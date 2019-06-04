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В Минкультуры заявили, что непричастны к иску от Kinodanz к BadComedian и не станут вмешиваться в спор, пока компания не обратится в ведомство за поддержкой самостоятельно.

По словам директора департамента кинематографии министерства Ольги Любимовой, ведомству бы не хотелось, чтобы его использовали как страшилку. «Запугивать нами мы никому не позволим», — подчеркнула чиновник. Также она добавила, что угрозы добиться своего через Минкультуры в 90 % случаев голословны.