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Лиза Громова — о песнях, которые на нее повлияли
Музыка
Лиза Громова — о песнях, которые на нее повлиялиВ пять, десять, 15 и 20 лет
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Лиза Громова — о песнях, которые на нее повлияли
Музыка

Лиза Громова — о песнях, которые на нее повлияли В пять, десять, 15 и 20 лет

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме
Новая музыка

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

Новая музыка

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме «Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

«Озера»: «В 2018 году все — клише»
Интервью

«Озера»: «В 2018 году все — клише»Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок

Интервью

«Озера»: «В 2018 году все — клише» Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок