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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию перед посещением Латинской Америки

В ряде стран наблюдается рост заболеваемости дифтерией

Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию перед посещением Латинской Америки

На «Экомаркете» в Конькове пройдет день Латинской Америки

Посетителей ждут дегустации, лекции и карнавал

На «Экомаркете» в Конькове пройдет день Латинской Америки

На фестивале Мексики расскажут о кактусах и научат письменности майя

Мероприятие совмещено с выставкой о Владимире Маяковском

На фестивале Мексики расскажут о кактусах и научат письменности майя

В «Outlet Village Белая Дача» пройдет шопинг-фестиваль в стиле латиноамериканской фиесты

На территории аутлета проведут мастер-классы по приготовлению мексиканской, испанской и итальянской еды

В «Outlet Village Белая Дача» пройдет шопинг-фестиваль в стиле латиноамериканской фиесты

На Кутузовском открылась севичерия Latinos

В меню — около 30 видов севиче

На Кутузовском открылась севичерия Latinos

За что дали Нобелевскую премию в этом году?
За что дали Нобелевскую премию в этом году? Российские ученые объясняют, почему важны открытия — лауреаты 2016 года
За что дали Нобелевскую премию в этом году?

За что дали Нобелевскую премию в этом году?
Российские ученые объясняют, почему важны открытия — лауреаты 2016 года

Инвестиции в «Яндекс.Такси», мировая с Apple и кража биткоинов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции в «Яндекс.Такси», мировая с Apple и кража биткоинов

Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos

Сколько стоила поездка патриарха по Латинской Америке

В РПЦ уверяют, что турне финансировалось благотворителями

Сколько стоила поездка патриарха по Латинской Америке

Новая покупка Amazon, ущерб от утечек данных и доходы российских видеоблогеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Amazon, ущерб от утечек данных и доходы российских видеоблогеров

Усиление Google, GIF-курсы для стартапов и космический туризм в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Усиление Google, GIF-курсы для стартапов и космический туризм в России

Претензии к «Макдоналдс», нарушения в iTunes и расплата LinkedIn

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Претензии к «Макдоналдс», нарушения в iTunes и расплата LinkedIn

Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн

Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции

Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн

Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника

Его возможностей хватит для того, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету по всей Латинской Америке

Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов Самые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов

Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г  Información en español. После интереснейших «Дней Мексики в Санкт-Петербурге» в мае, нас ждет не менее интересный и насыщенный июнь, который мы решили посвятить театру. Ведь в июне к нам в город приезжают сразу две театральные компании, из Аргентины и Испании, которые представят свои спектакли на испанском языке на петербургских сценах. Помимо этого тебя ждет множество других...

Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г

Программа культурных мероприятий - апрель 2010 Программа отдела культуры - апрель 2010 Información en español aquí.Приближается апрель, который уже по традиции станет литературным месяцем в Центре ADELANTE. Ведь помимо Международного дня книги, именно на апрель приходится и Международный день детской книги, который отмечается ежегодно 2 апреля. В течение всего месяца тебя ждет множество увлекательных событий а, быть может, и...

Программа культурных мероприятий - апрель 2010

Программа отдела культуры - март 2010 года
Программа отдела культуры - март 2010 года Месяц Женщины!Февраль принес нам частицу света и цвета Испании и Латинской Америки через произведения таких творцов, как Фрида, Гойя и Гуаясамин. Сейчас, оставляя позади месяц живописи, мы не отдаляемся от искусства, красоты и культуры в целом, потому что Март в ADELANTE – Месяц Женщины!8 марта празднуется Международный женский день и, в связи с этим праздником, мы вновь приблизимся к...
Программа отдела культуры - март 2010 года

Программа отдела культуры - март 2010 года
Месяц Женщины!Февраль принес нам частицу света и цвета Испании и Латинской Америки через произведения таких творцов, как Фрида, Гойя и Гуаясамин. Сейчас, оставляя позади месяц живописи, мы не отдаляемся от искусства, красоты и культуры в целом, потому что Март в ADELANTE – Месяц Женщины!8 марта празднуется Международный женский день и, в связи с этим праздником, мы вновь приблизимся к...

Центр ADELANTE на Невском 54! У нашего нового места богатая история, вот что мы нашли на сайте http://walkspb.ru/zd/nevskiy54.html:На участке дома № 54/3 по Невскому проспекту в 1740х годах архитектором Главной полицмейстерской канцелярии П.А. Трезини был построен собственный дом. Вскоре участок был выкуплен графом И.И. Шуваловым. В 1750–1751 годах по проекту С.И. Чевакинского здание было расширено и надстроено.

Центр ADELANTE на Невском 54!

Культурная программа центра ADELANTE в сентябре 2009 l Не забудь записаться на мероприятия по телефону 600-1880

Культурная программа центра ADELANTE в сентябре 2009