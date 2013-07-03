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Новости

Dostavista.Market начал доставлять товары из разных магазинов единым заказом

Услуга обойдется в 199 рублей

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Новости

Dostavista.Market начал доставлять товары из разных магазинов единым заказом Услуга обойдется в 199 рублей

Новости

«Яндекс.Еда» сделала доставку в Москве полностью платной

С 1 февраля клиентам придется оплачивать доставку любого заказа вне зависимости от его суммы

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Новости

«Яндекс.Еда» сделала доставку в Москве полностью платной С 1 февраля клиентам придется оплачивать доставку любого заказа вне зависимости от его суммы

Новости

В Москве тестируют автономных дронов-курьеров

Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах

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Новости

В Москве тестируют автономных дронов-курьеров Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах

Новости

Криптошекель, филантроп года и денежные переводы по фотографии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Криптошекель, филантроп года и денежные переводы по фотографии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Gett запустил службу доставки пешими курьерами

Пока новинка доступна только в пределах ТТК, но к концу года компания намерена расширить зону покрытия

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Новости

Gett запустил службу доставки пешими курьерами Пока новинка доступна только в пределах ТТК, но к концу года компания намерена расширить зону покрытия

Новости

У «Яндекса» появилась своя платформа для бизнеса

Об этом сообщает интернет-издание Inc.Russia

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Новости

У «Яндекса» появилась своя платформа для бизнеса Об этом сообщает интернет-издание Inc.Russia

Новости

Delivery Club и Foodfox увеличат штат курьеров в спальных районах Москвы

Так, до конца 2017 года Delivery Club намерен дополнительно нанять 700–800 сотрудников

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Новости

Delivery Club и Foodfox увеличат штат курьеров в спальных районах Москвы Так, до конца 2017 года Delivery Club намерен дополнительно нанять 700–800 сотрудников

Новости

«Яндекс» сделает карты и навигатор платными для бизнес-пользователей

Теперь таксопаркам и курьерским службам придется оплачивать лицензию на пользование сервисами компании

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Новости

«Яндекс» сделает карты и навигатор платными для бизнес-пользователей Теперь таксопаркам и курьерским службам придется оплачивать лицензию на пользование сервисами компании

Как покупатели обманывают интернет-магазины
Как это работает
Как покупатели обманывают интернет-магазиныДиректор курьерской службы рассказал The Village о том, с какими недобросовестными покупателями он столкнулся и как обезопасить себя от них
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Как покупатели обманывают интернет-магазины
Как это работает

Как покупатели обманывают интернет-магазины Директор курьерской службы рассказал The Village о том, с какими недобросовестными покупателями он столкнулся и как обезопасить себя от них

Новости

Курьеров хотят штрафовать за доставку алкоголя

Сумма наказания составит 5 000 рублей

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Новости

Курьеров хотят штрафовать за доставку алкоголя Сумма наказания составит 5 000 рублей

Начни бизнес: Курьерская служба
Облако знаний
Начни бизнес: Курьерская служба H&F продолжает выяснять, как открыть собственное небольшое дело. На этой неделе — курьерская служба.
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Начни бизнес: Курьерская служба
Облако знаний

Начни бизнес: Курьерская служба H&F продолжает выяснять, как открыть собственное небольшое дело. На этой неделе — курьерская служба.

Bringo: Служба доставки на краудсорсе
Сделал сам
Bringo: Служба доставки на краудсорсеМарк Капчиц 30 лет провёл за границей, где работал в крупных рекламных агентствах. Когда вернулся в Россию, столкнулся с проблемой быстрой доставки и решил создать свой сервис.
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Bringo: Служба доставки на краудсорсе
Сделал сам

Bringo: Служба доставки на краудсорсе Марк Капчиц 30 лет провёл за границей, где работал в крупных рекламных агентствах. Когда вернулся в Россию, столкнулся с проблемой быстрой доставки и решил создать свой сервис.

Новости

Uber запускает велосипедную службу курьеров

Пока что её будут тестировать только в Нью-Йорке

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Новости

Uber запускает велосипедную службу курьеров Пока что её будут тестировать только в Нью-Йорке

Новости

Китайская компания тестирует дронов-курьеров, доставляющих посылки на автопилоте

Предполагается, что эти устройства окажутся особо полезными при доставке срочных грузов в труднодоступные районы страны

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Новости

Китайская компания тестирует дронов-курьеров, доставляющих посылки на автопилоте Предполагается, что эти устройства окажутся особо полезными при доставке срочных грузов в труднодоступные районы страны

Точка невозврата: Куда исчезают курьеры с посылками
Менеджмент
Точка невозврата: Куда исчезают курьеры с посылкамиОсновательница сервиса ежемесячной доставки еды Foodybox Татьяна Романова отчаялась наладить доставку. Курьеры один за другим стали исчезать вместе с посылками. Она поделилась своей болью с H&F.
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Точка невозврата: Куда исчезают курьеры с посылками
Менеджмент

Точка невозврата: Куда исчезают курьеры с посылками Основательница сервиса ежемесячной доставки еды Foodybox Татьяна Романова отчаялась наладить доставку. Курьеры один за другим стали исчезать вместе с посылками. Она поделилась своей болью с H&F.

Лично в руки: 5 самых важных критериев выбора курьерской службы
Облако знаний
Лично в руки: 5 самых важных критериев выбора курьерской службыИнтернет-магазину необходимо скрупулёзно подойти к выбору курьерской службы. H&F составил список самых важных логистических услуг, без которых у вас нет будущего в онлайн-ритейле.
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Лично в руки: 5 самых важных критериев выбора курьерской службы
Облако знаний

Лично в руки: 5 самых важных критериев выбора курьерской службы Интернет-магазину необходимо скрупулёзно подойти к выбору курьерской службы. H&F составил список самых важных логистических услуг, без которых у вас нет будущего в онлайн-ритейле.