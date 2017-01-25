Где и за сколько можно покататься на лыжах в России Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить
Новогодние каникулы закончились, но на лыжах и сноубордах кататься можно еще до середины весны. Для этого не обязательно получать визу и лететь за границу: неплохие места для катания есть и в России. Директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес рассказал The Village, куда еще можно поехать кататься, кроме очевидного и недешевого Сочи.
Кавказ
«Архыз»
«Архыз» открылся только в декабре 2013 года, но уже успел стать победителем в номинации «Лучший молодой горнолыжный курорт России» — эту премию курорту вручили в 2016 году. За три с лишним года здесь побывали более 300 тысяч человек.
Здесь потрясающие пейзажи, отличный климат для катания и снежная солнечная зима. «Архыз» расположен на высоте от 1 400 до 3 300 метров над уровнем моря, самые высокие точки — горы Пшиш и София. На территории вы найдете прекрасную нетронутую природу, красивые ледники и горные озера.
Трасс на курорте пока восемь, уровни сложности — от зеленых (их две) до черных (в этом сезоне для экстремалов открыт только один склон). Стоит отметить, что курорт постоянно развивается и растет, так что если вы не готовы ехать в российские Альпы в этом году, все же внесите «Архыз» в свои планы на будущее.
Минус «Архыза» в том, что на курорте пока мало гостиниц и номера раскупают очень быстро. Если цены на оставшиеся номера вас пугают, всегда можно снять комнату у местных жителей или остаться жить в поселке Архыз (от него до курорта ходят маршрутные такси).
Сезон: с января по март
Количество трасс: 8
Ски-пасс: 6 000 рублей на неделю
Сайт: arhyz-resort.ru
Стоимость дороги от Москвы: перелет от 3 200 рублей (до Минеральных Вод) + 350 рублей (билет на автобус от аэропорта до поселка «Романтик»)
Проживание: от 15 000 рублей * за двухместный номер на 7 ночей в гостинице поселка Архыз
«Домбай»
«Домбай» — один из самых популярных горнолыжных центров Кавказа. Курорт находится в очень красивом месте — в заповеднике близ слияния нескольких рек. Красота здесь пока дикая, за развитие курорта взялись совсем недавно, зато хорошими темпами: за последние годы в Домбае появились комфортные гостиницы, открылась новая очередь подъемников, владельцы курорта закупили современную технику и наняли команду хороших инструкторов. К тому же цены на катание здесь радуют.
В Домбае понравится и новичкам, и профи. Главный склон — Мусса-Ачитара, спуститься с него можно по десятку различных трасс общей протяженностью 20 километров. Зона катания расположена на высоте от 1 630 до 3 012 метров. Масса пологих спусков для тех, кто пока не слишком в себе уверен, соседствует с крутыми красными трассами. Для опытных и состоятельных людей есть шесть маршрутов на диких трассах, куда вас вместе с инструктором доставят на вертолете, а после спуска заберут.
Сезон: с декабря по апрель
Количество трасс: 12
Ски-пасс: примерно 9 000 рублей на неделю
Сайт: dombaj.ru
Стоимость дороги от Москвы: перелет от 3 200 рублей (до Минеральных Вод) +
800 рублей (билет на автобус).
Проживание: от 17 500 рублей за двухместный номер на 7 ночей
Кольский полуостров
BigWood («Большой Вудъявр»)
Современный горнолыжный курорт в Хибинах построили сравнительно недавно. BigWood находится в девяти километрах от Кировска, на южном склоне горы Айкуайвенчорр («Спящая красавица»). Уровень сервиса и качество услуг тут на высоте, а цены не выше, чем на других хороших российских курортах.
«Большой Вудъявр» — самый высокогорный комплекс на северо-западе России. Здесь восемь горнолыжных маршрутов различной сложности, причем пять из них подходят для новичков. Качество трасс на европейском уровне, у нескольких есть сертификаты FIS. Всего лыжников и сноубордистов ожидает более 45 километров горок, на 18 из которых есть искусственное освещение — важная деталь, учитывая, что световой день на Севере короткий.
Общий перепад высот составляет 550 метров. Для новичков работает учебный склон с ленточным подъемником, для профессионалов открыты широкие трассы для фан-карва с уклоном до 40 %, сноу-парк и три целинных кулуара.
Сезон: с ноября по май, но при благоприятной погоде снег лежит даже в августе
Количество трасс: 8
Ски-пасс: 5 000 рублей на неделю
Сайт курорта: bigwood.ru
Стоимость дороги от Москвы: перелет от 14 663 рублей (до Кировска) либо поезд «Москва — Апатиты» от 1 542 рублей (плацкарт)
Проживание: от 6 000 рублей за двухместный номер на 7 ночей
Сибирь
«Шерегеш»
«Шерегеш» — один из самых обустроенных курортов Западной Сибири. Он расположен на юге Кемеровской области, в массиве Горная Шория. Это место размером с небольшую европейскую страну, почти вся территория которого покрыта непроходимой тайгой. Снег в сезон здесь гарантирован, катание интересное, есть трассы как для новичков, так и для профессионалов — их ждет целина в лесу.
