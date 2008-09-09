5 рецептов холодных напитков на основе чая Матча, тегуанинь и пуэр вместо фруктовых лимонадов
5 рецептов холодных напитков на основе чая Матча, тегуанинь и пуэр вместо фруктовых лимонадов
Три лимонада: с лемонграссом, барбарисом и каркаде, малиной и маракуйей Шеф-бармен ресторана Pinch рассказывает, как приготовить летние лимонады.
Три лимонада: с лемонграссом, барбарисом и каркаде, малиной и маракуйей Шеф-бармен ресторана Pinch рассказывает, как приготовить летние лимонады.
Команда Ragout открыла в зоопарке сеть кафе «Парк Экспресс»
В московском зоопарке работают три кафе «Парк Экспресс», открытые командой Ragout.
Команда Ragout открыла в зоопарке сеть кафе «Парк Экспресс» В московском зоопарке работают три кафе «Парк Экспресс», открытые командой Ragout.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.
Жаропонижающее: 12 необычных лимонадов The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где готовят необычные лимонады: фиалковый, березовый, лемонграссовый, из сосновых шишек и кваса.
Жаропонижающее: 12 необычных лимонадов The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где готовят необычные лимонады: фиалковый, березовый, лемонграссовый, из сосновых шишек и кваса.
Лимонад! Лето-это такая пора, когда как бы на улице не было душно, хочется не упустить ни одного солнечного и жаркого дня. Именно в летнюю пору так и хочется чего-нибудь освежающего и прохладного.
Лимонад! Лето-это такая пора, когда как бы на улице не было душно, хочется не упустить ни одного солнечного и жаркого дня. Именно в летнюю пору так и хочется чего-нибудь освежающего и прохладного.
Dr. Pepper – вкус детства Dr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...