На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger
Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете
Ни один бренд шоколадных батончиков не прошел проверку Росконтроля
Всего конфеты оценили по 100 параметрам
Редакция The Village выбирает лучшую конфету «Москва» Советский вкус, русский «Сникерс» и трюфели ручной работы — редакция выбирает победителя конкурса
Пользователи «Активного гражданина» выбрали лучшие варианты оформления конфет «Москва»
Первое место по результатам голосования москвичей заняла работа дизайнера из Тулы
Конкурс на дизайн конфет «Москва» стартует 1 июля
Автор лучшей обертки получит полмиллиона рублей
Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»
Пока доставка осуществляется только по Москве
Как делают шоколад и конфетыThe Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости
Как делают шоколад и конфеты The Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости
В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»
В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»
Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок
В компании считают, что потребители, в особенности дети, могут по ошибке перепутать продукты
Haribo прекратила производство «расистских» конфет
Они входили в набор, посвящённый путешествиям по разным странам мира
Онищенко запретил ввоз в Россию конфет Roshen
Представители Роспотребназора обнаружили, что продукция украинской фабрики Roshen не соответствует требованиям к качеству и безопасности.
Мария Шарапова начала продавать в России свои конфеты Sugarpova
Это жевательный мармелад причудливой формы по высокой цене