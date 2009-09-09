Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г Información en español. После интереснейших «Дней Мексики в Санкт-Петербурге» в мае, нас ждет не менее интересный и насыщенный июнь, который мы решили посвятить театру. Ведь в июне к нам в город приезжают сразу две театральные компании, из Аргентины и Испании, которые представят свои спектакли на испанском языке на петербургских сценах. Помимо этого тебя ждет множество других...