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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Исследование
20 января 2022

У курящих риск тяжелого течения коронавируса выше в полтора-два раза

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

Минздрав решил отговорить аэропорты от красивых и удобных курилок

Все для людей

Минздрав решил отговорить аэропорты от красивых и удобных курилок

Запретить Juul и его аналоги в России

А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет

Запретить Juul и его аналоги в России

Россияне стали больше курить во время режима самоизоляции

Но более дешевые сигареты

Россияне стали больше курить во время режима самоизоляции

Самые аморальные поступки, по версии россиян

От измены до проезда зайцем

Самые аморальные поступки, по версии россиян

Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года

А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках

Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года

Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни

Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет

Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни

В аэропортах снова появятся курилки. Правительство было против, но Госдума приняла закон

Законопроект начали рассматривать еще в 2017 году

В аэропортах снова появятся курилки. Правительство было против, но Госдума приняла закон

Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
ПРОМО
Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы И как отказ от лишнего может защитить планету
Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
ПРОМО

Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
И как отказ от лишнего может защитить планету

МЧС заявило о запрете курения на балконах. А на следующий день передумало

Ведомство никак не может определиться с собственными правилами

МЧС заявило о запрете курения на балконах. А на следующий день передумало

Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином

Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту

Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином

Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь

Минздрав выпустил рекомендации для работодателей

Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь

Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах

Запрет на курение в аэропортах существует с 2013 года

Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах

Сколько россиян не пьют алкоголь

Их доля сократилась за год на 7 процентных пунктов

Сколько россиян не пьют алкоголь

Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет

В докладе «Трезвой России» рассматривали данные за 2018 год

Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет

Сколько курящих среди жителей крупных городов России

Опрос проводили в шести городах

Сколько курящих среди жителей крупных городов России

Сколько россиян курят ежедневно

5,4 % курильщиков сообщили, что не могут жить без сигарет

Сколько россиян курят ежедневно

Приравнять Iqos и Glo к обычным сигаретам

Минздрав считает заменители такими же опасными, как и обычные сигареты

Приравнять Iqos и Glo к обычным сигаретам

Запретить курить IQOS в общественных местах

Зампред по охране здоровья считает, что IQOS нельзя позиционировать как менее вредный вид курения

Запретить курить IQOS в общественных местах

Мосгордума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

За вовлечение детей в курение начнут штрафовать

Мосгордума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

Запретить водителям курить за рулем

В Госдуме предположили, что это отвлекает водителей

Запретить водителям курить за рулем

Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года

К 2025 году в России должно остаться не более 25 % курящего населения

Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года

Возле терминалов в Шереметьеве появились курилки

Семь павильонов оснастили вытяжками и инфракрасными обогревателями

Возле терминалов в Шереметьеве появились курилки

Самые курящие города России

Москва заняла второе место

Самые курящие города России

Курящие москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и узнать о вреде табака

Акции, посвященные Международному дню отказа от табака, пройдут с 12 по 15 ноября

Курящие москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и узнать о вреде табака

Минздрав назвал основные опасности для здоровья россиян

Одна из самых распространенных проблем — нерациональное питание

Минздрав назвал основные опасности для здоровья россиян

Как пассивное курение в детстве влияет на здоровье легких в будущем

Ученые из США выяснили, что пассивное курение негативно сказывается на здоровье легких

Как пассивное курение в детстве влияет на здоровье легких в будущем

Кто и почему курит в России

В России за 22 года возросло число курящих женщин. Мужчины, напротив, стали курить меньше

