вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе

Журналистика в России и так переживает глубокий кризис

0
Новости

Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе Журналистика в России и так переживает глубокий кризис

Новости

Открыт набор в школу писательского мастерства «Пишем на крыше»

Еще успеваете поучаствовать в конкурсе на бюджетные места

0
Новости

Открыт набор в школу писательского мастерства «Пишем на крыше» Еще успеваете поучаствовать в конкурсе на бюджетные места

Новости

«Особое наказание за семейную жизнь»: РПЦ — о законе о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала не принимать проект

2
Новости

«Особое наказание за семейную жизнь»: РПЦ — о законе о домашнем насилии Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала не принимать проект

Новости

Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи Криворучко за приговор Устинову

Там считают, что многие публикации об уголовном деле содержали недопустимую критику в адрес суда

1
Новости

Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи Криворучко за приговор Устинову Там считают, что многие публикации об уголовном деле содержали недопустимую критику в адрес суда

Новости

Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре

Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование

1
Новости

Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование

Новости

Компания Kinodanz подала иск против BadComedian за обзор на фильм «За гранью реальности» (обновлено)

Компания, которая назвала ролик «портящим репутацию», требует миллион рублей

1
Новости

Компания Kinodanz подала иск против BadComedian за обзор на фильм «За гранью реальности» (обновлено) Компания, которая назвала ролик «портящим репутацию», требует миллион рублей

Новости

На выставке «Пора разобраться!» в ИРРИ покажут картины Шагала, Фалька и Сарьяна

Экспозиция построена на основе архива критика Александра Каменского

0
Новости

На выставке «Пора разобраться!» в ИРРИ покажут картины Шагала, Фалька и Сарьяна Экспозиция построена на основе архива критика Александра Каменского

Новости

Глава «Аэрофлота» — об ответственности за хамство в соцсетях

Виталий Савельев прокомментировал инцидент с Митей Алешковским, которого лишили бонусной программы за твит

5
Новости

Глава «Аэрофлота» — об ответственности за хамство в соцсетях Виталий Савельев прокомментировал инцидент с Митей Алешковским, которого лишили бонусной программы за твит

Новости

«Винзавод» запускает образовательные проекты для журналистов и критиков

В центре современного искусства объявили open call на участие в лабораториях

4
Новости

«Винзавод» запускает образовательные проекты для журналистов и критиков В центре современного искусства объявили open call на участие в лабораториях

Новости

Список ругающих Россию актеров от РИА «Новости»

Их рекомендуют не допускать до съемок с государственным финансированием

1
Новости

Список ругающих Россию актеров от РИА «Новости» Их рекомендуют не допускать до съемок с государственным финансированием

Новости

Проект InLiberty проведет двухдневный тренинг по критическому мышлению

Занятия состоятся 9 и 10 декабря

0
Новости

Проект InLiberty проведет двухдневный тренинг по критическому мышлению Занятия состоятся 9 и 10 декабря

Новости

Автор памятника Калашникову ответил на критику в адрес монумента

Ранее Андрей Макаревич назвал скульптуру бездарной

6
Новости

Автор памятника Калашникову ответил на критику в адрес монумента Ранее Андрей Макаревич назвал скульптуру бездарной

Новости

В ноябре в Москве выйдет выпуск ресторанного гида Gault & Millau

В издание предполагается включить 250 ресторанов

0
Новости

В ноябре в Москве выйдет выпуск ресторанного гида Gault & Millau В издание предполагается включить 250 ресторанов

Реакция

В ФСБ раскритиковали идею создания пилотных зон для тестирования «закона Яровой»

В спецслужбе считают, что все необходимое для реализации антитеррористического пакета законов уже есть

0
Реакция

В ФСБ раскритиковали идею создания пилотных зон для тестирования «закона Яровой» В спецслужбе считают, что все необходимое для реализации антитеррористического пакета законов уже есть

Город

Артемий Лебедев раскритиковал Навального (обновлено)

Критика связана с запросами ФБК в ФАС о студии дизайнера

1
Город

Артемий Лебедев раскритиковал Навального (обновлено) Критика связана с запросами ФБК в ФАС о студии дизайнера

Город

РПЦ — о «Матильде» Алексея Учителя (обновлено)

С критикой картины выступил епископ Тихон Шевкунов

0
Город

РПЦ — о «Матильде» Алексея Учителя (обновлено) С критикой картины выступил епископ Тихон Шевкунов

Ситуация

Путин раскритиковал фонд Ролдугина за неэффективный расход средств

По словам главы государства, по назначению фонд использует только 15 % выделенных ему денег

0
Ситуация

Путин раскритиковал фонд Ролдугина за неэффективный расход средств По словам главы государства, по назначению фонд использует только 15 % выделенных ему денег

Город

Григорий Ревзин — о благоустройстве московских улиц

Архитектурный критик и журналист высказался о невозможности успешной реконструкции города без участия креативной элиты

2
Город

Григорий Ревзин — о благоустройстве московских улиц Архитектурный критик и журналист высказался о невозможности успешной реконструкции города без участия креативной элиты

Реакция

ВГТРК запретил последнюю серию блога Михалкова «по этическим соображениям»

Последний выпуск программы «Бесогон ТВ» не вышел в эфир

3
Реакция

ВГТРК запретил последнюю серию блога Михалкова «по этическим соображениям» Последний выпуск программы «Бесогон ТВ» не вышел в эфир

Можно ли критиковать свою страну, если ты из неё уехал?
Этика
Можно ли критиковать свою страну, если ты из неё уехал?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
37
Можно ли критиковать свою страну, если ты из неё уехал?
Этика

Можно ли критиковать свою страну, если ты из неё уехал? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане