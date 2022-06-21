Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»
Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны
Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках
Собчак переживает из-за расторгнутого контракта с Audi
Кто из звезд больше всех зарабатывает на своем инстаграме
Первое место с большим отрывом заняла Ксения Собчак и ее 1,6 миллиона долларов
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем? «Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»
Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»
Цель проекта — поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию
Ксения Собчак покинула пост главного редактора L'Officiel
Нового руководителя издания объявят в 2019 году
Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris Гид по лучшим мероприятиям этих выходных
Ксения Собчак — о выдвижении в мэры Москвы бывшего соратника Антона Красовского
Ранее Красовский был доверенным лицом политика
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за ссылку в блоге Собчак
Ссылка вела на видео, в котором журналистку с матом встретили жители Грозного
Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных
Президент пообещал рассмотреть переданный ему список
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
«Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»
За кого проголосовали россияне, живущие за границей В каком городе Ксения Собчак набрала 27 % и где у Путина больше 90 %
В Москве открыли мемориальную табличку Борису Немцову
Она появилась на доме на Малой Ордынке, где жил политик
Семья Немцова проигнорирует акцию Собчак по открытию мемориальной таблички
Илья Яшин и Жанна Немцова отказались от участия в мероприятии
«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах Как собираются голосовать самые молодые избиратели
Откровения Путина, автобусы для избирателей и ответ России на действия Лондона
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Собчак и Гудков вместе создадут «антипутинскую партию»
«Партия перемен» основана на платформе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева
Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак
Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина»
Фото расценили в ведомстве как «агитационное»
Председатель Мосгордумы извинился за нападение стажера на Собчак
В выходные он облил кандидата президенты водой в отместку «за Жириновского»
Жириновский и Собчак решили пожаловаться друг на друга в Генпрокуратуру
В ходе предвыборных дебатов Жириновский грубо обругал Собчак, которая в ответ облила лидера ЛДПР водой
Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак
Участники теледебатов прокомментировали инцидент на «России 1»
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На канале «Россия 1» дебаты покажут в 23:00
Кандидаты в президенты попросят перенести теледебаты в прайм-тайм
Также участники президентской гонки потребуют трансляцию в прямом эфире
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Депутата просят проверить на соответствие этическим нормам
Сколько россиян забыли об участии Путина в выборах
Большинство россиян не помнят и половины кандидатов в президенты
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Пользователи могут создать свой ролик дебатов кандидатов в президенты
Собчак попросила Верховный суд отменить регистрацию Путина на выборах
Причиной подачи заявления стала «негласная договоренность» между Путиным и Медведевым
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При этом агитации в фильме комиссия не обнаружила
Кандидаты в президенты пожаловались на незаконную агитацию за Путина
Ксения Собчак уже подала жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК
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Заявители акции назвали решение мэрии политически мотивированным
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Сергей Полонский: «Если Собянин сильный человек — он попросит у меня прощения» Создатель башни «Федерация» и будущий кандидат в президенты — о реновации, Навальном, наркотиках и женщинах
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Генпрокуратура проверяет высказывания Ксении Собчак о статусе Крыма
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Собчак призвала демократов объединиться на выборах 2018 года
Телеведущая не уточнила, придется ли снять чьи-либо кандидатуры в пользу одного кандидата
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Она попросила американские власти разделять Путина и российский народ
В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «#Собчакпротиввсех»
Как сообщила пресс-секретарь Ксении Собчак, заявка не подавалась членами предвыборного штаба телеведущей
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Екатерина Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента
Телеведущая назвала себя единственным участником, чья кандидатура не будет согласована с Кремлем
Алексей Навальный — о нежелании комментировать планы Собчак
Политик заявил, что не хочет доставлять удовольствие Кремлю
«Наше „за“»: Чем Собчак собирается привлекать избирателей Телеведущая рассказала, кто и как поможет ей заменить графу «Против всех»
Алексей Навальный — о выдвижении Ксении Собчак в президенты
Оппозиционер впервые прокомментировал планы телеведущей участвовать в выборах
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Сколько россиян негативно относятся к Ксении Собчак
21 % опрошенных заявил, что положительно относится к ее деятельности