Дневник девушки заключенного о том, как проходят свидания в колонии

Лиза говорила, что обычно ребят приводят где-то через полчаса. Торопливо разбираю вещи и продукты: хочется, чтобы к приходу Юлиана все было аккуратно разложено.

Но кажется, можно было не торопиться: не ведут долго — настолько, что я успеваю приготовить еду. Для готовки есть общая кухня на шесть комнат — в мой приезд занято всего три. Там почему-то целых шесть электрических чайников, много разной посуды (даже устройство для лепки пельменей!), два холодильника, две плиты. Душ и туалет тоже общие.

Ужасно тяжело ждать, когда ты уже здесь, в помещении для свиданий, и вы вот-вот встретитесь. Каждые несколько минут бегаю из комнаты на кухню, смотрю в щели на окнах, где не наклеена пленка. Ничего не происходит. Разглядываю интерьер: в коридоре много полок для цветов, но нет ни одного цветка, несколько плакатов «Терроризму — нет!», стенд с правилами. На кухне и в коридоре висит список предметов:

Полки для растений — 12 шт.

Стенд информационный — 1 шт.

Голова льва — 1 шт.

Не представляю, сколько времени прошло: фитнес-браслет с часами я даже не пыталась проносить, а местные часы во всех помещениях показывают разное время.

Наконец приводят Юлиана. Нелепо кидаюсь к нему в коридоре, но фсиновец должен довести его до комнаты. Долго обнимаемся. Сложно поверить, что вот он, здесь, действительно рядом, и его можно обнимать — и можно будет еще целых три дня. Прошу поскорее переодеться в обычные вещи: тяжело видеть его в дурацкой тюремной робе с дурацким бейджиком с дурацкой фотографией, напечатанной так, что он похож на маньяка-рецидивиста.

Все непривычно и неловко: это первый раз за четыре года, когда мы наедине. Единственный раз за это время мы обнимались на нашей свадьбе два с половиной года назад: мы поженились ради свиданий, к браку никто из нас серьезно не относился. Это было в мрачном помещении для встреч с адвокатами, пока регистраторка ЗАГСа зачитывала свою речь, а сотрудник ФСИН и участницы Общественной наблюдательной комиссии неловко разглядывали потолок. Тогда у нас было минут 15, причем последние пять сотрудник без конца говорил: «Ну все, хватит, наобнимаетесь еще».

Непонятно, что делать, что говорить: сильно отвыкла, и даже поцеловаться мы решаемся только где-то через час. Первый секс тоже неловкий: чувствую себя стесняющимся подростком. Это ощущение скоро проходит, и становится понятно: нам все-таки очень комфортно рядом, несмотря на эти четыре года. Отчасти они нас только сблизили: кажется, когда проходишь через такое вместе с человеком, вы уже не можете не быть близки.

Когда рассказываю Юлиану про свою жизнь, чувствую себя Мэлом Гибсоном из мема с окровавленным Иисусом. Машинально начинаю: «В Тбилиси, конечно, классно, но сложно находить вегетарианские штуки», — и тут же одергиваю себя: Яна, алло, он тут практически баландой питается, какие вегетарианские штуки. Или: «Жалко, что из-за коронавируса толком никуда не поехать» (а он выйти никуда не может). Делюсь этим ощущением с Юлианом, пытаясь описать мем словами — благодаря подруге, которая распечатывает ему мемы, он понимает, о чем я.

Когда Юлиан рассказывает про свою жизнь, я буквально плачу. Пытаюсь сдержаться, но одно дело — знать обо всем в теории, читать в письмах, другое — оказаться совсем рядом, в колонии, видеть Юлиана перед собой и ощущать, что он так живет каждый день. Подъем в шесть утра, обязательный просмотр телевизора, куча странных правил, жизнь по режиму и постоянный контроль.

Накрывает ужасным чувством несправедливости, что такого классного и близкого мне человека забрали и заставили жить дурацкой и мрачной жизнью. И сделать с этим никто ничего не может.

На стенах в коридоре таблички с выжженными на них надписями: на дверях с номерами комнат, на двери в душ, на стенде. Атмосфера чем-то напоминает детский сад. Юлиан говорит, что в бараке так же: те же деревянные таблички, а еще растения, аквариум и даже черепаха, которая ходит по бараку. Шутим: «Что за страна — даже черепаха сидит».

