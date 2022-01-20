Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
Запретить Juul и его аналоги в России
А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет
Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года
А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках
Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни
Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет
В аэропортах снова появятся курилки. Правительство было против, но Госдума приняла закон
Законопроект начали рассматривать еще в 2017 году
МЧС заявило о запрете курения на балконах. А на следующий день передумало
Ведомство никак не может определиться с собственными правилами
Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином
Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту
Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь
Минздрав выпустил рекомендации для работодателей
Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах
Запрет на курение в аэропортах существует с 2013 года
Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет
В докладе «Трезвой России» рассматривали данные за 2018 год
Приравнять Iqos и Glo к обычным сигаретам
Минздрав считает заменители такими же опасными, как и обычные сигареты
Запретить курить IQOS в общественных местах
Зампред по охране здоровья считает, что IQOS нельзя позиционировать как менее вредный вид курения
Мосгордума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
За вовлечение детей в курение начнут штрафовать
Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года
К 2025 году в России должно остаться не более 25 % курящего населения
Возле терминалов в Шереметьеве появились курилки
Семь павильонов оснастили вытяжками и инфракрасными обогревателями
Курящие москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и узнать о вреде табака
Акции, посвященные Международному дню отказа от табака, пройдут с 12 по 15 ноября
Минздрав назвал основные опасности для здоровья россиян
Одна из самых распространенных проблем — нерациональное питание
Как пассивное курение в детстве влияет на здоровье легких в будущем
Ученые из США выяснили, что пассивное курение негативно сказывается на здоровье легких
Кто и почему курит в России
В России за 22 года возросло число курящих женщин. Мужчины, напротив, стали курить меньше
В Шереметьеве до конца сентября установят павильоны для курения
Кабинки расположат не менее чем за 15 метров от входов в аэропорт
Выплачивать премии некурящим сотрудникам
Глава Минтруда считает, что некурящие рациональнее расходуют рабочее время
На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон
На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты
Госдума хочет вернуть курилки в аэропортах
Минздрав считает, что законопроект нарушает Конституцию
В Шереметьеве вернут места для курения
Семь павильонов разместят на улице двух терминальных комплексов
Россиян планируют проверять на алкоголь и наркотики на рабочих местах
В Минздраве считают, что для борьбы с зависимостью нужна «хорошая национальная идея»
В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам
Также ограничат рекламу электронных сигарет и запретят их продажу несовершеннолетним
В России начали маркировать табак
Теперь на пачках сигарет появится электронный точечный код типа Codentify
Ввести утилизационный сбор на пепельницы
Цель инициативы — найти деньги на строительство новых мусорных полигонов
Такси в океан за 270 тысяч, запрет на выброс окурков и реновация для снижения преступности
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Курильщикам запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей
В будущем нарушения планируют фиксировать с помощью регистраторов, установленных в салоне автомобиля
Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним
Соответствующая декларация открыта для добровольного подписания
Новое расследование «Трансперенси», смена главы «Мосгортранса» и осадки в Москве
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Верховный суд разрешил требовать компенсацию от курящих на балконе соседей
Основанием для решения стала тяжба между двумя новосибирцами, которая длилась два года
Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита
Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду
В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты
По мнению автора инициативы, организация помещений для курения более эффективна для защиты некурящих пассажиров
В России изменится дизайн пачек сигарет
С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями
В поликлиниках Москвы пройдут лекции о профилактике курения
Также в честь Международного дня отказа от курения москвичи смогут пройти скрининговое обследование
В Госдуме хотят сократить рабочую неделю для некурящих до 35 часов
Ранее министерство здравоохранения представило проект новой антитабачной концепции
Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Производители также просят дополнительно обсудить проект новой антитабачной концепции
Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия И где еще запретят курить в России
Минздрав предложил новый налог на сигареты и защиту от пассивного курения
Ведомство представило проект новой антитабачной концепции
Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение
В это время оператор «Делимобиль» оштрафовал порядка 300 человек за курение в салоне
Минздрав поддержал идею запретить курение у подъездов
Соответствующий законопроект отправили на утверждение остальным ведомствам
Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Победа» экстренно посадила самолет из Москвы из-за курения на борту
Самолет приземлился в аэропорту Минеральных Вод
«Победа» потребует у трех пассажиров почти 700 тысяч рублей за курение на борту
Авиаперевозчик попросит суд возместить вынужденные расходы компании
Запретить кальяны и вейпы в общепите
Среди других предложений Минздрава — продавать алкоголь с 21 года