Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне

Неблагодарные слушатели

На сайте Graphtreon.com можно отслеживать, кто из авторов Patreon стал самым популярным и собрал больше всего денег. На первом месте уверенно держится политический подкаст левого толка Chapo Trap House с почти 30 тысячами патронов, которые жертвуют около 130 тысяч долларов в месяц. В первой сотне успешных проектов вообще довольно много подкастов: Sword&Scale в жанре true crime с 15 тысячами подписчиков, шутки про секс и жизнь в Нью-Йорке от Cum Town, собирающие ежемесячно по 46 тысяч долларов, Last Podcast On The Left про серийных убийц и секты с доходом 58 тысяч долларов.

У российских создателей подкастов дела идут не так хорошо, как у западных коллег. «Русский Детройт» поддерживает 21 патрон, подкаст «Будет сделано» привлек 87 подписчиков, на «Newочем» с переводами статей англоязычных медиа подписались 60 человек. Его создатели готовы отказаться от рекламы и оплачивать работу дикторов, переводчиков и редакторов из пожертвований, если они вырастут до 800 долларов в месяц. Пока подкаст ежемесячно зарабатывает 167 долларов, хотя у выпуска бывает от 10 до 20 тысяч прослушиваний.