Мы вообще много шутим и смеемся — даже если это и копинг-механизм, то сближающий, и юмор у нас схож.

— Как дела в России?

— Все уехали или сели.

— Я вот сел.

— А я уехала.

Весь день ощущение, что мы проходим процесс сближения заново, только в ускоренном режиме. По рассказам других партнерок политзаключенных, с которыми я общаюсь, на длительном свидании вообще все в ускоренном режиме, и вы как будто проживаете потерянные годы за три дня: быстро ссоритесь из-за какой-нибудь ерунды, быстро миритесь, много занимаетесь сексом, мало спите.

Про сон договариваемся так: я обычно ложусь в два часа ночи, Юлиан по режиму — в десять вечера. Значит, середина на полуночи. Кстати, время я наконец-то знаю: у Юлиана есть наручные часы. Не то чтобы у нас хоть раз получилось: как вообще заснуть и сознательно решить потратить время на сон, когда его так мало?

На следующий день просыпаюсь часов в восемь утра с радостной мыслью — у нас еще целых два дня вместе. Глаза не открываются: я не привыкла вставать так рано, но мы договорились долго не спать. Юлиан проснулся в шесть и просто лежал рядом, обнимая меня: у него режим.

— Все-таки исправительная колония реально исправляет: мне вот режим исправила.

Пока пытаюсь встать, Юлиан приносит мне кофе и бутерброды, чтобы было легче проснуться. Сложно осознать: мы годами не могли даже обняться, а вот он рядом, готовит мне завтрак и смотрит на меня теплым взглядом. Если такое будет раз в три месяца, оставшиеся полтора года уже не кажутся большим сроком.

Юлиан постоянно удивляется: можно ходить в вольной одежде, готовить и есть вкусную еду, спать в любое время на нормальной кровати и вообще делать что хочешь — очень непривычно. О том, что мы в колонии, периодически напоминают только крики «Здравствуйте, гражданин начальник» за окном: тех, кто только сюда приехал, учат жить по распорядку и правильно здороваться.

У соседей все время работает телевизор.

В коридоре обнаруживается книга отзывов (что? да!). Рядом деревянная табличка с выжженной надписью: «Уважаемые посетители! Нам важно знать ваше мнение».

«В целом все хорошо, но есть несколько минусов:

Слишком маленький холодильник.

Можно было бы сделать доставку продуктов. У вас ведь на территории есть магазин?

За окном постоянно кричат хором. Это пугает».

«Были на свидании 5–8 октября 2019 года. Все понравилось. Семейство Ивановых».

В каждом отзыве — благодарность дневальному Андрею. «Особенно хочется отметить, что дневальный Андрей был вежлив». «Отдельное спасибо дневальному Андрею». «Дневальный Андрей оказался очень внимателен».

Мы никакого дневального Андрея не видели. Шутим, что, наверное, его после этих отзывов выпустили по УДО — сам и писал их разными почерками. Или что никакого дневального Андрея не существовало, просто кто-то написал это в шутку в первом отзыве, а все стали подглядывать в предыдущие и писать то же самое. Выглядеть дневальный Андрей должен, видимо, как отельный из «Отеля „Гранд Будапешт“».

Нахожу на кухне оставленную кем-то муку и решаю приготовить блинчики. Юлиан говорит, что, судя по книге отзывов, дневальный Андрей должен был принести эти блинчики нам прямо в постель, как только мы проснулись.

Почти не прекращаем обниматься, даже когда готовим еду или едим — садимся так, чтобы сохранять хоть какую-то тактильность. Разговариваем тоже всегда в обнимку или лежа друг на друге: наверстываем за четыре года.

Пытаюсь запомнить все: ощущения от прикосновений, запах, то, как он на меня смотрит. Накрывает эмоциями, не перестаю удивляться, как вообще так вышло, что я в отношениях с человеком, у которого только один большой недостаток — он сидит.

Когда Юлиан выходит из комнаты, я пишу заметки или рисую закорючки: телефона нет, и по привычке не залипнуть. Когда выхожу я и возвращаюсь, он просто сидит и смотрит в стену. Говорит, тюрьма приучила ничем не заниматься, просто ждать и о чем-нибудь думать: тебя постоянно где-то запирают и забывают. Когда вели на свидание, закрыли в какой-то комнате и забыли на пару часов, а потом туда случайно заглянул другой фсиновец и удивился: «А вы что тут делаете?» Видимо, поэтому я ждала так долго.

