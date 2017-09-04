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Убрать кондиционеры с фасадов исторических зданий

С инициативой выступил Владимир Жириновский

Убрать кондиционеры с фасадов исторических зданий
С инициативой выступил Владимир Жириновский

Создать список киберхамов для борьбы с кибербуллингом

На людей из списка предложили не обращать внимания

Создать список киберхамов для борьбы с кибербуллингом
На людей из списка предложили не обращать внимания

Объединить Москву и область в Московскую губернию

Такое предложение сделал депутат ЛДПР

Объединить Москву и область в Московскую губернию
Такое предложение сделал депутат ЛДПР

Возродить в Москве сословия и гильдии

Владимир Жириновский заявил, что все должно быть по-старому

Возродить в Москве сословия и гильдии
Владимир Жириновский заявил, что все должно быть по-старому

Создать государственную программу по борьбе с одиночеством

По мнению депутата Андрея Свинцова, в стране нужно ввести пропаганду семейной жизни

Создать государственную программу по борьбе с одиночеством
По мнению депутата Андрея Свинцова, в стране нужно ввести пропаганду семейной жизни

ЛДПР зарегистрирует третье название партии

По мнению Жириновского, сегодняшний политический лексикон — это остаток советского режима

ЛДПР зарегистрирует третье название партии
По мнению Жириновского, сегодняшний политический лексикон — это остаток советского режима

Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства

Основные российские партии в 2017 году оказались рекордно зависимы от госбюджета

Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства
Основные российские партии в 2017 году оказались рекордно зависимы от госбюджета

Госдума без журналистов, домогательства Жириновского и закрытие Британского совета

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Госдума без журналистов, домогательства Жириновского и закрытие Британского совета
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Билборды ЛДПР: «Наши в городе»
Билборды ЛДПР: «Наши в городе» Напоминание маленьким местам о большой политике
Билборды ЛДПР: «Наши в городе»

Билборды ЛДПР: «Наши в городе»
Напоминание маленьким местам о большой политике

Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак

Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими

Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак
Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими

Ужесточить требования к кандидатам в президенты

Кандидат должен быть здоров и пройти проверку на допуск к гостайне

Ужесточить требования к кандидатам в президенты
Кандидат должен быть здоров и пройти проверку на допуск к гостайне

Оповещать водителей перед эвакуацией автомобиля

Делать это предлагается с помощью СМС-рассылки или телефонного обзвона

Оповещать водителей перед эвакуацией автомобиля
Делать это предлагается с помощью СМС-рассылки или телефонного обзвона

Информированность россиян о выборах президента выросла в два раза

О мартовских выборах президента знают 85 % граждан

Информированность россиян о выборах президента выросла в два раза
О мартовских выборах президента знают 85 % граждан

Отменить занятия в школе по субботам

Шестидневка мешает детям проводить достаточно времени с семьей

Отменить занятия в школе по субботам
Шестидневка мешает детям проводить достаточно времени с семьей

ЛДПР — об унижении россиян при оценке конкурентов Путина

В партии раскритиковали заявление Пескова об отсутствии конкуренции на пост главы государства

ЛДПР — об унижении россиян при оценке конкурентов Путина
В партии раскритиковали заявление Пескова об отсутствии конкуренции на пост главы государства

В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов

По мнению авторов документа, инвалиды больше всех страдают из-за эвакуации их машин на спецстоянки

В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов
По мнению авторов документа, инвалиды больше всех страдают из-за эвакуации их машин на спецстоянки

В Госдуму внесли законопроект об обязательном страховании пассажиров такси

Депутат от ЛДПР также предложил распределить ответственность агрегаторов, таксопарков и водителей

В Госдуму внесли законопроект об обязательном страховании пассажиров такси
Депутат от ЛДПР также предложил распределить ответственность агрегаторов, таксопарков и водителей

Создать комиссию для анализа работы авиакомпаний

С таким предложением выступили в ЛДПР

Создать комиссию для анализа работы авиакомпаний
С таким предложением выступили в ЛДПР

В Госдуму внесли законопроект о создании должности уполномоченного по защите прав инвалидов

Он будет назначаться сроком на пять лет

В Госдуму внесли законопроект о создании должности уполномоченного по защите прав инвалидов
Он будет назначаться сроком на пять лет

Сменить главу МИД России

Альтернативу Лаврову лидер ЛДПР не предложил

Сменить главу МИД России
Альтернативу Лаврову лидер ЛДПР не предложил

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