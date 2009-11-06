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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
ПРОМО
«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт И что привезти с собой в качестве сувенира
«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
ПРОМО

«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
И что привезти с собой в качестве сувенира

Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем

Строительством занимается девелоперская компания «А101»

Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

Насекомые переносят лихорадки Зика, денге и чикунгунья

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

Российские отели вошли в число лучших в Европе

Награды получили петербургский и московский отели

Российские отели вошли в число лучших в Европе

Самые популярные города мира для отдыха

Тренды 2018 года назвала компания Mastercard

Самые популярные города мира для отдыха

Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек

А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду

Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек

Как живет город, где везде можно ходить голым
Как живет город, где везде можно ходить голым Рассказываем о крупнейшем в мире нудистском курорте
Как живет город, где везде можно ходить голым

Как живет город, где везде можно ходить голым
Рассказываем о крупнейшем в мире нудистском курорте

Новые законы, которые изменят нашу жизнь
Новые законы, которые изменят нашу жизнь Запрет анонимайзеров, отмена бесплатного багажа и еще три подписанных Путиным документа
Новые законы, которые изменят нашу жизнь

Новые законы, которые изменят нашу жизнь
Запрет анонимайзеров, отмена бесплатного багажа и еще три подписанных Путиным документа

Приговор Филиппу Лису, закон о лишении террористов гражданства и закон о курортном сборе

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Приговор Филиппу Лису, закон о лишении террористов гражданства и закон о курортном сборе

Ввести сбор для выезжающих на отдых за границу

Доходы от этого сбора предлагается направить на развитие российских курортов

Ввести сбор для выезжающих на отдых за границу

Самые популярные курорты России для летнего отдыха

Рейтинг составлен на основе анализа данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей

Самые популярные курорты России для летнего отдыха

Где и за сколько можно покататься на лыжах в России
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России

Где и за сколько можно покататься на лыжах в России
Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить

Туризм с патриотизмом Корреспондент The Village провела праздники в Красной Поляне и рассказала о том, как отдыхали патриоты на российских горнолыжных курортах

Туризм с патриотизмом

За гранью "Тайны" На седьмой день осени - сугубо ностальгическое настроение. И ностальгия эта связана со стремительным уходом столь жаркого, празднично-разгельдяйского лета. Остались от которого рожки да ножки, то есть фотографии и воспоминания о бесконечных вечеринках на загородных пляжах. Лично мне отдать должное хочется особенному месту - клубу-ресторану "Тайна" на берегу Финского залива. Ибо давно...

За гранью "Тайны"

Дубай – летние сюрпризы С 17 июня по 7 августа 2010 в Дубай пройдет ставший уже традиционным летним праздником фестиваль «Дубай — летние сюрпризы».

Дубай – летние сюрпризы

МАЙОРКА- жемчужина Средиземноморья Майорка- самый крупный из Балеарских островов.Принадлежит Испании и считается самым красивым островом Средиземного моря. Первые поселения на острове были основаны ещё Римлянами. Лететь мы туда решили потому, что билеты были очень дешевы. Когда прилетели, то узнали, что большинство туристов на Майорке- немцы, ну и пара курортов окупирована англичанами. Главный язык- каталанский.

МАЙОРКА- жемчужина Средиземноморья