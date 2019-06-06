Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант
Не ходить в офис, жить по своему расписанию, получать деньги от восхищенных поклонников, не завися от клиентов и корпораций. Для многих такой вариант привлекательнее работы с контрактами, дедлайнами и правками от заказчиков. Сейчас благодаря платформе Patreon каждый может попробовать монетизировать свой талант — получая денежные пожертвования вместо лайков и одобрительных комментариев. Мы нашли россиян, которые научились зарабатывать с помощью сервиса — на эротических иллюстрациях, косплее и рассказах о своем сексуальном опыте.
Текст
Ольга Карасева
Иллюстрации
Если б мне платили каждый раз
Основатель сервиса, музыкант из Сан-Франциско Джек Конти сначала записывал с женой Натали Доун незатейливые песни и кавер-версии хитов для YouTube. К 2013 году они набрали приличное число подписчиков, но зарабатывать на рекламе не получалось: видеохостинг платил за нее слишком мало. Тогда Джек вместе с программистом Сэмом Ямом создал платформу, на которой авторы могут получать пожертвования от поклонников их творчества — патронов. Сервис забирает себе комиссию от переведенных сумм, остальное можно вывести через платежные системы PayPal или Payonеer. На Patreon ждут не только музыкантов, но и авторов любого развлекательного и образовательного контента — видеоблогеров, художников, фотографов, писателей, косплееров, активистов.
Поклонники могут поддержать любимого автора несколькими способами. К примеру, можно подписаться на аккаунт и каждый месяц жертвовать ему определенную сумму. Базовая подписка — один доллар в месяц. Автор может установить еще несколько уровней подписки, или тиров (от английского слова tier — ярус, уровень). Кто-то ограничивается вариантами за три и пять долларов, а кто-то ставит верхний предел пожертвования в несколько сотен.
На долларовом уровне вы просто друг, а на стодолларовом — самый лучший и любимый дружочек.
В зависимости от выбранного тира подписчикам обещают разные бонусы. «Однодолларовым» полагается базовый пакет и большое спасибо, а для тех, кто готов тратить больше, — эксклюзивный контент, приоритетный доступ к произведениям, а иногда и офлайн-подарки, например картины или бумажные книги. Даже для самих тиров авторы часто стараются придумать стимулирующие щедрость названия: на долларовом уровне вы просто друг, а на стодолларовом — самый лучший и любимый дружочек.
Патроны также могут делать разовые взносы или отправлять деньги за каждую новую опубликованную работу. Сами создатели иногда указывают, сколько всего они хотели бы получать в месяц, и дают обещание что-нибудь сделать за это. Это может быть видео с ответами на вопросы, чат с фанатами, живая встреча или увеличение количества выпускаемого контента. За выполнением таких обещаний на Patreon следят: если поклонники пожалуются, что автор собрал деньги и обманул, пожертвования возвращают.
У 138 628 авторов
есть хотя бы один патрон
В 5,5 раза
выросло число подписок на авторов
с февраля 2016 года
12 062 672 доллара в месяц
выплачивает Patreon создателям контента
131 649 долларов
сейчас зарабатывает самый популярный аккаунт — подкаст Chapo Trap House
Около 9 200 пользователей
получают на Patreon больше 500 долларов
по данным TechСrunch
За шесть лет существования Patreon привлек 3 миллиона меценатов, которые финансово поддерживают 100 тысяч зарегистрированных создателей контента. До конца 2019 года сервис планирует выплатить 500 миллионов долларов своим авторам. Но в условиях, когда зарабатывать на контенте и его создателях взялся даже Facebook, выживать Patreon становится все сложнее. Недавно Patreon изменил правила для авторов: теперь для многих из них увеличится комиссия сервиса и плата за вывод средств. Но, в отличие от других сервисов и соцсетей, на Patreon по-прежнему нет рекламы.
Осторожно, грудь!
