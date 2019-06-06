Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне

Если б мне платили каждый раз

Основатель сервиса, музыкант из Сан-Франциско Джек Конти сначала записывал с женой Натали Доун незатейливые песни и кавер-версии хитов для YouTube. К 2013 году они набрали приличное число подписчиков, но зарабатывать на рекламе не получалось: видеохостинг платил за нее слишком мало. Тогда Джек вместе с программистом Сэмом Ямом создал платформу, на которой авторы могут получать пожертвования от поклонников их творчества — патронов. Сервис забирает себе комиссию от переведенных сумм, остальное можно вывести через платежные системы PayPal или Payonеer. На Patreon ждут не только музыкантов, но и авторов любого развлекательного и образовательного контента — видеоблогеров, художников, фотографов, писателей, косплееров, активистов.

Поклонники могут поддержать любимого автора несколькими способами. К примеру, можно подписаться на аккаунт и каждый месяц жертвовать ему определенную сумму. Базовая подписка — один доллар в месяц. Автор может установить еще несколько уровней подписки, или тиров (от английского слова tier — ярус, уровень). Кто-то ограничивается вариантами за три и пять долларов, а кто-то ставит верхний предел пожертвования в несколько сотен.