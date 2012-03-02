Бригадейро Традиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!
Нам нужно:
- банка сгущенки 380г
- 2 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. с горкой какао
- обсыпки для красоты:) (миндальные лепестки, кокосовая стружка, сладкие шарики)
В сотейнике смешиваем сгущенку, какао и масло. Готовим на небольшом огне минут 5-7, постоянно помешивая. Получившуюся массу убираем на ночь в холодильник. Чтобы потом три дня и три ночи не отмывать сотейник, выложите смесь на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, а сотейник с ложкой залейте горячей водой и поставьте на маленький огонь, так потом будет проще отмыть всю эту сладость.
Из застывшей массы лепим шарики и обсыпаем их в чем душе угодно. Чтобы не было ТАК липко, присыпьте шарики какао.
Приятного аппетита!;)
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