Художник из Рыбинска Андрей Тарусов сейчас живет с женой в Лос-Анджелесе, расходы на аренду его квартиры покрывают пожертвования с Patreon. Каждый месяц 550 подписчиков переводят россиянину почти 3 тысячи долларов. Это не единственный источник его доходов: в частности, он делал иллюстрации для студии Marvel и журнала Cosmopolitan. Но к Patreon художник относится серьезно и тратит на свой аккаунт два-три часа в день — примерно столько же у него уходит на коммерческие заказы. Новые иллюстрации, туториалы по рисованию или комиксы из двух разных серий появляются на странице Андрея практически ежедневно, иначе подписчиков станет меньше. Перерыв можно сделать только в особом случае, к примеру, во время поездки в Россию на праздники.
Каждый месяц 550 подписчиков переводят россиянину почти 3 тысячи долларов.
Тарусов пользуется Patreon четыре года, но так много зарабатывал не всегда. Он рисует девушек в стиле пин-ап, и чем меньше на них было одежды, тем больше становилось патронов. «Один раз я предложил подписчикам: „Если я доберусь до 500 долларов, то стану рисовать то же самое, но девушки будут с обнаженной грудью“. После этого произошел огромный прилив людей, и денег стало намного больше», — рассказывает художник.
Степень оголения девушек на иллюстрациях Андрея Тарусова зависит и от тира, выбранного подписчиком. За доллар патроны получают ту же картинку, что и в инстаграме художника: все героини там одеты. Уже за три доллара подписчики имеют доступ к изображениям тех же девушек, но уже с голой грудью. Тарусов признается, что это требует от него минимум усилий: «Грубо говоря, я стираю в фотошопе один слой, а люди радуются».
Несмотря на то что обнаженная натура приносит больше денег, у работы в этом жанре есть свои минусы. Весь контент с пометкой «18+» попадает в категорию Not Safe For Work — это все, что неудобно открыть на мониторе рабочего компьютера. Даже создатели безобидных картинок жалуются, что им трудно продвигаться на самой площадке, а у авторов NSFW- произведений возможностей для раскрутки еще меньше. Зато на Patreon, в отличие от соцсетей и YouTube, не запрещено размещать обнаженные соски или подробные BDSM-туториалы. Забанить здесь могут только за экстремистские высказывания, призывы к агрессии или другие нарушения закона. Так, в 2018 году на площадке забанили видеоблогера-антифеминиста Карла Бенжамина.
Разная красота
Среди авторов Patreon много косплееров — часто это молодые девушки в откровенных костюмах. Не всегда пользователи ведут себя корректно, но площадка старается защитить своих авторов. «В случае агрессивного и настырного поведения патрона нужно обратиться в поддержку. Также желательно вернуть этому человеку деньги и просто его заблокировать, чтобы больше не беспокоил», — объясняет Полина из Москвы, больше известная как Helen Stifler.
На странице Полины можно найти фотографии в образах Дейенерис Таргариен и Черной Вдовы и снимки в белье. Но некоторые патроны недовольны тем, что фото слишком приличные. Новых подписчиков девушка обычно находит через инстаграм: вместе с лучшими фотографиями она выкладывает в сторис ссылку на свой аккаунт на Patreon. У Полины есть несколько тиров: за доллар можно получить благодарность и пропуск в закрытую ленту, а за десять — доступ к полноценному фотосету, видео и селфи.
Заработку мешают и нечестные патроны: они оформляют подписку, сохраняют все фото и видео, выкладывают контент в открытый доступ и отписываются.
Косплей-модель Елена Самко из Новосибирска специализируется на сложных образах, в основном из вселенной «Ведьмака». Она рассказывает, что Patreon для нее — это не площадка для заработка, а сообщество фанатов фэнтези. Со многими патронами Елена хорошо знакома и периодически обменивается офлайн-подарками. Ее поддерживают сейчас 12 патронов, а у Полины — сотня подписчиков. Обе признаются, что пожертвования пока не позволяют им окупить расходы на создание сложных образов и фотосессии. Заработку мешают и нечестные патроны: они оформляют подписку, сохраняют все фото и видео, выкладывают контент в открытый доступ и отписываются.
