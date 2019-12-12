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Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака

Минздрав решил отговорить аэропорты от красивых и удобных курилок

Все для людей

Минздрав решил отговорить аэропорты от красивых и удобных курилок
Все для людей

Запретить Juul и его аналоги в России

А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет

Запретить Juul и его аналоги в России
А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет

Россияне стали больше курить во время режима самоизоляции

Но более дешевые сигареты

Россияне стали больше курить во время режима самоизоляции
Но более дешевые сигареты

Самые аморальные поступки, по версии россиян

От измены до проезда зайцем

Самые аморальные поступки, по версии россиян
От измены до проезда зайцем

Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года

А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках

Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года
А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках

Курительные комнаты в аэропорту Пулково начнут работу летом

Ранее Госдума приняла закон, возвращающий кабины для курения в российские аэропорты

Курительные комнаты в аэропорту Пулково начнут работу летом
Ранее Госдума приняла закон, возвращающий кабины для курения в российские аэропорты

Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни

Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет

Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни
Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет

В аэропортах снова появятся курилки. Правительство было против, но Госдума приняла закон

Законопроект начали рассматривать еще в 2017 году

В аэропортах снова появятся курилки. Правительство было против, но Госдума приняла закон
Законопроект начали рассматривать еще в 2017 году

Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
ПРОМО
Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы И как отказ от лишнего может защитить планету
Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
ПРОМО

Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
И как отказ от лишнего может защитить планету

МЧС заявило о запрете курения на балконах. А на следующий день передумало

Ведомство никак не может определиться с собственными правилами

МЧС заявило о запрете курения на балконах. А на следующий день передумало
Ведомство никак не может определиться с собственными правилами

Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином

Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту

Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином
Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту

Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь

Минздрав выпустил рекомендации для работодателей

Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь
Минздрав выпустил рекомендации для работодателей

У детской площадки создали «зону отдыха» с «местом для курения». Ее уже снесли

По словам местных жителей, пространство обустроили местные алкоголики

У детской площадки создали «зону отдыха» с «местом для курения». Ее уже снесли
По словам местных жителей, пространство обустроили местные алкоголики

Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах

Запрет на курение в аэропортах существует с 2013 года

Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах
Запрет на курение в аэропортах существует с 2013 года

Сколько россиян не пьют алкоголь

Их доля сократилась за год на 7 процентных пунктов

Сколько россиян не пьют алкоголь
Их доля сократилась за год на 7 процентных пунктов

Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет

В докладе «Трезвой России» рассматривали данные за 2018 год

Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет
В докладе «Трезвой России» рассматривали данные за 2018 год

Сколько курящих среди жителей крупных городов России

Опрос проводили в шести городах

Сколько курящих среди жителей крупных городов России
Опрос проводили в шести городах

Сколько россиян курят ежедневно

5,4 % курильщиков сообщили, что не могут жить без сигарет

Сколько россиян курят ежедневно
5,4 % курильщиков сообщили, что не могут жить без сигарет

Приравнять Iqos и Glo к обычным сигаретам

Минздрав считает заменители такими же опасными, как и обычные сигареты

Приравнять Iqos и Glo к обычным сигаретам
Минздрав считает заменители такими же опасными, как и обычные сигареты

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