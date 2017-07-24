вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Главный редактор The Village выступит на паблик-токе «Мы устали от контента»

Представители медиа расскажут, как выжить в эпоху информационного перегруза

0
Новости

Главный редактор The Village выступит на паблик-токе «Мы устали от контента» Представители медиа расскажут, как выжить в эпоху информационного перегруза

Новости

Instagram начал блокировать посты о «лечении гомосексуализма»

Соцсеть хочет защитить свою аудиторию ЛГБТК+

0
Новости

Instagram начал блокировать посты о «лечении гомосексуализма» Соцсеть хочет защитить свою аудиторию ЛГБТК+

TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
СПЕЦПРОЕКТ
TikTok рулит: Как стать блогером-миллионникомИ на каких трендах стоит играть прямо сейчас
TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником И на каких трендах стоит играть прямо сейчас

Новости

Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики»

Приложение предупредит об интимном контенте

1
Новости

Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики» Приложение предупредит об интимном контенте

Новости

Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza

Детские каникулы в эпоху пандемии

0
Новости

Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza Детские каникулы в эпоху пандемии

Новости

YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине

И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле

0
Новости

YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле

Новости

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители

Шоу пройдет в Zoom

0
Новости

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители Шоу пройдет в Zoom

Новости

В Instagram нашли баг, позволяющий просматривать закрытые профили. Его не собираются устранять

Посмотреть фотографии, видео и даже истории можно через исходный код в браузере

0
Новости

В Instagram нашли баг, позволяющий просматривать закрытые профили. Его не собираются устранять Посмотреть фотографии, видео и даже истории можно через исходный код в браузере

Новости

Бесплатный онлайн-конструктор рекламных роликов

Пользователи могут вставить свои логотип и слоган

1
Новости

Бесплатный онлайн-конструктор рекламных роликов Пользователи могут вставить свои логотип и слоган

Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне
Истории
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россиянеЭротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант
7
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне
Истории

Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант

Новости

Пользователи «ВКонтакте» теперь могут указать источник информации

Новая функция поможет бороться с воровством контента

1
Новости

Пользователи «ВКонтакте» теперь могут указать источник информации Новая функция поможет бороться с воровством контента

Новости

«Аэрофлот» потратит на фильмы без сцен авиакатастроф больше 5 миллиардов рублей

Новый медиаконтент закупят на 2020–2021 годы

0
Новости

«Аэрофлот» потратит на фильмы без сцен авиакатастроф больше 5 миллиардов рублей Новый медиаконтент закупят на 2020–2021 годы

Новости

Instagram разрешил публиковать один пост сразу в нескольких аккаунтах

Пока что функция доступна только пользователям iOS

0
Новости

Instagram разрешил публиковать один пост сразу в нескольких аккаунтах Пока что функция доступна только пользователям iOS

Новости

Как россияне смотрят порно

В среднем на просмотр порно уходит 11 минут

2
Новости

Как россияне смотрят порно В среднем на просмотр порно уходит 11 минут

Новости

Facebook запретил пользователям говорить о сексе

Обсуждать можно только проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации

1
Новости

Facebook запретил пользователям говорить о сексе Обсуждать можно только проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации

Новости

YouTube ввел новые возможности монетизации контента

Теперь пользователям предложат платную подписку для доступа к эксклюзивным публикациям

0
YouTube ввел новые возможности монетизации контента
Новости

YouTube ввел новые возможности монетизации контента Теперь пользователям предложат платную подписку для доступа к эксклюзивным публикациям

Новости

«ВКонтакте» начнет принимать жалобы на воровство контента

Для этого компания запустит сервис «Немезида»

0
Новости

«ВКонтакте» начнет принимать жалобы на воровство контента Для этого компания запустит сервис «Немезида»

Новости

Telegram удалили из App Store из-за противоправного контента

Павел Дуров пообещал вернуть приложение после внедрения защиты

0
Новости

Telegram удалили из App Store из-за противоправного контента Павел Дуров пообещал вернуть приложение после внедрения защиты

Новости

Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию

Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook

0
Новости

Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook

Новости

Ввести авторский сбор на умные часы

Авторский сбор (или так называемый налог на болванки) взимает Российский союз правообладателей

0
Новости

Ввести авторский сбор на умные часы Авторский сбор (или так называемый налог на болванки) взимает Российский союз правообладателей

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