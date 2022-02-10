Лайки, шеры, свайпы: Сколько часов в год мы проводим онлайн И сколько километров контента наскроллили
Лайки, шеры, свайпы и мэтчи. Эти действия настолько вошли в нашу жизнь, что мы уже не представляем ее без виртуальной составляющей. При помощи технологий мы общаемся с друзьями, работаем и проводим досуг. В совместном проекте с городским кроссовером HAVAL Jolion мы решили посчитать, сколько километров за год наскроллили наши герои. Мы пригласили троих участников, которые разбираются в технологиях, и перевели их экранное время в километраж. Это виртуальное расстояние легло в основу настоящего путешествия, которое можно совершить, на время отложив в сторону гаджеты и сев за руль.
Сколько часов в день вы в среднем используете смартфон?
На смартфон я трачу часов шесть в день — чаще всего на общение в соцсетях. Еще часто использую его по работе, когда занимаюсь контентом.
Какие приложения вы чаще всего используете?
Социальные сети и, конечно, приложения для обработки фото и видео. А еще онлайн-кинотеатры, в которых смотрю кино и сериалы.
Сколько экранов занято иконками на вашем смартфоне?
Посчитал. Сейчас семь экранов.
Какое у вас любимое место дома, где вы зависаете со смартфоном?
Гостиная и кухня. Вообще я люблю создавать себе маленькие традиции. Например, на завтрак пить английский чай, есть яйца вкрутую и смотреть какой-нибудь сериал. А из тех привычек, которые не нравятся, — это сразу лезть в телефон, как только проснулся.
Сколько фотографий вы сделали на телефон за год?
Тысячи четыре. А хороших из них дай бог штук пять.
Вы путешествовали в 2021 году на автомобиле? Куда?
2021 год для меня был очень спокойным, и я не так много путешествовал на автомобиле. Из того, что было, — я проехал по островам Греции. Начал с Афин, потом были Патры, переправы на паромах по Ионическому морю, острова Закинтос.
Какая у вас была самая дальняя поездка на автомобиле?
В Греции — путь по островам и обратно до Афин. Где-то тысяча километров.
ЗА ГОД Я НАСКРОЛЛИЛ
ОКОЛО 20 кИЛОМЕТРОВ
Какое место в радиусе 100 километров от дома вы открыли для себя в 2021 году?
Я наконец-то побывал в Коломне, а еще в глэмпинге у Пестовского водохранилища. Там очень красиво.
По вашим собственным ощущениям, сколько километров контента вы наскроллили за год?
Если гиперболизировать, то это тысячи километров. А если быть объективным, то около 20 километров.
Назовите три ваших любимых технологичных устройства.
Первое, конечно, телефон. Сейчас это профессиональный инструмент фотографа, я часто обхожусь им и делаю серьезные вещи для больших компаний.
Еще меня восхитила электронная метка для багажа — убираешь ее в чемодан и всегда знаешь, где он. Это успокаивает.
Вообще мне нравится все умное: умные лампочки, умные обогреватели, умные чайники. Раньше были книжки «Фотография для чайников», а сейчас так уже не скажешь, потому что чайники стали умнее людей.
Что для вас важно в современном автомобиле и какие его технологические возможности вы цените больше всего?
На первом месте у меня безопасность, потом комфорт.
В HAVAL Jolion позаботились о безопасности. Датчики, расположенные по кругу кузова, будут мониторить дорожную ситуацию и позволят быстро реагировать на любые изменения. Также кроссовер оборудован камерами кругового обзора, информация с которых передается на экран мультимедийной системы. А система автоматической парковки самостоятельно определит место стоянки и рассчитает траекторию движения, так что автомобиль припаркуется самостоятельно.
Вы больше любите быть водителем или пассажиром?
Я, конечно, люблю быть водителем, потому что много смотрел сериал «Дальнобойщики». Шутка. Я обожаю останавливаться по пути, а когда едешь с кем-то, не всегда можешь сказать: «Останови вон там, где красиво». Часто для меня и людей красота представляется по-разному. Я как-то ехал в командировку на автомобиле и вместо четырех часов вышло пять с половиной, потому что я останавливался везде.
место
Переделкино
Всего 20 километров от Москвы — и вы в Переделкине. Легендарный городок писателей появился неподалеку от столицы в 30-х годах. Здесь жили и работали Борис Пастернак и Корней Чуковский, Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина, Василий Аксенов и Арсений Тарковский. Одной из достопримечательностей Переделкина был Дом творчества писателей. Сегодня его отреставрировали и открыли для посещений. Загляните в местную библиотеку, сядьте в глубокое кожаное кресло и полистайте одну из книг, а потом выпейте кофе в кафе.
Сколько часов в день вы в среднем используете смартфон?
Смартфон — мой основной гаджет, в большинстве случаев именно с его помощью я развлекаюсь, общаюсь, совершенствуюсь и зарабатываю на жизнь, так что в день набегают приличные 12–13 часов экранного времени.
Какие приложения вы чаще всего используете?
Социальные сети и, конечно, приложения для обработки фото и видео. А еще онлайн-кинотеатры, в которых смотрю кино и сериалы.
Сколько экранов занято иконками на вашем смартфоне?
У меня пять экранов. Один из них — для игр. Правда, в 2021-м я играл на телефоне максимум час в самолете.
Какое у вас любимое место дома, где вы зависаете со смартфоном?
Конечно же в спальне, на умной кровати с трансформируемым основанием и шикарным матрасом.
Сколько фотографий вы сделали на телефон за год?
Я регулярно чищу фотопленку от похожих и неудачных кадров, но все равно сейчас насчитал свыше 2,5 тысячи фото и видео за 2021 год. Без сортировки, уверен, было бы раза в три больше.
Вы путешествовали в 2021 году на автомобиле? Куда?
В начале года я летал в Иркутск, чтобы посмотреть на Байкал, и там, конечно, без автомобиля никак. За три дня мы проехали более тысячи километров по дорогам, бездорожью и даже льду. И это, пожалуй, самое яркое воспоминание 2021 года. Именно из этой поездки у меня больше всего фотографий и видео. На своих двоих и общественном транспорте и 10 % этих эмоций не получилось бы.
Какая у вас была самая дальняя поездка на автомобиле?
Как раз во время поездки на Байкал за день проехали из Иркутска до поселка Хужир на острове Ольхон и обратно — это около 300 километров в одну сторону.
В ДЕНЬ У МЕНЯ НАБЕГАЕТ
12–13 часов ЭКРАННОГО
ВРЕМЕНИ
Какое место в радиусе 100 километров от дома вы открыли для себя в 2021 году?
Неожиданное открытие 2021 года: навигатор как-то повел домой по новому маршруту через КАД, а там какой-то умелец прямо у себя на участке построил большую модель самолета и за копеечку пускает посмотреть его интерьер и другие постройки. Выглядит необычно и интересно, теперь стараюсь ездить этим маршрутом и показывать знакомым это место.
По вашим собственным ощущениям, сколько километров контента вы наскроллили за год?
Я технарь, поэтому пошел, померил экран смартфона, провел ресерч, сколько свайпов в минуту я делаю в разных приложениях, потратил на это чуть ли не полчаса и пришел к выводу, что за год насвайпил около 200 километров. Это почти как до моей дачи!
Назовите три ваших любимых технологичных устройства.
Во-первых, я кайфую от своего домашнего кинотеатра с хорошим телевизором и прокачанной акустикой: картинка лучше большинства кинотеатров, а домашняя атмосфера сближает. Во-вторых, я недавно открыл для себя целую вселенную умных гаджетов для дома: роботы-пылесосы, прокачанные посудомойки, стиральные машины, сушильные шкафы, климатические устройства, smart home и прочие устройства, которые упрощают жизнь. И конечно, смартфон — это мой основной гаджет.
Что для вас важно в современном автомобиле и какие его технологические возможности вы цените больше всего?
Я не куплю автомобиль, если мне не будет нравиться его интерьер. Хочется большой экран, красивые и простые мультимедиа с CarPlay, USB-C и беспроводной зарядкой, RGB-подсветку салона и цифровую приборную панель с разными темами вместо привычных индикаторов-стрелочек.
В просторном салоне HAVAL Jolion, доступном в трех цветах и выполненном из экокожи, с удобством разместятся до пяти человек. Автомобиль оснащен автоматическими доводчиками окон на всех четырех дверях, а зеркало заднего вида автоматически затемняется, чтобы защитить водителя от слепящего света фар. Еще одна полезная функция — датчик света и дождя, который реагирует на смену времени суток и погоды, включает головные огни и активирует стеклоочистители. А пакет теплых опций с подогревом сидений и руля сделает комфортным любое зимнее путешествие.
Вы больше любите быть водителем или пассажиром?
Водителем! Мне кажется, если у меня будут дети, то они уже не станут учиться водить автомобиль. Беспилотные автомобили заменят обычные. Поэтому лучше накататься сейчас, чтобы в будущем не жалеть, что не сделал этого.
место
Великий Новгород
190 километров от Санкт-Петербурга на автомобиле — и вы в Великом Новгороде. Это один из самых древних городов России. Здесь сохранился каменный кремль и белоснежные церкви. Обойдите кремль целиком и рассмотрите его башни разной формы. А еще пересчитайте их. Сегодня их девять, но когда-то было 12. Также можно подняться на боевой ход кремлевской стены — с нее в древности новгородцы защищали город. Если будет холодно, сходите в Музей изобразительных искусств на Софийской площади. Здесь хранятся картины Куинджи, Шишкина, Петрова-Водкина и Венецианова.
