Лайки, шеры, свайпы: Сколько часов в год мы проводим онлайн

Сколько часов в день вы в среднем используете смартфон?

На смартфон я трачу часов шесть в день — чаще всего на общение в соцсетях. Еще часто использую его по работе, когда занимаюсь контентом.

Какие приложения вы чаще всего используете?

Социальные сети и, конечно, приложения для обработки фото и видео. А еще онлайн-кинотеатры, в которых смотрю кино и сериалы.

Сколько экранов занято иконками на вашем смартфоне?

Посчитал. Сейчас семь экранов.

Какое у вас любимое место дома, где вы зависаете со смартфоном?

Гостиная и кухня. Вообще я люблю создавать себе маленькие традиции. Например, на завтрак пить английский чай, есть яйца вкрутую и смотреть какой-нибудь сериал. А из тех привычек, которые не нравятся, — это сразу лезть в телефон, как только проснулся.

Сколько фотографий вы сделали на телефон за год?

Тысячи четыре. А хороших из них дай бог штук пять.

Вы путешествовали в 2021 году на автомобиле? Куда?

2021 год для меня был очень спокойным, и я не так много путешествовал на автомобиле. Из того, что было, — я проехал по островам Греции. Начал с Афин, потом были Патры, переправы на паромах по Ионическому морю, острова Закинтос.

Какая у вас была самая дальняя поездка на автомобиле?

В Греции — путь по островам и обратно до Афин. Где-то тысяча километров.