Убрать кондиционеры с фасадов исторических зданий С инициативой выступил Владимир Жириновский
Создать список киберхамов для борьбы с кибербуллингом
На людей из списка предложили не обращать внимания
Создать список киберхамов для борьбы с кибербуллингом На людей из списка предложили не обращать внимания
Объединить Москву и область в Московскую губернию Такое предложение сделал депутат ЛДПР
Возродить в Москве сословия и гильдии
Владимир Жириновский заявил, что все должно быть по-старому
Возродить в Москве сословия и гильдии Владимир Жириновский заявил, что все должно быть по-старому
Создать государственную программу по борьбе с одиночеством
По мнению депутата Андрея Свинцова, в стране нужно ввести пропаганду семейной жизни
Создать государственную программу по борьбе с одиночеством По мнению депутата Андрея Свинцова, в стране нужно ввести пропаганду семейной жизни
ЛДПР зарегистрирует третье название партии
По мнению Жириновского, сегодняшний политический лексикон — это остаток советского режима
ЛДПР зарегистрирует третье название партии По мнению Жириновского, сегодняшний политический лексикон — это остаток советского режима
Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства
Основные российские партии в 2017 году оказались рекордно зависимы от госбюджета
Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства Основные российские партии в 2017 году оказались рекордно зависимы от госбюджета
Госдума без журналистов, домогательства Жириновского и закрытие Британского совета
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Госдума без журналистов, домогательства Жириновского и закрытие Британского совета The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак
Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими
Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими
Ужесточить требования к кандидатам в президенты
Кандидат должен быть здоров и пройти проверку на допуск к гостайне
Ужесточить требования к кандидатам в президенты Кандидат должен быть здоров и пройти проверку на допуск к гостайне
Оповещать водителей перед эвакуацией автомобиля
Делать это предлагается с помощью СМС-рассылки или телефонного обзвона
Оповещать водителей перед эвакуацией автомобиля Делать это предлагается с помощью СМС-рассылки или телефонного обзвона
Информированность россиян о выборах президента выросла в два раза
О мартовских выборах президента знают 85 % граждан
Информированность россиян о выборах президента выросла в два раза О мартовских выборах президента знают 85 % граждан
Отменить занятия в школе по субботам
Шестидневка мешает детям проводить достаточно времени с семьей
Отменить занятия в школе по субботам Шестидневка мешает детям проводить достаточно времени с семьей
ЛДПР — об унижении россиян при оценке конкурентов Путина
В партии раскритиковали заявление Пескова об отсутствии конкуренции на пост главы государства
ЛДПР — об унижении россиян при оценке конкурентов Путина В партии раскритиковали заявление Пескова об отсутствии конкуренции на пост главы государства
В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов
По мнению авторов документа, инвалиды больше всех страдают из-за эвакуации их машин на спецстоянки
В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов По мнению авторов документа, инвалиды больше всех страдают из-за эвакуации их машин на спецстоянки
В Госдуму внесли законопроект об обязательном страховании пассажиров такси
Депутат от ЛДПР также предложил распределить ответственность агрегаторов, таксопарков и водителей
В Госдуму внесли законопроект об обязательном страховании пассажиров такси Депутат от ЛДПР также предложил распределить ответственность агрегаторов, таксопарков и водителей
Создать комиссию для анализа работы авиакомпаний С таким предложением выступили в ЛДПР
В Госдуму внесли законопроект о создании должности уполномоченного по защите прав инвалидов
Он будет назначаться сроком на пять лет