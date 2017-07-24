Главный редактор The Village выступит на паблик-токе «Мы устали от контента»
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«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители
Шоу пройдет в Zoom
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В Instagram нашли баг, позволяющий просматривать закрытые профили. Его не собираются устранять
Посмотреть фотографии, видео и даже истории можно через исходный код в браузере
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Теперь пользователям предложат платную подписку для доступа к эксклюзивным публикациям
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«ВКонтакте» начнет принимать жалобы на воровство контента
Для этого компания запустит сервис «Немезида»
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Telegram удалили из App Store из-за противоправного контента
Павел Дуров пообещал вернуть приложение после внедрения защиты
Telegram удалили из App Store из-за противоправного контента Павел Дуров пообещал вернуть приложение после внедрения защиты
Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию
Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook