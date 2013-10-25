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Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном

Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном И о том, почему не стоит записывать сторис под кайфом

Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном

Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном
И о том, почему не стоит записывать сторис под кайфом

«Пасош» запустит свой лейбл «Домашняя работа»

Первые резиденты — Працтал Фрактал и Ушко

«Пасош» запустит свой лейбл «Домашняя работа»
Первые резиденты — Працтал Фрактал и Ушко

Открыт прием заявок на бесплатный интенсив по музыкальному менеджменту

Занятия пройдут в апреле в Московской школе музыки

Открыт прием заявок на бесплатный интенсив по музыкальному менеджменту
Занятия пройдут в апреле в Московской школе музыки

Как сделать успешный лейбл кавказской музыки
Как сделать успешный лейбл кавказской музыки Ored Recordings — об обрядовых песнях, лекциях в НИИ и архаичных музыкантах
Как сделать успешный лейбл кавказской музыки

Как сделать успешный лейбл кавказской музыки
Ored Recordings — об обрядовых песнях, лекциях в НИИ и архаичных музыкантах

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинокАндрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок
Андрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году

Александр Горбачёв и Борис Барабанов: Что творится в музыке? Главный редактор «Афиши» и музыкальный обозреватель «Коммерсанта» о самобытности и космополитизме русской музыкальной сцены.

Александр Горбачёв и Борис Барабанов: Что творится в музыке?
Главный редактор «Афиши» и музыкальный обозреватель «Коммерсанта» о самобытности и космополитизме русской музыкальной сцены.