2021

«Ярновости»: Навальный будет отбывать наказание во Владимирской области

Похитителю картины Куинджи из Третьяковки дали три года колонии

Кража случилась в январе

Похитителю картины Куинджи из Третьяковки дали три года колонии

Мамаева и Кокорина решили отпустить по УДО через два месяца в колонии (обновлено)

В октябре 2018 года они устроили драку в центре Москвы

Мамаева и Кокорина решили отпустить по УДО через два месяца в колонии (обновлено)

Фигуранта дела «Нового величия» приговорили к двум с половиной годам колонии

Павла Ребровского обвинили в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)

Фигуранта дела «Нового величия» приговорили к двум с половиной годам колонии

Заключенные подали в суд на «Эхо Москвы» из-за новости про пытки

Они требуют признать заметку недостоверной и «порочащей честь и достоинство»

Заключенные подали в суд на «Эхо Москвы» из-за новости про пытки

Националиста Демушкина, осужденного за экстремистские картинки, досрочно отпустили из колонии

Его выпустили на 15 суток раньше срока

Националиста Демушкина, осужденного за экстремистские картинки, досрочно отпустили из колонии

Подростку, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, дали семь лет колонии

Его обвинили в хулиганстве и покушении на убийство

Подростку, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, дали семь лет колонии

Сколько россиян считают, что в колониях не пытают заключенных

Социологи также спросили у опрошенных, слышали ли они о пытках в ярославских колониях

Сколько россиян считают, что в колониях не пытают заключенных

Глава СПЧ предложил отправлять осужденных в колонии до вступления приговора в силу

Таким образом Михаил Федотов выступил против содержания людей в переполненных СИЗО

Глава СПЧ предложил отправлять осужденных в колонии до вступления приговора в силу

ФСИН создаст в колониях систему тотального видеоконтроля

Это позволит защитить заключенных от неправомерных действий сотрудников

ФСИН создаст в колониях систему тотального видеоконтроля

Сколько заключенных досрочно выйдут из тюрем по новому закону о СИЗО

По нему день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии

Сколько заключенных досрочно выйдут из тюрем по новому закону о СИЗО

Олег Навальный вышел на свободу

Он провел в колонии 3,5 года

Олег Навальный вышел на свободу

Участникам драки на Хованском кладбище вынесли приговор

Пять обвиненных приговорили к трем годам колонии

Участникам драки на Хованском кладбище вынесли приговор

Установить телевизоры и холодильники во всех камерах СИЗО

Также могут увеличить количество банных дней для заключенных СИЗО и воспитательных колоний

Установить телевизоры и холодильники во всех камерах СИЗО

На свободу вышел фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих

Он является последним осужденным по делу

На свободу вышел фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих

Москвича приговорили к штрафу за попытку продать брелок с видеорегистратором

Ранее он провел четыре месяца в СИЗО, ожидая приговора

Москвича приговорили к штрафу за попытку продать брелок с видеорегистратором

ЕСПЧ присудил фигуранту дела об убийстве политика Бориса Немцова 6 тысяч евро компенсации

Ранее Эскерханов пожаловался на то, что его содержали в переполненных следственных изоляторах

ЕСПЧ присудил фигуранту дела об убийстве политика Бориса Немцова 6 тысяч евро компенсации

Суд отправил в колонию администратора «группы смерти»

Предполагаемым администратором этих групп является Филипп Лис

Суд отправил в колонию администратора «группы смерти»

Суд приговорил Дадаева к 20 годам за убийство Немцова

Прокуратура просила для Дадаева пожизненный срок

Суд приговорил Дадаева к 20 годам за убийство Немцова

ФСИН создала систему перехвата беспилотников над колониями

В ведомстве сообщили, что дроны все чаще используются для доставки в колонии запрещенных предметов

ФСИН создала систему перехвата беспилотников над колониями

Нодовцы сорвали пресс-конференцию «Новой газеты» о пытках в колониях

В пресс-центр издания приезжала полиция

Нодовцы сорвали пресс-конференцию «Новой газеты» о пытках в колониях

Сколько несовершеннолетних находятся в российских колониях

Сейчас подростков помещают в тюрьму в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления

Сколько несовершеннолетних находятся в российских колониях

Начальника ярославской колонии уволили после избиения фигуранта «болотного дела» Непомнящих

С чем это связано, не сообщается

Начальника ярославской колонии уволили после избиения фигуранта «болотного дела» Непомнящих

Фигурант «болотного дела» Непомнящих рассказал подробности об избиении в колонии

У него зафиксировали телесные повреждения, гематомы и ушибы

Фигурант «болотного дела» Непомнящих рассказал подробности об избиении в колонии

Власти Москвы не согласовали пикет против пыток в колониях

Акция должна была состояться в субботу, 11 марта

Власти Москвы не согласовали пикет против пыток в колониях

Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии

Активиста освободили на четвертый день после отмены приговора Верховным судом

Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии

Верховный суд освободил Ильдара Дадина

Ранее освободить активиста попросила Генпрокуратура

Верховный суд освободил Ильдара Дадина

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию

Активист просит разрешения отбывать наказание ближе к своей семье

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию

Дадин этапирован из Карелии «в неизвестном направлении» (обновлено)

О новом местонахождении сообщат только родственникам

Дадин этапирован из Карелии «в неизвестном направлении» (обновлено)

СК не нашел подтверждений словам Дадина о пытках в колонии

Доследственная проверка по этой жалобе завершена

СК не нашел подтверждений словам Дадина о пытках в колонии

Дадина посадили в одиночную камеру на полгода

Об этом сообщила его жена

Дадина посадили в одиночную камеру на полгода

Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии

Получить записи с камер и документы из личного дела активиста им так и не удалось

Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии

Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)

По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде

Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)

Во ФСИН заявили о проигнорировавших приглашение к Дадину правозащитниках

По словам замглавы ведомства, на встрече с Дадиным были только представители ОНК Карелии и уполномоченный по правам человека

Во ФСИН заявили о проигнорировавших приглашение к Дадину правозащитниках

СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)

Уточняется, что семья экс-начальника была взята под охрану из-за начавшейся «травли»

СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)

Врачи карельской колонии обвинили Дадина в симуляции припадка

Заключенному стало плохо во время посещения его членами Общественной наблюдательной комиссии

Врачи карельской колонии обвинили Дадина в симуляции припадка

В России возник дефицит ресурсов для подавления бунтов в колониях

Минюст связал проблему с преобразованием внутренних войск МВД в Росгвардию

В России возник дефицит ресурсов для подавления бунтов в колониях

Удальцову отказали в УДО

Координатор «Левого фронта» не признал вину и имеет восемь взысканий

Удальцову отказали в УДО

Фигурант «болотного дела» Барабанов вышел на свободу

Андрей Барабанов был осуждён на 3 года и 7 месяцев колонии общего режима

Фигурант «болотного дела» Барабанов вышел на свободу

Госдума приняла закон о тюремных сроках для диггеров

Диггеров будут штрафовать на 500–700 тысяч рублей или сажать на срок до четырёх лет

Госдума приняла закон о тюремных сроках для диггеров

Ходорковский посоветовал Пичугину дать показания против него в обмен на свободу

Пичугин отбывает пожизненное наказание за организацию убийства мэра Нефтеюганска Петухова

Ходорковский посоветовал Пичугину дать показания против него в обмен на свободу

Фигурант «болотного дела» Луцкевич вышел на свободу

Денис Луцкевич провел в колонии почти два года

Фигурант «болотного дела» Луцкевич вышел на свободу