Две трассы в «Шерегеше» имеют сертификат FIS, на них проходит один из этапов чемпионата России по горным лыжам. Всего на курорте шесть зон катания, в которых расположены 15 трасс общей протяженностью около 36 километров. Перепады высот здесь от 640 метров на пологих длинных трассах до 1 270 метров на склонах для экстремалов.
Выделяется «Шерегеш» среди горнолыжных курортов необычайно длинным сезоном — климат позволяет кататься здесь с ноября по май. Причем благодаря уникальному сочетанию влажности и температуры уже в ноябре выпадает прекрасный снег, образующий мягкий «пухляк», который так любят фрирайдеры.
Сезон: с ноября по май
Количество трасс: 15
Ски-пасс: 1 400 рублей в день
Сайт курорта: gesh.info
Стоимость дороги от Москвы: перелет от 16 900 рублей (до Новокузнецка) + 3 700 рублей на такси до курорта
Проживание: от 19 000 рублей за двухместный номер на 7 ночей
Урал
«Завьялиха»
Сравнительно молодой, но уже довольно популярный горнолыжный курорт находится в 200 километрах от Уфы и Челябинска. Лыжники и сноубордисты любят «Завьялиху» за отличный снег, хороший сервис и демократичные цены.
В «Завьялихе» тренируется национальная сборная по сноуборду, здесь же проходят соревнования Кубка России — все это свидетельствует о качестве трасс. Они здесь названы романтично, именами самоцветов: Малахит, Агат, Родонит, Гранат, Чароит, Доломит, а в будущем обещают открыть Авантюрин.
Всего в комплексе десять трасс: одна черная, семь красных, одна для новичков и одна детская. Самые длинные трассы начинаются на вершине горы Завьялиха и спускаются к подножию, перепад высот достигает 860 метров. Общая протяженность трасс — около 16,5 километра. Можно кататься и вне трасс, здесь это не запрещают.
Сезон: с ноября по апрель
Количество трасс: 10, еще 2 строятся
Ски-пасс: 1 600 рублей в сутки в выходные, 900 рублей — в будни
Сайт комплекса: zavjalikha.net
Стоимость дороги от Москвы: перелет от 7 100 рублей (до Уфы). Если вы едете группой, можно заказать на курорте бесплатный трансфер от аэропорта
Проживание: от 2 000 рублей на одного за ночь в гостинице «Каменный цветок» на территории горнолыжного комплекса
«Губаха»
Этот горнолыжный центр расположен на юге Северного Урала, в Пермской области. «Губаха» славится разнообразием трасс: здесь есть трассы для скоростного спуска, слалома, слалом-гиганта и фрирайда. В «Губахе» проводится Пермский открытый чемпионат по горным лыжам.
Максимальный перепад высот — 310 метров, общая длина трасс — больше 20 километров. Трассы разного уровня сложности не пересекаются, так что катание получается довольно безопасное. Большинство трасс на вершине сходятся в одну точку, поэтому поменять маршрут можно в любой момент перед началом спуска. Новичкам страшно не будет: для них найдется достаточно много длинных и пологих участков и есть удобная учебная трасса.
Трассы не огорожены сетками, а администрация комплекса ничего не имеет против фрирайдеров — для них даже оборудована отдельная, самая длинная трасса — почти два километра.
Сезон: с декабря по апрель
Количество трасс: 17
Ски-пасс: 1 100 рублей в день в выходные, 800 рублей в будни
Сайт комплекс: gubaha.com
Стоимость дороги от Москвы: перелет от 5 339 рублей (до Перми) + от 380 рублей (билет на автобус)
Проживание: от 1 750 рублей на человека за 7 ночей в хостеле
Дальний Восток
«Горный воздух»
Горнолыжный комплекс «Горный воздух» расположен прямо в столице острова Сахалин Южно-Сахалинске.
К 2020 году здесь обещают рай для лыжников и сноубордистов: освоят три новые сопки, построят целых девять канатных дорог, а длина трасс увеличится до 85 километров. Это будущее, но и в настоящем уже неплохо: сегодня в «Горном воздухе» работают 14 трасс разных уровней сложности: пять черных, семь красных и две зеленых. Самая длинная трасса составляет 4,4 километра. Перепад высот тоже внушительный — 495 метров.
Сезон катания: с декабря по апрель
Количество трасс: 14
Ски-пасс: 8 100 рублей на неделю
Сайт комплекса: ski-gv.ru
Стоимость дороги от Москвы: перелет от 22 000 рублей (до Южно-Сахалинска)
Проживание: от 15 000 рублей за двухместный номер на 7 ночей
* - цены указаны по данным сервиса Onetwotrip на 25 января 2017 года
Обложка: курорт «Домбай»