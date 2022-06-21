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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Анатолию Чубайсу подтвердили синдром Гийена–Барре

обновлено

Анатолию Чубайсу подтвердили синдром Гийена–Барре

Видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой запретили в России
Кринж дня
21 июня 2022

Видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой запретили в России

Ксению Собчак проверят на иностранное финансирование
15 мая 2022

Ксению Собчак проверят на иностранное финансирование

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»

Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»

Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках

Собчак переживает из-за расторгнутого контракта с Audi

Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках

Команда Гудкова покидает «Гражданскую инициативу»

Не сошлись с Собчак во взглядах

Команда Гудкова покидает «Гражданскую инициативу»

Кто из звезд больше всех зарабатывает на своем инстаграме

Первое место с большим отрывом заняла Ксения Собчак и ее 1,6 миллиона долларов

Кто из звезд больше всех зарабатывает на своем инстаграме

78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем? «Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?

78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?
«Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»

Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»

Цель проекта — поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию

Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»

Ксения Собчак покинула пост главного редактора L'Officiel

Нового руководителя издания объявят в 2019 году

Ксения Собчак покинула пост главного редактора L'Officiel

Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris
Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris Гид по лучшим мероприятиям этих выходных
Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris

Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris
Гид по лучшим мероприятиям этих выходных

Ксения Собчак — о выдвижении в мэры Москвы бывшего соратника Антона Красовского

Ранее Красовский был доверенным лицом политика

Ксения Собчак — о выдвижении в мэры Москвы бывшего соратника Антона Красовского

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за ссылку в блоге Собчак

Ссылка вела на видео, в котором журналистку с матом встретили жители Грозного

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за ссылку в блоге Собчак

Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске
Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске Мусорный бунт продолжается
Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске

Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске
Мусорный бунт продолжается

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных

Президент пообещал рассмотреть переданный ему список

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных

Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова «Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова

Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
«Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»

За кого проголосовали россияне, живущие за границей
За кого проголосовали россияне, живущие за границей В каком городе Ксения Собчак набрала 27 % и где у Путина больше 90 %
За кого проголосовали россияне, живущие за границей

За кого проголосовали россияне, живущие за границей
В каком городе Ксения Собчак набрала 27 % и где у Путина больше 90 %

В Москве открыли мемориальную табличку Борису Немцову

Она появилась на доме на Малой Ордынке, где жил политик

В Москве открыли мемориальную табличку Борису Немцову

Семья Немцова проигнорирует акцию Собчак по открытию мемориальной таблички

Илья Яшин и Жанна Немцова отказались от участия в мероприятии

Семья Немцова проигнорирует акцию Собчак по открытию мемориальной таблички

«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах
«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах Как собираются голосовать самые молодые избиратели
«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах

«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах
Как собираются голосовать самые молодые избиратели

Откровения Путина, автобусы для избирателей и ответ России на действия Лондона

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Откровения Путина, автобусы для избирателей и ответ России на действия Лондона

Собчак и Гудков вместе создадут «антипутинскую партию»

«Партия перемен» основана на платформе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева

Собчак и Гудков вместе создадут «антипутинскую партию»

Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак

Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими

Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Женщины — стиральные машинки, «Во все тяжкие» по-русски и новое «Черное зеркало»
Женщины — стиральные машинки, «Во все тяжкие» по-русски и новое «Черное зеркало» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Женщины — стиральные машинки, «Во все тяжкие» по-русски и новое «Черное зеркало»

Женщины — стиральные машинки, «Во все тяжкие» по-русски и новое «Черное зеркало»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина»

Фото расценили в ведомстве как «агитационное»

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина»

Председатель Мосгордумы извинился за нападение стажера на Собчак

В выходные он облил кандидата президенты водой в отместку «за Жириновского»

Председатель Мосгордумы извинился за нападение стажера на Собчак

Жириновский и Собчак решили пожаловаться друг на друга в Генпрокуратуру

В ходе предвыборных дебатов Жириновский грубо обругал Собчак, которая в ответ облила лидера ЛДПР водой

Жириновский и Собчак решили пожаловаться друг на друга в Генпрокуратуру

Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак

Участники теледебатов прокомментировали инцидент на «России 1»

Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак

Жириновский обматерил облившую его на теледебатах Собчак

На канале «Россия 1» дебаты покажут в 23:00

Жириновский обматерил облившую его на теледебатах Собчак

Кандидаты в президенты попросят перенести теледебаты в прайм-тайм

Также участники президентской гонки потребуют трансляцию в прямом эфире

Кандидаты в президенты попросят перенести теледебаты в прайм-тайм

Харассмент добавят в закон на фоне скандала со Слуцким

Депутата просят проверить на соответствие этическим нормам

Харассмент добавят в закон на фоне скандала со Слуцким

Сколько россиян забыли об участии Путина в выборах

Большинство россиян не помнят и половины кандидатов в президенты

Сколько россиян забыли об участии Путина в выборах

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Генератор дебатов» Coub

Пользователи могут создать свой ролик дебатов кандидатов в президенты

«Генератор дебатов» Coub

Верховный суд отказался снять Путина с выборов

Ранее этого потребовала Ксения Собчак

Верховный суд отказался снять Путина с выборов

Собчак попросила Верховный суд отменить регистрацию Путина на выборах

Причиной подачи заявления стала «негласная договоренность» между Путиным и Медведевым

