Навальный подал иск к колонии. Политику отказались назвать заказчика изделий, которые производят заключенные
«Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось» — Алексей Навальный о сокамерниках
Восьмерых фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» приговорили к срокам от 11 до 18 лет колонии
Навальный рассказал, что находится в колонии «Покров». До этого никто точно не знал, куда политика увезли из СИЗО
Мамаева и Кокорина решили отпустить по УДО через два месяца в колонии (обновлено)
В октябре 2018 года они устроили драку в центре Москвы
Фигуранта дела «Нового величия» приговорили к двум с половиной годам колонии
Павла Ребровского обвинили в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)
Заключенные подали в суд на «Эхо Москвы» из-за новости про пытки
Они требуют признать заметку недостоверной и «порочащей честь и достоинство»
Националиста Демушкина, осужденного за экстремистские картинки, досрочно отпустили из колонии
Его выпустили на 15 суток раньше срока
Подростку, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, дали семь лет колонии
Его обвинили в хулиганстве и покушении на убийство
Сколько россиян считают, что в колониях не пытают заключенных
Социологи также спросили у опрошенных, слышали ли они о пытках в ярославских колониях
Глава СПЧ предложил отправлять осужденных в колонии до вступления приговора в силу
Таким образом Михаил Федотов выступил против содержания людей в переполненных СИЗО
ФСИН создаст в колониях систему тотального видеоконтроля
Это позволит защитить заключенных от неправомерных действий сотрудников
Сколько заключенных досрочно выйдут из тюрем по новому закону о СИЗО
По нему день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии
Участникам драки на Хованском кладбище вынесли приговор
Пять обвиненных приговорили к трем годам колонии
Установить телевизоры и холодильники во всех камерах СИЗО
Также могут увеличить количество банных дней для заключенных СИЗО и воспитательных колоний
На свободу вышел фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих
Он является последним осужденным по делу
Москвича приговорили к штрафу за попытку продать брелок с видеорегистратором
Ранее он провел четыре месяца в СИЗО, ожидая приговора
ЕСПЧ присудил фигуранту дела об убийстве политика Бориса Немцова 6 тысяч евро компенсации
Ранее Эскерханов пожаловался на то, что его содержали в переполненных следственных изоляторах
Суд отправил в колонию администратора «группы смерти»
Предполагаемым администратором этих групп является Филипп Лис
Суд приговорил Дадаева к 20 годам за убийство Немцова
Прокуратура просила для Дадаева пожизненный срок
ФСИН создала систему перехвата беспилотников над колониями
В ведомстве сообщили, что дроны все чаще используются для доставки в колонии запрещенных предметов
Нодовцы сорвали пресс-конференцию «Новой газеты» о пытках в колониях
В пресс-центр издания приезжала полиция
Сколько несовершеннолетних находятся в российских колониях
Сейчас подростков помещают в тюрьму в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления
Начальника ярославской колонии уволили после избиения фигуранта «болотного дела» Непомнящих
С чем это связано, не сообщается
Фигурант «болотного дела» Непомнящих рассказал подробности об избиении в колонии
У него зафиксировали телесные повреждения, гематомы и ушибы
Власти Москвы не согласовали пикет против пыток в колониях
Акция должна была состояться в субботу, 11 марта
Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии
Активиста освободили на четвертый день после отмены приговора Верховным судом
Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию
Активист просит разрешения отбывать наказание ближе к своей семье
Дадин этапирован из Карелии «в неизвестном направлении» (обновлено)
О новом местонахождении сообщат только родственникам
СК не нашел подтверждений словам Дадина о пытках в колонии
Доследственная проверка по этой жалобе завершена
Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии
Получить записи с камер и документы из личного дела активиста им так и не удалось
Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)
По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде
Во ФСИН заявили о проигнорировавших приглашение к Дадину правозащитниках
По словам замглавы ведомства, на встрече с Дадиным были только представители ОНК Карелии и уполномоченный по правам человека
СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)
Уточняется, что семья экс-начальника была взята под охрану из-за начавшейся «травли»
Врачи карельской колонии обвинили Дадина в симуляции припадка
Заключенному стало плохо во время посещения его членами Общественной наблюдательной комиссии
В России возник дефицит ресурсов для подавления бунтов в колониях
Минюст связал проблему с преобразованием внутренних войск МВД в Росгвардию
Удальцову отказали в УДО
Координатор «Левого фронта» не признал вину и имеет восемь взысканий
Фигурант «болотного дела» Барабанов вышел на свободу
Андрей Барабанов был осуждён на 3 года и 7 месяцев колонии общего режима
Госдума приняла закон о тюремных сроках для диггеров
Диггеров будут штрафовать на 500–700 тысяч рублей или сажать на срок до четырёх лет
Ходорковский посоветовал Пичугину дать показания против него в обмен на свободу
Пичугин отбывает пожизненное наказание за организацию убийства мэра Нефтеюганска Петухова
Фигурант «болотного дела» Луцкевич вышел на свободу
Денис Луцкевич провел в колонии почти два года