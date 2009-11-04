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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger

Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете

На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger

Ни один бренд шоколадных батончиков не прошел проверку Росконтроля

Всего конфеты оценили по 100 параметрам

Ни один бренд шоколадных батончиков не прошел проверку Росконтроля

Конфеты «Москва» появятся в продаже до 1 января

Килограмм сладостей обойдется в 600 рублей

Конфеты «Москва» появятся в продаже до 1 января

Сколько денег россияне тратят на сладости

И сколько килограммов сладкого съедают ежегодно

Сколько денег россияне тратят на сладости

Редакция The Village выбирает лучшую конфету «Москва»
Редакция The Village выбирает лучшую конфету «Москва» Советский вкус, русский «Сникерс» и трюфели ручной работы — редакция выбирает победителя конкурса
Редакция The Village выбирает лучшую конфету «Москва»

Редакция The Village выбирает лучшую конфету «Москва»
Советский вкус, русский «Сникерс» и трюфели ручной работы — редакция выбирает победителя конкурса

Пользователи «Активного гражданина» выбрали лучшие варианты оформления конфет «Москва»

Первое место по результатам голосования москвичей заняла работа дизайнера из Тулы

Пользователи «Активного гражданина» выбрали лучшие варианты оформления конфет «Москва»

Конкурс на дизайн конфет «Москва» стартует 1 июля

Автор лучшей обертки получит полмиллиона рублей

Конкурс на дизайн конфет «Москва» стартует 1 июля

Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»

Пока доставка осуществляется только по Москве

Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»

Как делают шоколад и конфеты

Как делают шоколад и конфетыThe Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости

Как делают шоколад и конфеты

Как делают шоколад и конфеты
The Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок

В компании считают, что потребители, в особенности дети, могут по ошибке перепутать продукты

Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок

Haribo прекратила производство «расистских» конфет

Они входили в набор, посвящённый путешествиям по разным странам мира

Haribo прекратила производство «расистских» конфет

Онищенко запретил ввоз в Россию конфет Roshen

Представители Роспотребназора обнаружили, что продукция украинской фабрики Roshen не соответствует требованиям к качеству и безопасности.

Онищенко запретил ввоз в Россию конфет Roshen

Мария Шарапова начала продавать в России свои конфеты Sugarpova

Это жевательный мармелад причудливой формы по высокой цене

Мария Шарапова начала продавать в России свои конфеты Sugarpova

Бригадейро Традиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!

Бригадейро

Новогодние гостинцы для столичной детворы попробует Роспотребнадзор Новогодние подарки и гостинцы, предназначенные для детей в Москве, пройдут проверку управления Роспотребнадзора

Новогодние гостинцы для столичной детворы попробует Роспотребнадзор

Нереальное сладкое Сладкие и необычные рисунки художницы из Токио.

Нереальное сладкое

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет? &nbsp;Уже третий пост про любимые сладости.

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

Конфеты «Рафаэлло» Молоко сгущенное налить в кастрюлю, добавить масло и поставить на огонь. Варить 10-15 мин, постоянно помешивая, пока масса не станет тягучей и густой. Положить кокосовую стружку, перемешать и убрать с огня.

Конфеты «Рафаэлло»