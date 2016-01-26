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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)

Ресторан не работает уже около месяца

Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)

Как выглядит фуд-молл «Депо» на Лесной

Официальное открытие состоится в марте

Как выглядит фуд-молл «Депо» на Лесной

На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar»

С 22 по 29 ноября на все услуги действуют скидки от 30 до 50 %

На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar»

Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»

Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути

В связи со строительством будет ограничено движение

На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве
Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

На «Белорусской» открылся второй Steak It Easy

В конце апреля должен открыться третий бар-ресторан

На «Белорусской» открылся второй Steak It Easy

На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection

При ресторане работает собственная сыроварня

На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection

На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite

В меню заведения — блюда пяти континентов: Африки, Северной Америки, Южной Америки, Евразии и Австралии

На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite

На «Белорусской» открывается кафе Table

Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей

На «Белорусской» открывается кафе Table

В Osteria Della Piazza Bianca обновилось меню и появились скидки

В будние дни с 12:00 до 16:00 дейтвует скидка 20 % на все блюда, а с 01:00 до 07:00 — 25 % на всё меню

В Osteria Della Piazza Bianca обновилось меню и появились скидки