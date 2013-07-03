Dostavista.Market начал доставлять товары из разных магазинов единым заказом
Услуга обойдется в 199 рублей
Dostavista.Market начал доставлять товары из разных магазинов единым заказом Услуга обойдется в 199 рублей
«Яндекс.Еда» сделала доставку в Москве полностью платной
С 1 февраля клиентам придется оплачивать доставку любого заказа вне зависимости от его суммы
«Яндекс.Еда» сделала доставку в Москве полностью платной С 1 февраля клиентам придется оплачивать доставку любого заказа вне зависимости от его суммы
В Москве тестируют автономных дронов-курьеров
Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах
В Москве тестируют автономных дронов-курьеров Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах
Криптошекель, филантроп года и денежные переводы по фотографии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Криптошекель, филантроп года и денежные переводы по фотографии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Gett запустил службу доставки пешими курьерами
Пока новинка доступна только в пределах ТТК, но к концу года компания намерена расширить зону покрытия
Gett запустил службу доставки пешими курьерами Пока новинка доступна только в пределах ТТК, но к концу года компания намерена расширить зону покрытия
У «Яндекса» появилась своя платформа для бизнеса
Об этом сообщает интернет-издание Inc.Russia
У «Яндекса» появилась своя платформа для бизнеса Об этом сообщает интернет-издание Inc.Russia
Delivery Club и Foodfox увеличат штат курьеров в спальных районах Москвы
Так, до конца 2017 года Delivery Club намерен дополнительно нанять 700–800 сотрудников
Delivery Club и Foodfox увеличат штат курьеров в спальных районах Москвы Так, до конца 2017 года Delivery Club намерен дополнительно нанять 700–800 сотрудников
«Яндекс» сделает карты и навигатор платными для бизнес-пользователей
Теперь таксопаркам и курьерским службам придется оплачивать лицензию на пользование сервисами компании
«Яндекс» сделает карты и навигатор платными для бизнес-пользователей Теперь таксопаркам и курьерским службам придется оплачивать лицензию на пользование сервисами компании
Как покупатели обманывают интернет-магазины Директор курьерской службы рассказал The Village о том, с какими недобросовестными покупателями он столкнулся и как обезопасить себя от них
Курьеров хотят штрафовать за доставку алкоголя Сумма наказания составит 5 000 рублей
Начни бизнес: Курьерская служба H&F продолжает выяснять, как открыть собственное небольшое дело. На этой неделе — курьерская служба.
Bringo: Служба доставки на краудсорсе Марк Капчиц 30 лет провёл за границей, где работал в крупных рекламных агентствах. Когда вернулся в Россию, столкнулся с проблемой быстрой доставки и решил создать свой сервис.
Uber запускает велосипедную службу курьеров Пока что её будут тестировать только в Нью-Йорке
Китайская компания тестирует дронов-курьеров, доставляющих посылки на автопилоте
Предполагается, что эти устройства окажутся особо полезными при доставке срочных грузов в труднодоступные районы страны