Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)
Ресторан не работает уже около месяца
На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar»
С 22 по 29 ноября на все услуги действуют скидки от 30 до 50 %
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути
В связи со строительством будет ограничено движение
На «Белорусской» открылся второй Steak It Easy
В конце апреля должен открыться третий бар-ресторан
На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection
При ресторане работает собственная сыроварня
На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite
В меню заведения — блюда пяти континентов: Африки, Северной Америки, Южной Америки, Евразии и Австралии
На «Белорусской» открывается кафе Table
Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей
В Osteria Della Piazza Bianca обновилось меню и появились скидки
В будние дни с 12:00 до 16:00 дейтвует скидка 20 % на все блюда, а с 01:00 до 07:00 — 25 % на всё меню