Юлиан рассказывает, что перед свиданием ему нужно было написать заявление на вещи, которые он хочет взять с собой. «С собой» — это даже то, что на нем. Видимо, предполагается, что без заявления идешь на свидание голым.

На стеклянной дверце шкафчика в комнате большая милая наклейка со снеговиком — еще одна вещь, которая контрастирует с общим контекстом тюрьмы. Слышно, как за окном убирают снег. Сначала звук кажется уютным, потом вспоминаю, что снег бесплатно весь день убирают зэки. Тех, кто убирает снег, здесь, кстати, называют снеговиками.

Много разговариваем — общение через письма и звонки, которые проходят через цензоров, совсем другое. Ты все время держишь в голове, что письма кто-то читает, а еще могут не пропустить, если нарушить правила (нельзя материться, нельзя писать на английском, нельзя писать про уголовное дело — ну или просто решат, что в письме что-то не то, и оно потеряется). Юлиан говорил, что в письмах не получается ничего выражать: как будто то, что ты хочешь сказать, прогнали через несколько языков в гугл-переводчике, а потом обратно.

На коротких свиданиях ты все время видишь цензора, и есть ощущение, будто вы встретились втроем. Теперь наконец-то не так, и общаться получается совсем естественно. Я хоть и думаю, что в комнате есть прослушка (или даже камера), хотя бы не вижу цензора прямо перед собой.

Периодически в разговоре случайно бросаю слова, которые Юлиан не знает, потому что не может пользоваться соцсетями и вообще интернетом — например, объясняю, что такое кринж и кто такие инцелы. Зато тиктоки он знает лучше меня: их показывают по телевизору, который заключенные по правилам внутреннего распорядка должны смотреть по пять часов в день.

В обратную сторону это тоже немного работает: когда Юлиан говорит, что в бараке есть «петух», я буквально представляю себе петуха, который кукарекает и мешает спать. Только потом понимаю.

Последний раз, когда мы виделись с Юлианом на воле, у него была борода и слегка отросшие волосы — в них можно было запустить пальцы. Сейчас волосы миллиметра два, и он говорит, что по местным меркам они слишком длинные. Бороды тоже нет — есть отрастающая щетина, которая исцарапала мне весь подбородок. Ее никак не сбрить: проносить бритвы на свидание нельзя. Целуюсь через боль.

Вечер третьего дня. Я думала, меня накроет тоской, но пока чувствую только заряженность и тепло. Юлиан говорит, что чувствует так же. Мне сильно не хватало положительных воспоминаний, который перекрывали бы весь мрак, и теперь они есть. Кажется, теперь все должно быть как-то проще.

В последнее утро тоже просыпаюсь с мыслью: «Еще целых три часа вместе!»

Меня выводят в 11 утра, Юлиана выведут позже. Забираю вещи и вызываю такси — с трудом, потому что на территории колонии, видимо, глушат связь и телефон почти не ловит. Весь день придется провести в Сегеже: единственный поезд в Питер ходит поздно вечером.

Доезжаю до вокзала, оставляю там вещи, иду работать в ближайшее кафе. В телефоне гора уведомлений за три дня и куча вопросов, которые нужно решить. Когда разгребаю, иду гулять по городу: мрачный Русский Север, вывески из 90-х, обшарпанные дома. Обхожу за полчаса большую часть города и снова иду в кафе — уже то, которое работает допоздна.

Оно больше напоминает ресторан, и к вечеру тут заняты почти все столики. В основном людьми, похожими на сотрудников колонии, которая здесь почти что градообразующее предприятие. Пока они играют с детьми и чокаются с женами, пытаюсь работать с телефона, но сложно думать о чем-то, кроме Юлиана и свидания. Не выдерживаю и пишу письмо, хочется зафиксировать ощущения и поделиться ими с ним. Фитнес-браслет вибрирует: «Вы слишком долго сидите». Не знаю насчет меня, а Юлиан точно слишком долго.

Поезд, Петербург, весь следующий день сплю без сил. Просыпаюсь от звонка Юлиана — он может официально звонить по 15 минут, обычно от раза в неделю до раза в месяц. Не думала, что ему дадут позвонить так быстро. Голос радостный: «Я понял, что в следующий раз могу спать и по пять-шесть часов. Тогда у нас будет больше времени».