Музыка
Лиза Громова — о песнях, которые на нее повлияли В пять, десять, 15 и 20 лет
Новая музыка
Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»
Новая музыка
Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме «Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»
Интервью
«Озера»: «В 2018 году все — клише»Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок
Интервью