Сколько часов в день вы в среднем используете смартфон?
В среднем два с половиной часа в день. И это только смартфон, без планшета и ноутбука — так еще часов десять набежит.
Какие приложения вы чаще всего используете?
На первом месте мессенджеры, потом социальные сети, но я стараюсь нормировать! Еще популярные музыкальные сервисы, которые радовали своей подборкой музыки за год — она всегда на фоне. И конечно, онлайн-кинотеатры и ютьюб.
Сколько экранов занято иконками на вашем смартфоне?
Семь экранов. Периодически навожу порядок, люблю, когда все на своих местах. Но образцовыми в итоге можно назвать только первые четыре экрана.
Какое у вас любимое место дома, где вы зависаете со смартфоном?
На диване в гостиной, хотя чаще я там полулежу-полусижу с планшетом. И никогда не беру смартфон в кровать ни утром, не вечером перед сном.
Сколько фотографий вы сделали на телефон за год?
За пару дней до наступления нового года было 13 381, и это только на айфон. Иногда меня пугают эти числа, но от года к году они только растут.
Вы путешествовали в 2021 году на автомобиле? Куда?
Гораздо меньше, чем два года назад, но в 2021-м проехал по Словении. Был в горах, на озере, на море. А в декабре прокатился на автомобиле по Грузии.
Какая у вас была самая дальняя поездка на автомобиле?
Примерно 300 километров — путь туда-обратно от Тбилиси до Цинандали. Не все было дорогой в обычном понимании, иногда просто направление — это было офф-роуд-приключение!
В СРЕДНЕМ Я ПОЛЬЗУЮСЬ СМАРТФОНОМ
2,5 ЧАСА В ДЕНЬ
Какое место в радиусе 100 километров от дома вы открыли для себя в 2021 году?
Я сейчас живу в Любляне, поэтому открыл много нового. Из самого яркого — Винтгарское ущелье и водопад Савица. Там очень красиво.
По вашим собственным ощущениям, сколько километров контента вы наскроллили за год?
Думаю, сотня километров точно набралась.
Назовите три ваших любимых технологичных устройства.
Новый ноутбук, который я ждал, чтоб заняться 3D. Колонка с умными фишками для работы с музыкой. И дрон FPV, который позволяет испытать реалистичное чувство полета.
Что для вас важно в современном автомобиле и какие его технологические возможности вы цените больше всего?
В первую очередь — умный круиз-контроль. Еще важна мультимедийная система и звук, стильный дизайн интерьера и экстерьера.
HAVAL Jolion оснащен мультимедийной системой с 12-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения. Благодаря проекционному дисплею скорость и навигационные подсказки можно вывести на лобовое стекло, а за остальной информацией следить на цифровой приборной панели, дизайн которой настраивается под вкус владельца. Круиз-контроль поддержит выбранную скорость во время путешествия. А проблема запутавшихся проводов уйдет в прошлое с беспроводной зарядкой с функцией напоминания о забытом в салоне телефоне.
Вы больше любите быть водителем или пассажиром?
Водителем — очень люблю дорогу и сам процесс вождения — это как медитация.
место
Водопады Савица
90 километров от Любляны на автомобиле — и вы у одного из самых красивых водопадов Словении Савица. Его высота — 78 метров, а поток воды расщепляется на два луча, которые зрительно образуют букву А. Путь к водопаду можно начать от хитины Савица и совершить 30-минутную прогулку по заросшему лесом склону. Или еще один вариант маршрута — по тропе от старого здания закрытой сегодня гостиницы «Златорог». Главное, не забудьте, где припарковали автомобиль, чтобы вернуться к нему.
XXI век в целом и 2022 год в частности немыслимы без технологий. Они повсюду, в том числе и в наших автомобилях. Пока мы создаем и скроллим километры контента, они помогают нам преодолевать километры пути — безопасно и с комфортом.
Haval Jolion — городской кроссовер, технологии которого встретят вас еще до того, как вы попадете внутрь автомобиля. Благодаря системе бесключевого доступа его двери разблокируются при приближении водителя. Оказались внутри? Тогда заводите автомобиль и настройте двухзонный климат-контроль, выбрав оптимальную температуру для себя и пассажира.
Haval Jolion оборудован современными системами безопасности. Например, кроссовер сам проследит за полосой движения и поможет придерживаться ее центра, а если вы отклонитесь в сторону, подаст сигнал. Специальные радары отследят идущий впереди транспорт и поддержат комфортную скорость. Интеллектуальная система мониторинга перекрестков позволит заранее узнать о препятствиях на пути. А система контроля слепых зон оперативно предупредит о помехах справа и слева.
Haval Jolion позволит своему обладателю драйвить на полную. И не важно, сколько у вас впереди километров пути.Подробнее
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