Собчак попросила Верховный суд отменить регистрацию Путина на выборах

ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов

При этом агитации в фильме комиссия не обнаружила

ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов

Кандидаты в президенты пожаловались на незаконную агитацию за Путина

Ксения Собчак уже подала жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК

Кандидаты в президенты пожаловались на незаконную агитацию за Путина

Собчак обратилась в прокуратуру после угроз ее избирательным штабам

Также телеведущая сообщила об атаках на своих сборщиков подписей в регионах

Собчак обратилась в прокуратуру после угроз ее избирательным штабам

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Провести прокурорскую проверку издевательств Рогозина над таксой

Премьер-министр публично топил собаку, чтобы продемонстрировать новую отечественную разработку

Провести прокурорскую проверку издевательств Рогозина над таксой

Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix

Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Власти отказались согласовать марш «В защиту Конституции» в центре Москвы

Заявители акции назвали решение мэрии политически мотивированным

Власти отказались согласовать марш «В защиту Конституции» в центре Москвы

В Москве планируют провести марш «В защиту Конституции»

Акцию устраивают представители ПАРНАСа, штаба Ксении Собчак и движения «Открытая Россия»

В Москве планируют провести марш «В защиту Конституции»

Сергей Полонский: «Если Собянин сильный человек — он попросит у меня прощения»
Сергей Полонский: «Если Собянин сильный человек — он попросит у меня прощения» Создатель башни «Федерация» и будущий кандидат в президенты — о реновации, Навальном, наркотиках и женщинах
Сергей Полонский: «Если Собянин сильный человек — он попросит у меня прощения»

Сергей Полонский: «Если Собянин сильный человек — он попросит у меня прощения»
Создатель башни «Федерация» и будущий кандидат в президенты — о реновации, Навальном, наркотиках и женщинах

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Генпрокуратура проверяет высказывания Ксении Собчак о статусе Крыма

Политик также заявила о вмешательстве властей в ее предвыборную кампанию

Генпрокуратура проверяет высказывания Ксении Собчак о статусе Крыма

Уроки рисования от Дэдпула, Telegram-канал Навального и одиночество Маска
Уроки рисования от Дэдпула, Telegram-канал Навального и одиночество Маска Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Уроки рисования от Дэдпула, Telegram-канал Навального и одиночество Маска

Уроки рисования от Дэдпула, Telegram-канал Навального и одиночество Маска
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Собчак призвала демократов объединиться на выборах 2018 года

Телеведущая не уточнила, придется ли снять чьи-либо кандидатуры в пользу одного кандидата

Собчак призвала демократов объединиться на выборах 2018 года

Cобчак поддержала антироссийские санкции США

Она попросила американские власти разделять Путина и российский народ

Cобчак поддержала антироссийские санкции США

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «#Собчакпротиввсех»

Как сообщила пресс-секретарь Ксении Собчак, заявка не подавалась членами предвыборного штаба телеведущей

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «#Собчакпротиввсех»

Создание Putin Team, новый альбом Maroon 5 и трейлер сериала о параллельных мирах
Создание Putin Team, новый альбом Maroon 5 и трейлер сериала о параллельных мирах Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Создание Putin Team, новый альбом Maroon 5 и трейлер сериала о параллельных мирах

Создание Putin Team, новый альбом Maroon 5 и трейлер сериала о параллельных мирах
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Екатерина Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента

Телеведущая назвала себя единственным участником, чья кандидатура не будет согласована с Кремлем

Екатерина Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента

Алексей Навальный — о нежелании комментировать планы Собчак

Политик заявил, что не хочет доставлять удовольствие Кремлю

Алексей Навальный — о нежелании комментировать планы Собчак

«Наше „за“»: Чем Собчак собирается привлекать избирателей
«Наше „за“»: Чем Собчак собирается привлекать избирателей Телеведущая рассказала, кто и как поможет ей заменить графу «Против всех»
«Наше „за“»: Чем Собчак собирается привлекать избирателей

«Наше „за“»: Чем Собчак собирается привлекать избирателей
Телеведущая рассказала, кто и как поможет ей заменить графу «Против всех»

Алексей Навальный — о выдвижении Ксении Собчак в президенты

Оппозиционер впервые прокомментировал планы телеведущей участвовать в выборах

Алексей Навальный — о выдвижении Ксении Собчак в президенты

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Сколько россиян негативно относятся к Ксении Собчак

21 % опрошенных заявил, что положительно относится к ее деятельности

Сколько россиян негативно относятся к Ксении Собчак

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