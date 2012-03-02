Нам нужно:

- банка сгущенки 380г

- 2 ст.л. сливочного масла

- 2 ст.л. с горкой какао

- обсыпки для красоты:) (миндальные лепестки, кокосовая стружка, сладкие шарики)





В сотейнике смешиваем сгущенку, какао и масло. Готовим на небольшом огне минут 5-7, постоянно помешивая. Получившуюся массу убираем на ночь в холодильник. Чтобы потом три дня и три ночи не отмывать сотейник, выложите смесь на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, а сотейник с ложкой залейте горячей водой и поставьте на маленький огонь, так потом будет проще отмыть всю эту сладость.

Из застывшей массы лепим шарики и обсыпаем их в чем душе угодно. Чтобы не было ТАК липко, присыпьте шарики какао.

Приятного аппетита!;)

Еще больше рецептов и фотографий ищите здесь: http://cutiekates.blogspot.com/