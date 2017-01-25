Где и за сколько можно покататься на лыжах в России

Новогодние каникулы закончились, но на лыжах и сноубордах кататься можно еще до середины весны. Для этого не обязательно получать визу и лететь за границу: неплохие места для катания есть и в России. Директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес рассказал The Village, куда еще можно поехать кататься, кроме очевидного и недешевого Сочи.

Кавказ

«Архыз»

«Архыз» открылся только в декабре 2013 года, но уже успел стать победителем в номинации «Лучший молодой горнолыжный курорт России» — эту премию курорту вручили в 2016 году. За три с лишним года здесь побывали более 300 тысяч человек.

Здесь потрясающие пейзажи, отличный климат для катания и снежная солнечная зима. «Архыз» расположен на высоте от 1 400 до 3 300 метров над уровнем моря, самые высокие точки — горы Пшиш и София. На территории вы найдете прекрасную нетронутую природу, красивые ледники и горные озера.

Трасс на курорте пока восемь, уровни сложности — от зеленых (их две) до черных (в этом сезоне для экстремалов открыт только один склон). Стоит отметить, что курорт постоянно развивается и растет, так что если вы не готовы ехать в российские Альпы в этом году, все же внесите «Архыз» в свои планы на будущее.

Минус «Архыза» в том, что на курорте пока мало гостиниц и номера раскупают очень быстро. Если цены на оставшиеся номера вас пугают, всегда можно снять комнату у местных жителей или остаться жить в поселке Архыз (от него до курорта ходят маршрутные такси).

Сезон: с января по март Количество трасс: 8 Ски-пасс: 6 000 рублей на неделю Сайт: arhyz-resort.ru Стоимость дороги от Москвы: перелет от 3 200 рублей (до Минеральных Вод) + 350 рублей (билет на автобус от аэропорта до поселка «Романтик») Проживание: от 15 000 рублей * за двухместный номер на 7 ночей в гостинице поселка Архыз

«Домбай»

«Домбай» — один из самых популярных горнолыжных центров Кавказа. Курорт находится в очень красивом месте — в заповеднике близ слияния нескольких рек. Красота здесь пока дикая, за развитие курорта взялись совсем недавно, зато хорошими темпами: за последние годы в Домбае появились комфортные гостиницы, открылась новая очередь подъемников, владельцы курорта закупили современную технику и наняли команду хороших инструкторов. К тому же цены на катание здесь радуют.

В Домбае понравится и новичкам, и профи. Главный склон — Мусса-Ачитара, спуститься с него можно по десятку различных трасс общей протяженностью 20 километров. Зона катания расположена на высоте от 1 630 до 3 012 метров. Масса пологих спусков для тех, кто пока не слишком в себе уверен, соседствует с крутыми красными трассами. Для опытных и состоятельных людей есть шесть маршрутов на диких трассах, куда вас вместе с инструктором доставят на вертолете, а после спуска заберут.

Сезон: с декабря по апрель Количество трасс: 12 Ски-пасс: примерно 9 000 рублей на неделю Сайт: dombaj.ru Стоимость дороги от Москвы: перелет от 3 200 рублей (до Минеральных Вод) +

800 рублей (билет на автобус). Проживание: от 17 500 рублей за двухместный номер на 7 ночей

Кольский полуостров

BigWood («Большой Вудъявр»)

Современный горнолыжный курорт в Хибинах построили сравнительно недавно. BigWood находится в девяти километрах от Кировска, на южном склоне горы Айкуайвенчорр («Спящая красавица»). Уровень сервиса и качество услуг тут на высоте, а цены не выше, чем на других хороших российских курортах.

«Большой Вудъявр» — самый высокогорный комплекс на северо-западе России. Здесь восемь горнолыжных маршрутов различной сложности, причем пять из них подходят для новичков. Качество трасс на европейском уровне, у нескольких есть сертификаты FIS. Всего лыжников и сноубордистов ожидает более 45 километров горок, на 18 из которых есть искусственное освещение — важная деталь, учитывая, что световой день на Севере короткий.

Общий перепад высот составляет 550 метров. Для новичков работает учебный склон с ленточным подъемником, для профессионалов открыты широкие трассы для фан-карва с уклоном до 40 %, сноу-парк и три целинных кулуара.