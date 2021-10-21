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Голосование дня
2021-10-21T17:37:46.000+03:00
21 октября 2021
Поддержка идеи конструктора Lego с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках
Товар дня
2021-07-01T17:22:38.000+03:00
1 июля 2021
Кроссовки adidas Superstar, только из деталек Lego
2021-05-20T15:20:12.000+03:00
обновлено
20 мая 2021
Lego в июне выпустит первый набор ЛГБТК+ с разноцветными фигурками без конкретного пола. В России его не будет
Плейлист дня
2021-02-06T14:15:35.000+03:00
6 февраля 2021
Белый шум со звуками тысячи кубиков Lego
2021-02-01T18:58:04.000+03:00
1 февраля 2021
Петербургский художник придумал альтернативу Lego — Oleg. В наборе есть автозак, силовики и пострадавший журналист
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