Кто и почему курит в России

В Шереметьеве до конца сентября установят павильоны для курения

Кабинки расположат не менее чем за 15 метров от входов в аэропорт

В Шереметьеве до конца сентября установят павильоны для курения

Выплачивать премии некурящим сотрудникам

Глава Минтруда считает, что некурящие рациональнее расходуют рабочее время

Выплачивать премии некурящим сотрудникам

На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон

На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты

На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон

Сколько россиян пытались бросить курить

Курильщики предпринимают в среднем по три попытки

Сколько россиян пытались бросить курить

Госдума хочет вернуть курилки в аэропортах

Минздрав считает, что законопроект нарушает Конституцию

Госдума хочет вернуть курилки в аэропортах

Как курение влияет на слух

Сейчас в мире насчитывается около 1,1 миллиарда курильщиков

Как курение влияет на слух

В Шереметьеве вернут места для курения

Семь павильонов разместят на улице двух терминальных комплексов

В Шереметьеве вернут места для курения

Россиян планируют проверять на алкоголь и наркотики на рабочих местах

В Минздраве считают, что для борьбы с зависимостью нужна «хорошая национальная идея»

Россиян планируют проверять на алкоголь и наркотики на рабочих местах

В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

Также ограничат рекламу электронных сигарет и запретят их продажу несовершеннолетним

В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

В России начали маркировать табак

Теперь на пачках сигарет появится электронный точечный код типа Codentify

В России начали маркировать табак

Ввести утилизационный сбор на пепельницы

Цель инициативы — найти деньги на строительство новых мусорных полигонов

Ввести утилизационный сбор на пепельницы

Такси в океан за 270 тысяч, запрет на выброс окурков и реновация для снижения преступности

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Такси в океан за 270 тысяч, запрет на выброс окурков и реновация для снижения преступности

Курильщикам запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей

В будущем нарушения планируют фиксировать с помощью регистраторов, установленных в салоне автомобиля

Курильщикам запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей

Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним

Соответствующая декларация открыта для добровольного подписания

Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним

Новое расследование «Трансперенси», смена главы «Мосгортранса» и осадки в Москве

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новое расследование «Трансперенси», смена главы «Мосгортранса» и осадки в Москве

Верховный суд разрешил требовать компенсацию от курящих на балконе соседей

Основанием для решения стала тяжба между двумя новосибирцами, которая длилась два года

Верховный суд разрешил требовать компенсацию от курящих на балконе соседей

Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита

Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду

Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита

В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты

По мнению автора инициативы, организация помещений для курения более эффективна для защиты некурящих пассажиров

В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты

В России изменится дизайн пачек сигарет

С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями

В России изменится дизайн пачек сигарет

В поликлиниках Москвы пройдут лекции о профилактике курения

Также в честь Международного дня отказа от курения москвичи смогут пройти скрининговое обследование

В поликлиниках Москвы пройдут лекции о профилактике курения

В Госдуме хотят сократить рабочую неделю для некурящих до 35 часов

Ранее министерство здравоохранения представило проект новой антитабачной концепции

В Госдуме хотят сократить рабочую неделю для некурящих до 35 часов

Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Производители также просят дополнительно обсудить проект новой антитабачной концепции

Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия
Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия И где еще запретят курить в России
Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия

Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия
И где еще запретят курить в России

Минздрав предложил новый налог на сигареты и защиту от пассивного курения

Ведомство представило проект новой антитабачной концепции

Минздрав предложил новый налог на сигареты и защиту от пассивного курения

Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение

В это время оператор «Делимобиль» оштрафовал порядка 300 человек за курение в салоне

Оператор каршеринга BelkaCar будет исключать водителей за курение

Минздрав поддержал идею запретить курение у подъездов

Соответствующий законопроект отправили на утверждение остальным ведомствам

Минздрав поддержал идею запретить курение у подъездов

Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры»
Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры»

Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Победа» экстренно посадила самолет из Москвы из-за курения на борту

Самолет приземлился в аэропорту Минеральных Вод

«Победа» экстренно посадила самолет из Москвы из-за курения на борту

«Победа» потребует у трех пассажиров почти 700 тысяч рублей за курение на борту

Авиаперевозчик попросит суд возместить вынужденные расходы компании

«Победа» потребует у трех пассажиров почти 700 тысяч рублей за курение на борту

Запретить кальяны и вейпы в общепите

Среди других предложений Минздрава — продавать алкоголь с 21 года

Запретить кальяны и вейпы в общепите

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