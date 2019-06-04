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Новости4 июня 2019

Компания Kinodanz подала иск против BadComedian за обзор на фильм «За гранью реальности» (обновлено) Компания, которая назвала ролик «портящим репутацию», требует миллион рублей

РедакторАлена Дергачева

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В Минкультуры заявили, что непричастны к иску от Kinodanz к BadComedian и не станут вмешиваться в спор, пока компания не обратится в ведомство за поддержкой самостоятельно.

По словам директора департамента кинематографии министерства Ольги Любимовой, ведомству бы не хотелось, чтобы его использовали как страшилку. «Запугивать нами мы никому не позволим», — подчеркнула чиновник. Также она добавила, что угрозы добиться своего через Минкультуры в 90 % случаев голословны.

4 июня, 20:00

Кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал, что компания Kinodanz подала против него иск на миллион рублей за обзор на картину «За гранью реальности» режиссера Александра Богуславского.

В компании заявили, что кинокритик нарушил допустимый объем цитирования видеоряда «исходного произведения». Баженов отметил, что в российских законах не установлены никакие нормы по цитированию. Он пояснил, что Kinodanz подала суд в январе 2018 года, однако сам процесс открыт в начале этого года.

Представители компании назвали ролик кинокритика «портящим репутацию», а также пригрозили ему «очень влиятельными людьми» из министерства культуры. Kinodanz, помимо «За гранью реальности», также известна фильмом «Танцы насмерть» — оба финансировались ведомством и получили низкие рейтинги.

Источник: BadComedian

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