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Поддержка идеи конструктора Lego с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках
Голосование дня
21 октября 2021

Поддержка идеи конструктора Lego с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках

Кроссовки adidas Superstar, только из деталек Lego
Товар дня
1 июля 2021

Кроссовки adidas Superstar, только из деталек Lego

Lego в июне выпустит первый набор ЛГБТК+ с разноцветными фигурками без конкретного пола. В России его не будет
обновлено20 мая 2021

Lego в июне выпустит первый набор ЛГБТК+ с разноцветными фигурками без конкретного пола. В России его не будет

Плейлист дня
6 февраля 2021

Белый шум со звуками тысячи кубиков Lego

Петербургский художник придумал альтернативу Lego — Oleg. В наборе есть автозак, силовики и пострадавший журналист
1 февраля 2021

Петербургский художник придумал альтернативу Lego — Oleg. В наборе есть автозак, силовики и пострадавший журналист