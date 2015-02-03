Подменщики

Новый рынок рождает и новые виды мошенничества, в частности подмену товаров. Этот вид обмана особенно опасен для тех, кто торгует дорогими вещами, предоставляя возможность примерки и возврата товара. Чаще всего подмена происходит при заказе одежды и обуви. Обычно покупатель берёт посылку из нескольких вещей и идёт примерять в соседнюю комнату. Потом он возвращает товар или же оставляет себе что-то самое дешёвое. Но в коробках уже лежит совсем не то, что раньше!

В нашей практике была поклонница обуви определённой марки. Старые туфли износились, а новые стоили дорого, и она решила обновить гардероб нетрадиционным способом. Заказала в интернет-магазине понравившуюся модель того же цвета, после примерки сказала, что не подошёл размер, вернула коробку, положив в неё поношенную пару, а новые туфли оставила себе. Номер не прошёл, так как курьер открыл коробку и разоблачил мошенницу.

Но иногда обнаружить подмену непросто. Более хитрые покупатели меняют приглянувшийся им товар не на старый, а на новый, но более дешёвый. Курьер не знает, как выглядят конкретные сапоги или блуза, и вряд ли отличит Jimmy Choo от «Парижской коммуны». Обычно такого рода мошенники заказывают много посылок — на разные адреса со множества аккаунтов, а потом постепенно по мере созвона с кол-центром объединяют заказ, переадресуя его в одну точку доставки. Параллельно они запасаются товаром для подмены: покупают дешёвые сумки, похожие на заказанные дорогие, одежду и даже постельное бельё.

Курьеру очень сложно выявить такую подмену. Он видит, что платье новое, описанию соответствует, ярлык на месте. Это может сделать только товаровед магазина, который знает свой товар. Для борьбы с такого рода мошенничеством можно, например, ввести специальную систему меток для доставляемых товаров.