Аккаунты на Patreon имеют не только конвенционально привлекательные девушки, но и активистки бодипозитивного движения. Так, у Кристины Ковалевской сейчас 46 патронов, сумму пожертвований она предпочла скрыть. Девушка выкладывает видеоотчеты о медитации, рассказывает о книгах, отношениях с партнером, сексуальном опыте, бодипозитиве, веганстве и феминизме, а также публикует обнаженные фотографии. На своей странице Кристина называет пожертвования от патронов «единственной материальной подушкой, которую она получает за свою деятельность в интернете», но недавно она начала вести в инстаграме платные курсы «по любви к себе и выстраиванию отношений с собой». Еще одну бодипозитивную активистку Екатерину Карелову поддерживают 12 подписчиков, у феминистки и создательницы секонд-хенда «На балконе» Ольги Абрамовой — шесть патронов.
Неблагодарные слушатели
На сайте Graphtreon.com можно отслеживать, кто из авторов Patreon стал самым популярным и собрал больше всего денег. На первом месте уверенно держится политический подкаст левого толка Chapo Trap House с почти 30 тысячами патронов, которые жертвуют около 130 тысяч долларов в месяц. В первой сотне успешных проектов вообще довольно много подкастов: Sword&Scale в жанре true crime с 15 тысячами подписчиков, шутки про секс и жизнь в Нью-Йорке от Cum Town, собирающие ежемесячно по 46 тысяч долларов, Last Podcast On The Left про серийных убийц и секты с доходом 58 тысяч долларов.
У российских создателей подкастов дела идут не так хорошо, как у западных коллег. «Русский Детройт» поддерживает 21 патрон, подкаст «Будет сделано» привлек 87 подписчиков, на «Newочем» с переводами статей англоязычных медиа подписались 60 человек. Его создатели готовы отказаться от рекламы и оплачивать работу дикторов, переводчиков и редакторов из пожертвований, если они вырастут до 800 долларов в месяц. Пока подкаст ежемесячно зарабатывает 167 долларов, хотя у выпуска бывает от 10 до 20 тысяч прослушиваний.
У большинства людей нет ни свободных денег, ни мотивации платить за то, что и так бесплатно.
«В России пока не сформировалась культура материальной поддержки любимых авторов и платы за контент в целом. У большинства людей нет ни свободных денег, ни мотивации платить за то, что и так бесплатно. Также многим мешает отсутствие русскоязычной версии сайта», — считает основатель подкаста Илья Силаев. Он уверен, что скоро подкаст будет собирать больше: «Мы находимся на начальном этапе формирования в России культуры пожертвований. Параллельно формируется новый рынок подкастов, и, если эта волна не захлебнется, аудитории хватит всем».
Лайк, шер, Patreon
Часто фотографы, художники и модели из России ведут свои страницы на английском: аудитория в США и Европе намного больше и щедрее. Для тех, у кого не сложились отношения с иностранным языком, недавно запустился русскоязычный аналог Patreon — Boosty от Mail.ru Group. «Если творчество иллюстратора одинаково понятно поклонникам из России и США, то для писателя или подкастера такая форма работы с аудиторией невозможна. Потому российская аудитория охвачена Patreon очень слабо», — говорит Роман Новиков, директор департамента adVentures.
На новой площадке тоже будут уровни подписки и возможность показывать на каждой группе подписчиков определенный контент. Boosty поддерживает российские платежные системы и забирает комиссию в 7 % от пожертвований. Возможно, там у создателей контента на русском будут более щедрые патроны. Пока же о площадке в России слышно еще меньше, чем о Patreon.