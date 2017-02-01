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Новости1 февраля 2017

Apple против Трампа, робот-прыгун и телевидение от Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

РедакторВладимир Квасников

Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: удаление данных в GitLab, задержки россиян на работе и самые влиятельные бренды мира.

Apple против Трампа

Юристы Apple занялись поиском юридических оснований для отмены указа нового президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд граждан семи мусульманских стран и беженцев на территорию государства.  Также корпорация пытается найти поддержку среди высокопоставленных чиновников из Белого дома.

Удаление данных в GitLab

Американский сервис хранения программных кодов GitLab случайно удалил 300 гигабайтов данных пользователей. Восстановить их из резервной копии не удалось. О новых попытках исправить ситуацию компания рассказывает в прямом эфире.

Робот-прыгун

Принадлежащая Alphabet компания Boston Dynamics представила новую модель устойчивого к резким движениям робота. Handle с колесами вместо ступней может передвигаться как по ровной, так и по наклонной поверхности, балансировать с грузами и даже перепрыгивать через препятствия.

Самые влиятельные бренды мира

Производитель конструкторов Lego возглавил рейтинг самых влиятельных брендов 2017 года. Также в тройку лучших попали Google и Nike. А прошлогодний лидер — студия Walt Disney — откатилась сразу на шестую строчку.

Телевидение от Facebook

Социальная сеть Facebook работает над новым приложением для просмотра потокового видео на телеприставках. С помощью него и договоренностей с медиахолдингами о правах на трансляцию различных шоу и сериалов компания сможет охватить еще одну платформу для распространения контента помимо компьютеров и мобильных устройств.

Задержки на работе

Россияне регулярно перерабатывают. По данным HeadHunter, лишь 8 % из них никогда не задерживаются на работе. Еще 16 % не могут вовремя уйти домой каждый день, 43 % — несколько раз в неделю, а 19 % — несколько раз в месяц. Чаще всего задержки связаны с дополнительными требованиями начальства или  ситуациями, которые предполагают немедленную реакцию.

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