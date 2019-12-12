Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
Минздрав решил отговорить аэропорты от красивых и удобных курилок Все для людей
Запретить Juul и его аналоги в России
А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет
Запретить Juul и его аналоги в России А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет
Россияне стали больше курить во время режима самоизоляции Но более дешевые сигареты
Самые аморальные поступки, по версии россиян От измены до проезда зайцем
Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года
А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках
Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках
Курительные комнаты в аэропорту Пулково начнут работу летом
Ранее Госдума приняла закон, возвращающий кабины для курения в российские аэропорты
Курительные комнаты в аэропорту Пулково начнут работу летом Ранее Госдума приняла закон, возвращающий кабины для курения в российские аэропорты
Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни
Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет
Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет
В аэропортах снова появятся курилки. Правительство было против, но Госдума приняла закон
Законопроект начали рассматривать еще в 2017 году
В аэропортах снова появятся курилки. Правительство было против, но Госдума приняла закон Законопроект начали рассматривать еще в 2017 году
МЧС заявило о запрете курения на балконах. А на следующий день передумало
Ведомство никак не может определиться с собственными правилами
МЧС заявило о запрете курения на балконах. А на следующий день передумало Ведомство никак не может определиться с собственными правилами
Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином
Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту
Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту
Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь
Минздрав выпустил рекомендации для работодателей
Штрафовать курящих сотрудников и ввести тесты на алкоголь Минздрав выпустил рекомендации для работодателей
У детской площадки создали «зону отдыха» с «местом для курения». Ее уже снесли
По словам местных жителей, пространство обустроили местные алкоголики
У детской площадки создали «зону отдыха» с «местом для курения». Ее уже снесли По словам местных жителей, пространство обустроили местные алкоголики
Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах
Запрет на курение в аэропортах существует с 2013 года
Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах Запрет на курение в аэропортах существует с 2013 года
Сколько россиян не пьют алкоголь Их доля сократилась за год на 7 процентных пунктов
Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет
В докладе «Трезвой России» рассматривали данные за 2018 год